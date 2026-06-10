Jongste wethouder van het land treedt aan in Waalwijk

Miloš Bokšan (23) treedt dinsdag 16 juni aan als jongste wethouder van Nederland. De VVD-fractieleider uit Waalwijk, vorig jaar nog een van de talenten van de 30 onder de 30 van EW, blijft maar kort de jongste wethouder.

Op 23 juni wordt hij gepasseerd door Tieme Heeringa (20) uit het Friese Damwâld, die wethouder wordt van de gemeente Dantumadiel namens de lokale partij FNP.

Momenteel is Matt Kanters (24) van de gemeente Boekel de jongste. Hij trad vorig jaar aan onder de Democratische Onafhankelijke Partij. Zijn leeftijdgenoot Amber Beijer (CDA) is een maandje ouder en begint woensdag 11 juni als wethouder van De Ronde Venen.

Gemiddelde leeftijd wethouders is 53,5

De gemiddelde leeftijd van wethouders is 53,5 jaar. De oudste was tot voor kort Gerard van As uit Alphen aan den Rijn (tevens oud-LPF-Kamerlid), die op zijn 81ste stopte.

In Waalwijk won de VVD onder leiding van Bokšan in maart met overmacht de lokale verkiezingen. De VVD-top onder leiding van Dilan Yeşilgöz toog op verkiezingsavond naar Waalwijk om het feest mee te vieren.

Bokšans belangrijkste streven is om het woningtekort aan te pakken. In het coalitieplan van VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP is opgenomen dat woningzoekenden met een sociaaleconomische of maatschappelijke binding met de gemeente voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale woningen, maar ook bij koopwoningen. Dat moet gelden voor 50 procent van de woningen. ‘Dat wordt vanaf nu het uitgangspunt bij nieuwe bouwprojecten,’ zegt Bokšan. Ook eindigt de voorrang voor statushouders. Voor hen komt er een doorstroomlocatie.

‘Ik woon ook nog bij mijn ouders’

‘Ik heb veel leeftijdsgenoten die alles hebben gedaan om vooruit te komen. Studeren, werken, maar wonen kunnen ze hier niet. Ik woon zelf ook nog bij mijn ouders,’ zegt Bokšan, die zich heeft voorgenomen als wethouder te blijven focussen op wonen. ‘Daarop heb ik campagne gevoerd en daarvoor ben ik gekozen.’

Dat hij al zo jong als wethouder aantreedt, vindt hij geen punt. ‘De inwoners van Waalwijk vragen niet naar mijn leeftijd, maar om oplossingen.’

Bokšan – die ook al van zich liet horen door op de Radboud Universiteit Nijmegen op te komen voor Joodse studenten – maakt momenteel nog zijn Master Besturen van Veiligheid af.