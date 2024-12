Sander Pleij, directeur Ayvens: ‘Ik heb eigenlijk nooit last van ­laadstress’

Sander Pleij (48) is algemeen directeur van leasemaatschappij Ayvens, voorheen ALD en LeasePlan. Zijn missie draait vooral om elektrificatie.

1 Veel mensen kennen Ayvens niet. Wat voor bedrijf is het?

‘We zijn de grootste leasemaatschappij in Nederland, met ruim 300.000 auto’s op de weg. Eén op de vier Nederlandse leaseauto’s staat bij ons onder contract. Ayvens ontstond uit een overname van LeasePlan door ALD Automotive, onderdeel van de Franse bank Société Générale. LeasePlan begon al in de jaren zestig in Nederland, en iedereen kent het merk. ALD is ook bekend.

‘Ayvens is actief in 42 landen, heeft 14.500 medewerkers en 3,3 miljoen auto’s op de weg. Veel activiteiten van Ayvens heten nu overal hetzelfde, dus ook in ­Nederland. Ja, dan begin je weer op nul, qua merkbekendheid.’

2 U moet dus twee bedrijven fuseren en ze een andere naam geven?

‘Ja, dat was de opdracht. Daar zijn we nu al een dik jaar zoet mee, maar het is wel een leuke klus.

‘De grootste uitdaging is de IT-systemen in elkaar schuiven en de arbeidsvoorwaarden harmoniseren. We vroegen iedereen wat ze graag zouden meenemen naar het nieuwe bedrijf. En wat ze willen achterlaten. De antwoorden hadden heel veel overeenkomsten. Dat is ook niet zo heel gek, want in de basis voer je na­tuurlijk hetzelfde product.

‘We vulden elkaar ook aan. ALD Automotive was bijvoorbeeld heel erg sterk in wat wij de captives noemen. Dat zijn de lease-activiteiten voor merken als Ford, Volvo, Kia, Mazda en BYD. Wanneer je naar een dealer van een van die merken stapte, dan was ALD de maatschappij als je voor lease koos. LeasePlan was veel meer op de zakelijke markt gericht, op de grote bedrijven.’

‘Nederland heeft een ongelooflijk oud wagenpark, vergeleken met andere landen’

3 U wilt nu een rol spelen in de verduurzaming van het wagenpark in Nederland.

‘Veel mensen weten dat niet, maar we hebben een ongelooflijk oud wagenpark in Nederland, ver­geleken met andere Europese landen. Onze taak is om dat te verduurzamen.

‘De markt verandert ook heel erg snel. Vijf jaar geleden was lease nog uitsluitend iets voor de zakelijke markt. Nu heeft private lease – lease voor particulieren – een veel grotere rol. De laatste ­jaren zie je daar echt een groei met dubbele cijfers, gelukkig ook steeds meer bij elektrische en hybride auto’s.’

4 Wat is het aandeel van elektrisch in jullie vloot?

‘Op dit moment 40 tot 50 procent van al onze nieuwe leaseauto’s. Van ons totale wagenpark is 20 procent elektrisch. Het gaat wel een beetje met pieken en dalen, natuurlijk. Als de fiscale regelingen wijzigen, zie je dat altijd terug in de populariteit van elektrische auto’s.

‘Je merkt nu wel dat de grote zakelijke klanten bijna allemaal voor volledig elektrische auto’s kiezen. Ze laten zich niet ­alleen maar leiden door wisselend overheidsbeleid. Private lease is afhankelijker van de subsidieregelingen uit Den Haag.’