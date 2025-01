Aantal asielaanvragen gedaald, maar niet door holle woorden Faber (of Wilders)

Dat Nederland niet echt profiteert van het dalende aantal illegale migranten in de EU, laat zien dat het kabinet, ondanks grote woorden, op dit dossier nog ‘slappe hap’ is. Wie minder asielzoekers wil, kan beter vertrouwen op Brussel, schrijft René van Rijckevorsel.

Het aantal asielaanvragen is in 2024 gedaald, meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst vorige week. Er waren ruim 32.000 eerste asielaanvragen, tegen 38.000 in 2023.

Die daling is niet per se een verdienste van het kabinet en de PVV-minister van Asiel, Marjolein Faber. Uit gegevens van Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, blijkt immers dat het aantal illegale grensoverschrijdingen in de Europese Unie in 2024 met 38 procent is gedaald, tot het laagste niveau sinds 2021, toen de covidpandemie nog heerste.

Nederland profiteert niet van gedaalde aantal asielaanvragen

Als Nederland vorig jaar 38 procent minder aanvragen zou hebben gehad, zou het zijn uitgekomen op 23.500 (38.000 min 14.500). Logisch dus dat PVV-leidsman Geert Wilders de afname niet claimde op X, terwijl hij normaal geen gelegenheid laat lopen om Faber een ‘kanjer’ te noemen.

Dat Nederland niet echt profiteert van het dalende aantal illegale grensoverschrijdingen in de EU, laat zien dat het kabinet, ondanks grote woorden over het strengste asielbeleid ooit, op dit dossier nog ‘slappe hap’ is.

Minder asielzoekers door stille diplomatie van Brussel

De teruggang van illegale grensoverschrijdingen is helemaal te danken aan het door Wilders zo vaak beschimpte Brussel. De deals die de EU sloot in Noord-Afrika en de aanhoudende druk op de kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan, vooral Servië, pakten goed uit.

Het aantal overtochten op de Centraal-Mediterrane route daalde met 59 procent. Op de Westelijke Balkan-route daalde het aantal illegale passages zelfs met 78 procent. Wie minder asielzoekers wil, kan beter vertrouwen op de stille diplomatie van Brussel dan op de vaak holle woorden van Geert Wilders.