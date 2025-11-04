Dick Cheney (1941-2025) als vicepresident: een Machiavelliaanse patriot

Oude rot in het vak Dick Cheney was vice-president tijdens de twee termijnen van George W. Bush. In de nasleep van 9/11 speelde hij een leidende rol om de War on Terror en de invasie in Irak in 2004 op te tuigen. Dinsdag 4 november 2025 overleed hij op 84-jarige leeftijd.

Cheney kende het politieke vak bij zijn aantreden als vicepresident in 2000 als geen ander: hij had immers al sleutelposities vervuld in de regeringen van Gerald Ford en George H.W. Bush. Na Al Gore werd ook Cheney een vice-president met betrekkelijk veel macht.

Frank Underwood avant la lettre

Paspoort Richard B. “Dick” Cheney

Geboren in: Lincoln, Nebraska

Studie: Yale (niet afgemaakt), University of Wyoming (politicologie)

Vorige functie(s): Chief of Staff van Gerald Ford (1975-1977), Lid van het Congres (1979-1989), Minister van Defensie (1989-1993)

Vicepresident: 2001-2009

Thuisstaat: Wyoming

Partij: Republikeinen

Na de aanslagen van 9/11, die Cheney dwongen om op geheime locaties zijn ambt te vervullen om risico’s van aanslagen te vermijden, ging de vicepresident op oorlogspad. Hij maakte in het openbaar vele beschuldigingen jegens Saddam Hoessein – van connecties met Al-Qaeda tot het bestaan van chemische massavernietigingswapens in Irak. Deze twee beschuldigingen zijn nooit hard gemaakt, maar Cheney bleef ze propaganderen.

Politici die tegen de oorlog in Irak waren, noemde hij opportunisten die over de rug van soldaten politiek gewin wilden halen.

Cheney wordt door sommigen gezien als de meest invloedrijke vicepresident ooit. Hij had, naast zijn ambtskantoor, ook een kantoortje in het Congres om zijn invloed van dichtbij uit te kunnen oefenen. Als gewiekste, doorgewinterde politicus wist hij zich tot het centrum van de macht te wurmen en het laatste woord te krijgen bij president Bush. Hij werd een omstreden vicepresident, door zijn rol in de achterkamertjespolitiek, zijn steun voor marteltechnieken en zijn (indirecte) intimidaties om mensen in het gareel te houden.

Cheney legt verantwoording af aan zijn besluiten en activiteiten

aan het einde van zijn vicepresidentschap in 2009



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Trivia

Cheney stond lijnrecht tegenover Bush in zijn standpunt over het homohuwelijk. Bush wilde een amendement in de Grondwet opnemen dat homohuwelijken zou verbieden, Cheney was hij vóór de vrijheid om te trouwen met wie je wilt, en wilde dit aan de afzonderlijke staten laten om dit te beslissen. Hij was hiertoe geïnspireerd door zijn dochter Mary, die lesbisch is.

Toen Dan Quayle Cheney vertelde dat het vicepresidentschap voornamelijk ceremonieel was, vertelde Cheney hem dat hij een andere verstandhouding met de president had.

In de jaren 1995-2000, tussen zijn ministerschap van Defensie en vicepresidentschap in, was hij CEO van Halliburton, een bedrijf in petrochemische dienstverlening. Toen Cheney ontslag nam in 2000, was hij inmiddels multimiljonair.

In 2006 schoot Cheney tijdens een jacht in Texas per abuis een vriend in de nek en het gezicht. De man overleefde, maar de landelijke populariteit van Cheney kreeg wel een deuk: die daalde van 23% naar 18%. (zie video hieronder voor de reactie van Bush).



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."