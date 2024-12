Wie sharia zaait, zal wreedheid oogsten

Syrië zal onder de nieuwe machthebbers geen democratie, mensenrechten of vrijheid krijgen. Volgens Afshin Ellian groeit het land onder leiding van de terroristen van HTS uit tot een islamitische staat, die ook geen plaats biedt voor christenen.

Wellicht zijn we weer getuige van de stichting van een islamitische staat door jihadisten. In 2021 namen de Taliban Afghanistan over. Twintig jaar jihadistische strijd wierp in Afghanistan zijn vruchten af. Onmiddellijk bestempelden sommige media de Taliban als een gematigde groep. Ze gingen immers niet al op de eerste dag over tot massa-executies van andersdenkenden. Dat hoefden ze niet te doen. De meeste Afghaanse andersdenkenden hingen aan Amerikaanse vliegtuigen om te vluchten.

De Taliban leerden in Iran dat een islamitische staat stapje voor stapje door list, bedrog en geweld tot stand komt. Ook was ze in Teheran bijgebracht dat tegenstanders in stilte kunnen worden gedood, en gedumpt in de woestijn of de bossen. In de eerste maanden executeerde het Talibanbewind tegenstanders zonder daarvoor zelf de verantwoordelijkheid op te eisen. De massamedia werden in drie jaar sluipenderwijs vrijgemaakt van onafhankelijke journalisten.

Ook de regels rond de hidjab (de kledingvoorschriften voor vrouwen) werden geleidelijk ingevoerd, en steeds strenger gehandhaafd. Dit jaar bracht de Talibanleider een epistel uit over wat vrouwen niet mogen: geen onderwijs, geen werk, niet zonder een mannelijk familielid in een auto zitten. En vooral mogen vrouwen in de publieke ruimte letterlijk niet worden gehoord. Stelt u zich voor dat een aantal mannen de stem van een vrouw hoort, die luid en helder naar een kilo aardappelen vraagt. Dat vinden de Taliban echt schokkend.

Syrië zal uitgroeien tot een islamitische staat

Syrië lijdt nu aan barensweeën voor de geboorte van een islamitische staat. De nieuwe machthebbers in grote delen van het land volgen de lijn van de Taliban. Grote delen? Ja, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) heeft de Koerdische gebieden nog niet in handen. De Syrian Democratic Forces, onder Koerdische leiding, worden nu al van alle kanten aangevallen. Ze krijgen steun van 900 Amerikaanse militairen die in Syrië gestationeerd zijn.

HTS belooft in Syrië het shariarecht (islamitische recht) met de zachte hand in te voeren. Dat zal christenen niet geruststellen. Jacques Mourad, de aartsbisschop van Homs, is pessimistisch over de toekomst van christenen in Syrië. In een interview met het persbureau van het Vaticaan zei hij: ‘Na de acties van deze gewapende groepen zullen de christenen van Aleppo er zeker van zijn dat ze daar niet kunnen blijven. Dat het voor hen voorbij is. Ze proberen een einde te maken aan de rijke, magnifieke, unieke geschiedenis van de christenen van Aleppo.’

Waarom is de rest van Syrië dan zo blij? Ze horen de voetstappen van de nieuwe tirannie niet.

HTS brengt geen vrijheid voor de mensen in Syrië

Horen ze de voetstappen van de tirannie niet of ze willen die niet horen? Syrië zal onder leiding van HTS en andere jihadi’s geen vrijheid, geen mensenrechten en geen democratie krijgen. De leider van HTS, Abu Mohammed al-Jolani, bracht een bange minister van dictator Assad naar een kamer, en lachend dwong hij hem daar voor de camera’s de macht over te dragen aan zijn mensen. De zojuist benoemde premier van HTS Mohammed al-Bashir laat zich flankeren door niet alleen de Syrische vlag, maar ook die van Al-Qa’ida-Taliban. De tekst op de vlag van HTS zegt: ‘Er is geen andere godheid dan Allah en Mohammed is zijn profeet.’ De vlaggenstrijd begint pas. Al-Jolani viel in zijn eerste openbare toespraak in de historische moskee van Damascus (de Omajjaden-moskee) Iran en Hezbollah aan.

Al-Jolani’s aanval op het Iraanse regime was niet hard. Hij had scherpe woorden kunnen gebruiken, maar deed dat niet. De Iraanse leider Khamenei onthield zich eveneens van een rechtstreekse aanval op HTS. Khamenei heeft zijn aanhang en bevolking veel uit te leggen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het aan de macht houden van Assad Iran ruim 50 miljard dollar (47,5 miljard euro) gekost. Bovendien is een aantal tamelijk hooggeplaatste Iraanse officieren van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in Syrië om het leven gekomen. De grote leider van Iran koos voor een drietrapsraket:

De val van Assad is gepland door de Verenigde Staten en Israël. De val van Assad is de schuld van het leger van Syrië. Iran kon geen troepen meer leveren doordat ‘de wegen in de lucht en op de grond door Amerikanen en Israëliërs werden afgesloten’.

Bij mij rees de vraag op wat eigenlijk de strategie van Khamenei is.

Zijn bondgenoten zijn verzwakt en bovenal is hij behoorlijk vernederd. In theorie kan hij ervoor kiezen binnen drie weken zeven kernbommen te maken, maar dan zullen de Amerikanen en Israëliërs zijn nucleaire fabrieken bombarderen. Hij kan er ook voor kiezen om zich tijdelijk koest te houden en beginnen te onderhandelen. Dat maakt hem ook kwetsbaar. Ten slotte kan hij kiezen om intenser te gaan samenwerken met Al-Qa’ida. Daarmee heeft hij nu al warme banden. Deze keuze zou iedereen in het Westen en het Midden-Oosten raken.

Het lijkt erop dat Khamenei voor de laatste, harde optie heeft gekozen. Alle wegen van jihad en contra-jihad eindigen in Teheran.