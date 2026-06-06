Asiel splijt de ChristenUnie: Mirjam Bikker doet waar veel linkse partijen voor terugdeinzen, en dat is riskant

Bron: EO, Trouw, cvandaag

Het knettert over asiel in de ChristenUnie, die vandaag haar partijcongres houdt. De partij worstelt met een klassieke ChristenUnie-vraag: ze wil barmhartig zijn, maar worstelt met de grenzen aan wat Nederland aankan.

Aanleiding is het Europese Migratiepact. In de Tweede Kamer stemde de ChristenUnie voor. Volgens Kamerlid Don Ceder is het pact na jaren van ‘symboolpolitiek en onuitvoerbare plannen’ een stap naar een asielbeleid dat weer werkt. De partij wil ‘onderdeel van de oplossing’ zijn, zegt partijleider Mirjam Bikker.

Daarom steunde de ChristenUnie ook het tijdelijk afschaffen van dwangsommen voor trage procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, evenals het sneller ongewenst verklaren van overlastgevende asielzoekers.

ChristenUnie verdeeld over strengere asielregels

Maar in de Eerste Kamer stemde de ChristenUnie tégen de invoeringswet. Niet omdat senator Tineke Huizinga tegen Europese afspraken is, maar omdat het kabinet Nederlandse aanscherpingen aan het pact toevoegde. Het gaat onder meer om strengere regels voor gezinshereniging, kortere verblijfsvergunningen en het afschaffen van de asielvergunning voor onbepaalde tijd.

De Tweede Kamerfractie redeneert: wie al jaren pleit voor Europees asielbeleid, moet dit pact niet blokkeren. De Eerste Kamerfractie zegt: steun voor Europa betekent niet dat je ook elke Nederlandse verzwaring hoeft te slikken.

Hoe barmhartig moet de ChristenUnie zijn?

Binnen de partij leidt dat tot felle reacties. Oud-partijleider Leen van Dijke waarschuwt dat de ChristenUnie niet mag afdrijven van haar christelijke roeping. In een congresmotie roept hij op tot ‘menswaardig, uitvoerbaar en rechtvaardig asielbeleid’ en tot voortdurende toetsing of de partij zich niet langzaam van haar oude identiteit vervreemdt. Het partijbestuur adviseert leden voor die motie te stemmen, maar blijft achter de koers van Bikker staan.

Asieldebat verdeelt ook lokale ChristenUnie

Ook lokaal schuurt het. Habtom Yohannes legde zijn functie als buitengewoon raadslid in Amersfoort neer vanwege de steun van de landelijke ChristenUnie-fractie aan de asielwetten.

Intussen schreven vijftien Zeeuwse ChristenUnie-leden in het Nederland Dagblad dat barmhartigheid alleen overeind blijft als de asielketen uitvoerbaar is.

Op het congres in Harderwijk moet blijken of de ChristenUnie die twee stromingen bij elkaar kan houden.