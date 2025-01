Mel Gibson bewees in de podcast The Joe Rogan Experience dat iemand die uitblinkt in acteren niet per se gekwalificeerd is om over kankerbehandelingen en klimaat te oordelen. Toch lijken veel mensen de acteur te vertrouwen. Zihni Özdil vraagt zich af hoe een viral video meer invloed kan hebben dan talloze wetenschappelijke artikelen.

Laden… Word abonnee en lees direct verder Al vanaf €15 per maand leest u onbeperkt alle edities en artikelen van EW. Bekijk onze abonnementen. Bent u al abonnee, maar heeft u nog geen account? Maak die dan hier aan. Extra uitleg vindt u hier. Bent u al abonnee en hebt u al een account? log dan hier in Verder lezen? U bent momenteel niet ingelogd of u hebt geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van EW blijven lezen? Bekijk abonnementen Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen