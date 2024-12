Graaien in Brussel: Europarlementariërs verdienen miljoenen bij

Nieuw onderzoek onthult dat sommige Europarlementariërs geld ontvangen van de landbouwlobby en de autosector, terwijl ze op dezelfde beleidsterreinen actief zijn.

Bijna 30 procent van de 720 leden van het Europees Parlement verdient naast hun salaris gezamenlijk ruim 6,3 miljoen euro per jaar aan neveninkomsten, blijkt uit onderzoek van Transparency International EU.

Het rapport laat zien dat sommige Europarlementariërs banden hebben met landbouwlobbygroepen, de auto-industrie en grote financiële bedrijven. Dit roept vragen op over de scheidslijn tussen publieke en private belangen.

De Roemeen Gheorghe Piperea (Europese Conservatieven en Hervormers) voert de lijst aan met een geschatte 657.000 euro per jaar aan neveninkomsten, vooral afkomstig van zijn eigen advocatenkantoor. De Franse arts Laurent Castillo (Europese Volkspartij) en de Italiaanse politicus Roberto Vannacci (Patriotten) volgen. Vannacci’s boek Il mondo al contrario was vorig jaar een onverwacht commercieel succes.

Deze inkomsten komen bovenop de royale voordelen die alle Europarlementariërs ontvangen: een basissalaris van 124.000 euro, een onkostenvergoeding van 59.400 euro en een presentietoelage van gemiddeld 52.800 euro per jaar.

Top-10 grootverdieners aan nevenactiviteiten, in euro’s per jaar:

Gheorghe Piperea, advocaat, curator, hoogleraar en auteur – Roemenië, Europese Conservatieven en Hervormers – 657.092 Laurent Castillo, arts – Frankrijk, Europese Volkspartij – 231.633 Roberto Vannacci, schrijver – Italië, Patriotten – 200.000 Engin Eroglu, vastgoed en verhuur – Duitsland, Renew Europe – 177.500 Manfred Weber, partijvoorzitter – Duitsland, Europese Volkspartij – 170.640 Angelika Niebler, toezichthouder en advocaat – Duitsland, Europese Volkspartij – 168.528 Stefan Köhler, belangenbehartiger – Duitsland, Europese Volkspartij – 144.832 Kristoffer Storm, gemeenteraadslid – Denemarken, Europese Conservatieven en Hervormers – 140.442 Daniel Buda, notaris – Roemenië, Europese Volkspartij – 138.825 Alexandre Varaut, advocaat – Frankrijk, Patriotten – 134.645

Belangenconflicten?

Europarlementariërs mogen naast hun politieke werk andere banen hebben, zolang ze deze openlijk melden. Die transparantieregels zijn aangescherpt na het Qatargate-schandaal. Toch maakt Transparency International zich vooral zorgen over de invloed die neveninkomsten hebben op het werk van MEP’s.

‘Europarlementariërs mogen geen betaald lobbywerk doen,’ zegt Raphaël Kergueno, senior beleidsmedewerker bij Transparency International EU, tegen Euronews. Maar de regels zijn vaag. ‘Het is aan de politicus zelf om te beslissen of er een belangenconflict is.’

Kergueno’s onderzoek noemt voorbeelden zoals de Duitsers Stefan Köhler (Europese Volkspartij) en Christine Singer (Renew), die duizenden euro’s per maand verdienen bij de Beierse Boerenvereniging. Tegelijk zitten zij in parlementaire commissies voor landbouw en milieu.

De Tsjechische Europarlementariër Filip Turek (Patriotten) ontvangt 10.000 euro per maand als freelance consultant in de auto-industrie. Niet toevallig spreekt hij zich geregeld uit over dit onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een recente plenaire zitting in het Europees Parlement.

‘Verbonden blijven met de realiteit’

Sommige Europarlementariërs verdedigen hun bijbanen. ‘Het is essentieel om voeling te houden met de praktijk en niet los te raken van de realiteit,’ schrijft Castillo in een e-mail. Volgens hem is er geen sprake van belangenverstrengeling. ‘Mijn werk als arts sluit perfect aan bij mijn inzet voor betere gezondheidszorg in het Parlement.’

Ook de Duitse Monika Hohlmeier (Europese Volkspartij), die jaarlijks 75.000 euro verdient bij landbouw- en energieconcern BayWa maar niet in de top-10 staat, bepleit het belang van betrokkenheid. ‘Politici moeten niet alleen in een ivoren toren zitten, maar actief zijn in de samenleving en het bedrijfsleven,’ zei Hohlmeier eerder tegen Euronews.

Geen invloed?

Anderen wijzen op hun parlementaire taken als bewijs dat er geen conflicten zijn. De Luxemburger Charles Goerens (Renew Europe, ook niet in de top-10) verdient 43.000 euro als bestuurder bij Foyer Finance, een investerings- en verzekeringsbedrijf. Tegelijk zit hij in commissies voor landbouw en constitutionele zaken.

‘Er is absoluut geen sprake van beïnvloeding,’ zegt Goerens. ‘Anders was ik met mijn nevenfunctie gestopt.’

Kergueno ziet dat anders. Volgens hem kunnen Europarlementariërs ook buiten hun commissies invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door vragen te stellen of collega’s te beïnvloeden.

Hij pleit voor scherpere regels. ‘Neveninkomsten moeten actief worden gecontroleerd door het Europees Parlement, of nog beter door een externe instantie. Er moeten ook sancties komen voor schendingen van de gedragscode.’

Herhaling van patronen

Het is niet de eerste keer dat Transparency International EU een overzicht publiceert. In mei voerde de Litouwse Europarlementariër Viktor Uspaskich de lijst nog aan met een 3 miljoen euro jaarlijkse inkomsten uit een bedrijf met Russische vastgoedbelangen. Na de verkiezingen in juni verloor hij zijn zetel. In augustus werd hij bovendien doelwit van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude ter waarde van 500.000 euro – aantijgingen die hij als ‘ongegrond’ afdoet.

Gheorghe Piperea, Stefan Köhler, Christine Singer en Filip Turek hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Euronews.

Overige grootverdieners

De overige Europarlementariërs uit de top-10 verdienen bij via uiteenlopende activiteiten. Neem drie van de vier Duitsers in de lijst. Engin Eroglu (Renew) verdient aan vastgoed en verhuur, terwijl Manfred Weber inkomsten heeft als partijvoorzitter van de Europese Volkspartij. Angelika Niebler (Europese Volkspartij) combineert toezichtfuncties met werk als advocaat.

De Deen Kristoffer Storm (Europese Conservatieven en Hervormers) is lid van een gemeenteraad, terwijl de Roemeen Daniel Buda (Europese Volkspartij) actief is als notaris. De Fransman Alexandre Varaut (Patriotten) verdient zijn inkomsten als advocaat.

Dit artikel verscheen eerder bij Euronews