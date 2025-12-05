Waarom de elektrische auto maar niet doorbreekt – en de interesse zelfs daalt

De EV-transitie blijft stokken. Nieuwe ANWB-cijfers laten zien dat de elektrische auto nog steeds te weinig concurrerend is.

Alarmerende cijfers: de EV-transitie stokt, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB.

Hoewel een substantieel deel van de Nederlanders interesse zegt te hebben in elektrisch rijden, is die groep opnieuw kleiner geworden.

Het percentage dat verwacht binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen is dit jaar zelfs gedaald, van 28 procent naar 23 procent.

Het enthousiasme daalt, en daarmee zakt de daadwerkelijke aankoopintentie verder weg, staat in de Elektrisch rijden Monitor 2025.

Elektrisch rijden: aandeel elektrische auto’s stijgt

Het aandeel elektrische auto’s in het Nederlandse wagenpark is overigens 6,7 procent. Dat is 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bijna 35 procent van de nieuw verkochte auto’s was in 2024 een EV.

De ANWB noemt in de monitor geen aandeel van EV’s in de nieuwverkopen van 2025. Wel zegt de dienst dat het totale aantal elektrische auto’s opnieuw stevig toenam.

Elektrische auto is te duur

Voor iedereen die geen dyscalculie heeft, was al langer duidelijk waarom de EV-transitie hapert: de auto’s zijn veel te duur.

De prijs blijft de grootste barrière: 39 procent van de ondervraagden vindt elektrische auto’s te duur. Dat percentage is vrijwel gelijk aan vorig jaar, maar veel lager dan in 2023, toen nog 71 procent dit als bezwaar noemde.

Hoewel de kloof tussen wat mensen bereid zijn te betalen en de gemiddelde aanschafprijs kleiner wordt, blijft elektrisch rijden voor veel Nederlanders financieel buiten bereik.

Hoe betaalbaar zijn elektrische auto’s?

‘Elektrisch rijden is in 2025 nog altijd duur,’ schrijft de ANWB, al liggen de gebruikskosten dichter bij elkaar dan een jaar geleden. Een elektrische auto kost gemiddeld 74 cent per kilometer, tegenover 67 cent voor benzine.

Een groot deel van die kosten zit in de afschrijving van de auto’s, aangezien de restwaarden van EV’s de afgelopen jaren zijn afgenomen. Dit laatste komt deels door de lage vraag op de tweedehandsmarkt.

Toch blijkt begin 2025 dat de prijzen ook rap kunnen dalen. Een gebruikte Tesla is nu te koop voor zo’n 15.000 euro.

Elektrisch rijden: particulier blijft achter

Voor iedereen die de automarkt al langer volgde, zal het onderzoek van de ANWB geen verrassing zijn. De EV-transitie wordt al langer vooral gedreven door de leasemarkt via grote werkgevers en door middel van overheidsregulaties.

De particuliere koper heeft nooit veel EV’s gekocht. Zo zei Bert de Kroon, voorzitter Bovag-Autodealers, al vorig jaar tegen vakblad Automotive Magazine: ‘Wanneer we kijken naar het aandeel van de particuliere markt, zien we dat het aantal consumenten dat een nieuwe EV koopt, ver achterblijft op de zakelijke markt.’

Elektrisch rijden: laadmogelijkheden beperkt

Daarnaast is het gebrek aan laadmogelijkheden aan huis een belangrijke reden om nog niet over te stappen.

ANWB: ‘Dit is dan ook met stip de grootste barrière om naar elektrisch rijden over te stappen, gevolgd door de auto niet privé te kunnen opladen (32 procent)’, bleek uit de monitor van 2023.

In 2024 geeft 14 procent van de ondervraagden aan dat dit een nadeel is. Dit is een daling van 18 procent ten opzichte van 2023. Deze afname suggereert dat het ontbreken van laadmogelijkheden aan huis een minder dominante barrière is geworden voor de overstap naar elektrisch rijden.

In 2025 verandert de situatie opnieuw. De ANWB meldt dat ‘geen eigen parkeerplek’ nu de grootste barrière is (30 procent). Het probleem verschuift dus: niet zozeer het hebben van een laadpaal, maar überhaupt de mogelijkheid om bij de eigen woning te laden – simpelweg omdat veel mensen geen privéplek hebben.

Door verbeterde technologieën en infrastructuur is range-anxiety – de angst om met een lege accu te komen te staan – een steeds minder belangrijke reden geworden. Slechts 9 procent van de EV-rijders ervaart laden in het buitenland als problematisch.

Elektrisch rijden: marktwerking blijft achter

De marktwerking heeft tijdens de prijzenoorlog zijn werk gedaan en ervoor gezorgd dat elektrische auto’s aanzienlijk goedkoper zijn geworden. Tesla, Renault, Citroën en VW hebben alle al prijsverlagingen doorgevoerd om te kunnen blijven concurreren met goedkopere Chinese EV’s.

Toch is de vraag of dat voorlopig voldoende is. Er is echter hoop. Goedkopere EV’s komen steeds vaker op de markt. De Dacia Spring is nog een van de goedkoopste, kost zo rond de 20.000 euro. Chinese en Duitse merken komen ook met goedkopere oplossingen.

Voorlopig is het vooral Renault dat de Europese automerken het goede voorbeeld geeft met betaalbare elektrische auto’s. De basisuitvoering van de Renault 5 E-Tech Electric begint bij 25.000 euro.

Toch geldt voor de elektrische auto’s nog steeds: voor dat bedrag krijgt u een auto die in uitstraling en uitrusting niet veel interessanter is dan een Dacia Sandero (nieuwprijs vanaf € 17.500) of een Kia Picanto (18.500 euro).

Eind april 2025 werd duidelijk dat het kabinet de voordelen voor elektrische auto’s wil verlengen. De nieuwe cijfers van ANWB tonen aan dat die bevoordeling van EV’s voorlopig broodnodig is.