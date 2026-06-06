Asiel splijt de ChristenUnie: Mirjam Bikker doet waar veel linkse partijen voor terugdeinzen, en dat is riskant

De feiten: Het knettert in de ChristenUnie over de asielBron: EO, Trouw, cvandaag
Het knettert over asiel in de ChristenUnie, die vandaag haar partijcongres houdt. De partij worstelt met een klassieke ChristenUnie-vraag: ze wil barmhartig zijn, maar worstelt met de grenzen aan wat Nederland aankan.
Aanleiding is het Europese Migratiepact. In de Tweede Kamer stemde de ChristenUnie voor. Volgens Kamerlid Don Ceder is het pact na jaren van ‘symboolpolitiek en onuitvoerbare plannen’ een stap naar een asielbeleid dat weer werkt. De partij wil ‘onderdeel van de oplossing’ zijn, zegt partijleider Mirjam Bikker.
Daarom steunde de ChristenUnie ook het tijdelijk afschaffen van dwangsommen voor trage procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, evenals het sneller ongewenst verklaren van overlastgevende asielzoekers.
ChristenUnie verdeeld over strengere asielregels
Maar in de Eerste Kamer stemde de ChristenUnie tégen de invoeringswet. Niet omdat senator Tineke Huizinga tegen Europese afspraken is, maar omdat het kabinet Nederlandse aanscherpingen aan het pact toevoegde. Het gaat onder meer om strengere regels voor gezinshereniging, kortere verblijfsvergunningen en het afschaffen van de asielvergunning voor onbepaalde tijd.
De Tweede Kamerfractie redeneert: wie al jaren pleit voor Europees asielbeleid, moet dit pact niet blokkeren. De Eerste Kamerfractie zegt: steun voor Europa betekent niet dat je ook elke Nederlandse verzwaring hoeft te slikken.
Hoe barmhartig moet de ChristenUnie zijn?
Binnen de partij leidt dat tot felle reacties. Oud-partijleider Leen van Dijke waarschuwt dat de ChristenUnie niet mag afdrijven van haar christelijke roeping. In een congresmotie roept hij op tot ‘menswaardig, uitvoerbaar en rechtvaardig asielbeleid’ en tot voortdurende toetsing of de partij zich niet langzaam van haar oude identiteit vervreemdt. Het partijbestuur adviseert leden voor die motie te stemmen, maar blijft achter de koers van Bikker staan.
Asieldebat verdeelt ook lokale ChristenUnie
Ook lokaal schuurt het. Habtom Yohannes legde zijn functie als buitengewoon raadslid in Amersfoort neer vanwege de steun van de landelijke ChristenUnie-fractie aan de asielwetten.
Intussen schreven vijftien Zeeuwse ChristenUnie-leden in het Nederland Dagblad dat barmhartigheid alleen overeind blijft als de asielketen uitvoerbaar is.
Op het congres in Harderwijk moet blijken of de ChristenUnie die twee stromingen bij elkaar kan houden.
Wie zegt wat over de ChristenUnie en asiel?Bron: ND, EO, Trouw, cvandaag, ChristenUnie
- Partijleider Mirjam Bikker: ‘We zetten geen stap naar rechts, maar een stap vooruit.’
- Kamerlid Don Ceder schrijft op de ChristenUnie-website: ‘Na jaren van symboolpolitiek en onuitvoerbare plannen is dit een serieuze stap vooruit richting een asielbeleid dat weer uitvoerbaar en toekomstbestendig wordt.’
- Oud-partijmedewerker Guido Hooiveld schrijft in het Nederlands Dagblad: ‘Op asielbeleid ga je het als ChristenUnie nooit winnen.’
- Oud-partijmedewerker Emile van Velzen zegt in EO-radioprogramma Dit is de Dag: ‘Het is heel logisch dat de ChristenUnie zegt dat ze het Europese migratiepact omarmen.’
- Volgens oud-partijleider Leen van Dijke beweegt de ChristenUnie mee met ‘rechts-radicaal gedachtegoed’, zegt hij in het Nederlands Dagblad.
- Oud-raadslid Habtom Yohannes schrijft in Trouw: ‘Wanneer maatschappelijke problemen structureel worden toegeschreven aan “de vreemdeling”, ontstaat het risico dat steeds meer groepen buiten de morele gemeenschap worden geplaatst.’
- Marjella Bronkhorst, Manuel Voordewind en Karine Godthelp van beweging De Linkse Kerk schrijven in Trouw dat christelijke partijen barmhartigheid moeten voorstaan en niet moeten meegaan in ‘ophitserij tegen vluchtelingen’.
EW’s visie: Bikker durft wat links laat liggenDoor: Josephine Ummels, redacteur Politiek
Mirjam Bikker doet waar veel linkse partijen voor terugdeinzen. ‘Nieuwe tijden vragen om nieuwe antwoorden,’ zei de ChristenUnie-leider eerder over het migratiedebat. Met haar aangescherpte asielkoers wil zij niet alleen getuigen van barmhartigheid, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor een vastgelopen systeem.
In een politiek landschap waarin partijen hun achterban vooral bevestigen in het eigen gelijk, is dat dapper. Bikker durft het landsbelang zwaarder te laten wegen dan de comfortabele reflexen van haar partij.
Mirjam Bikker kiest voor een ongemakkelijke koers
Daarmee is haar koers ook riskant. De ChristenUnie ontleent haar bestaansrecht mede aan de bescherming van kwetsbaren. Daarom voelt een strengere asielkoers voor een deel van de achterban als verraad aan de christelijke kern van de partij. Maar Bikker draait de redenering om: wie bescherming wil blijven bieden aan echte vluchtelingen, moet erkennen dat het systeem nu vastloopt.
Daar zit de spanning in de partij. Barmhartigheid moet wel uitvoerbaar zijn. Maar strengheid zonder menselijke maat tast de fundamenten van de ChristenUnie aan. De tegenstem van de senaatsfractie laat zien partijleden verschillende afwegingen maken.
Mirjam Bikker zoekt een antwoord op een hardnekkig dilemma
Daarmee is dit meer dan een interne ruzie. Bikker stelt de vraag waar het politieke midden al jaren omheen draait: hoe houd je een humaan asielbeleid overeind, als draagvlak, opvang en uitvoering bezwijken?
Dat zij daarop een ongemakkelijk antwoord probeert te formuleren, verdient erkenning. Of haar achterban haar volgt, is een tweede.