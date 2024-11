Wie is Simon Harris, de gedoodverfde winnaar van de Ierse verkiezingen?

Het lijkt een formaliteit dat Fine Gael van premier Simon Harris de grootste wordt bij de verkiezingen in Ierland. Waarom blijft het nationalistische Sinn Féin achter?

1. Waarom heeft de Ierse premier Simon Harris verkiezingen uitgeschreven?

De simpele reden is dat de grote regeringspartijen Fine Gael en Fianna Fáil goed in de opiniepeilingen staan, temeer doordat de opmars van het links-nationalistische Sinn Féin tot stilstand is gekomen. Voor Harris, de leider van Fine Gael, is het bovendien belangrijk om een eigen mandaat te krijgen. De 38-jarige was begin april premier geworden na de roemloze val van zijn partijgenoot Leo Varadkar.

2. Wat is er met Sinn Féin aan de hand?

Nadat de zusterpartij de grootste werd in Noord-Ierland, leek het Ierse Sinn Féin dat te worden in de Ierse republiek, wat de gedroomde hereniging dichterbij zou brengen. Maar veel Ieren lijken bij nader inzien problemen te hebben met de socialistische ideeën en de pro-immigratiepolitiek van Sinn Féin. Ook is de partij dit najaar getroffen door schandalen. Zo is een perswoordvoerder verwikkeld in een zedenzaak.

3. Waarom maakt Ierland geen ruk naar rechts, zoals veel andere landen?

Er is zeker ongenoegen over het relatief hoge aantal immigranten, maar er is geen voorname anti-immigratiepartij die deze onrust vertegenwoordigt. Het politieke landschap is altijd gedomineerd door twee grote middenpartijen. Er is geen rechts-nationalistische partij. Dat de Ieren vrij tolerant zijn wat betreft immigratie, komt mede doordat Ierland lang een emigratieland is geweest.

4. Hoe draait de economie?

Boven verwachting. Dankzij een onverwachte beslissing van het Europees Hof kreeg Ierland onlangs 14 miljard euro aan achterstallige belastingen van Apple, een van de vele multinationals in Ierland. Dat geld gaat naar twee nieuwe beleggingsfondsen van de staat. Ook zonder deze bonus is er nog geld om de kinderbijslag te verhogen, de Ieren tegemoet te komen in hun winterse energierekeningen en te investeren in infrastructuur.

5. Is de campagne saai, nu in wezen al bekend is dat Simon Harris wint?

De meeste aandacht is vooralsnog uitgegaan naar de vraag of de celebrity-crimineel Gerry ‘the Monk’ Hutch kandidaat wil staan tegenover Sinn Féin-leider Mary Lou McDonald in het kiesdistrict Centraal-Dublin. De charismatische boef kan zich opwerpen als de onafhankelijke kandidaat die tegen het bestel is, inclusief Sinn Féin.