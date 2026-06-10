Minister Elanor Boekholt–O’Sullivan op werkbezoek in Almere: ‘Voorkom dat we alleen maar stenen stapelen’

Minister Elanor Boekholt–O’Sullivan van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, bracht maandag 8 juni een werkbezoek aan Almere, EW ging mee. Het maakte meteen duidelijk waarom woningbouw zo moeilijk is. Is er bijvoorbeeld, met alle ambities, ook geld voor infrastructuur?

Het gezelschap van minister, ambtenaren en vertegenwoordigers van provincie en gemeente ging in een bus langs verschillende bouwlocaties. Dat zijn er in Almere een paar. Nieuwe stadsdelen Pampus en Oosterwold zijn de grootste; tot 2050 moeten in Almere Pampus 35.000 woningen komen en in Oosterwold 15.000.

De woordvoerder van de minister probeert intussen de boodschap te verspreiden dat het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere samen optrekken om nieuwbouw in de stad verder te versnellen en te ondersteunen. Nog niet heel concreet, maar het is positief dat ze praten.

Lees ook | IMF uit stevige kritiek op doorgeschoten huurregulering van Hugo de Jonge

Alleen huizen bouwen is niet genoeg

De bus reed naar een aantal potentiële bouwgronden. Gemeente en provincie overstelpten de minister met vergezichten en bouwplannen, maar ook met een lang verlanglijstje. Om het samen te vatten: huizen bouwen is niet genoeg, infrastructuur en energie zijn ook nodig.

Om het geheel in evenwicht te houden, moeten er dan ook bedrijven komen die werk verschaffen, want niet iedereen kan van ver met de auto of trein naar Almere komen. De boodschap: overheid help ons daarbij! Voer regie! De minister knikt beleefd, maar haar zakken zijn vooralsnog niet gevuld.

Almere wil Pampus bouwen, aan de overkant ligt Amsterdam, over het water zichtbaar en 6,2 kilometer verwijderd van de plek waar een nieuwe wijk moet komen. Maar zonder de IJmeer-verbinding met Amsterdam – waar al 25 jaar over wordt gepraat – in de vorm van een brug of een metrotunnel, gaat dat niet lukken. Maar: wie gaat dat dan betalen?

Onvoldoende geld voor bestaande wegen en bruggen

Op de bouwplaats, die nu nog vooral uit weilanden bestaat met daarop negen gigantische windmolens, kan – als alles meezit – pas in 2036 een schop de grond in. Dan loopt de vergunning van de windmolens af en kunnen ze weg. Niemand kan en wil bouwen en wonen onder die molens.

Het bouwgebied is 1.000 hectare groot. Dus de dichtheid van de bebouwing is hoog. De weg langs het water lijkt te smal om alle toekomstige bewoners op weg te helpen. Dus de infrastructuur moet stevig onder handen worden genomen.

Paul Tang, bouwwethouder van Almere (PvdA), is voorzichtig positief. Die middag is in ieder geval met hem, de provincie en de minister een handtekening gezet onder wat een uitvoeringsconvenant heet. ‘We praten in ieder geval met elkaar,’ zegt Tang daarover.

Maar hij zegt ook: ‘De minister van infrastructuur en waterstaat heeft niet eens genoeg geld voor onderhoud van de bestaande wegen en bruggen.’ Dus deze kabinetsperiode gebeurt er nog niet veel, luidt zijn conclusie.

Lees ook | Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan: ‘Als er een wooncrisis is, moeten we ons ook zo gedragen’



De minister van infrastructuur en waterstaat heeft niet eens genoeg geld voor onderhoud van de bestaande wegen en bruggen Paul Tang Wethouder bouwen Almere

De andere grote bouwplaats moet Oosterwold worden, met 15.000 woningen op 4.000 hectare. Hier is niet de gemeente Almere die het voortouw mag nemen, maar de gemeente Zeewolde en die wil niet echt verdichten, zoals wel in Almere Pampus gebeurt.

Bouw begint pas op zijn vroegst in 2030

Er moet daar ruimte blijven, veel groen en het bouwconsortium de Alliantie, met bouwer Heijmans, projectontwikkelaar AM en Amvest, mogen zeker niet de hoogte in. De vertegenwoordiger van Heijmans zegt het met enige aarzeling: ‘Als het meezit, begint de bouw hier in 2030.’

Nog niet alle grond is daar aangekocht. Er is bijvoorbeeld een boer met 50 hectare grond, die zijn bezit in stukjes van 100 vierkante meter aanbiedt. Dat gaat sowieso voor vertragingen zorgen. Zeewolde is overigens ook de plek waar 7.000 militairen komen in een nieuwe kazerne, die in 2030 klaar moet zijn.

De minister is de hele reis belangstellend en luistert goed. Ze is benaderbaar en iedereen overstelpt haar met adviezen. Ze bezoekt elke week een paar van dit soort projecten. Doodvermoeiend lijkt dat, maar ze houdt het manmoedig vol. ‘Het gaat niet alleen maar om meer woningen,’ zegt ze. ‘Vraag de mensen die hier moeten gaan wonen ook wat zij willen.’

Lees ook | Belastingdruk funest voor woningcorporaties: ‘Het is zo onterecht’



EW stelde de minister ook een aantal vragen.

U spreekt over de woningnood als een veelkoppig monster. Welke kop moet als eerste sneuvelen?

De minister: ‘Ik denk dat dit precies is wat ik de afgelopen honderd dagen heb geleerd. Het heeft helemaal geen zin om één kop van het monster aan te pakken. We zullen het echt als één geheel moeten aanpakken. Je hebt grond nodig waar je kunt bouwen, je moet iets met stikstof en met netcongestie, we hebben een oplossing voor mobiliteit nodig en we moeten iets met water. Al die uitdagingen zal je over elkaar moeten leggen en dus integraal moeten benaderen.

‘We moeten voorkomen dat we alleen maar stenen stapelen, we moeten gemeenschappen bouwen. Dat is meer dan alleen huizen bouwen. Niet meer op elkaar wachten, maar zaken tegelijk aanpakken. Je kijkt met elkaar naar dezelfde opgave en bedenkt hoe je het kunt verwezenlijken. Misschien kost dat wat meer tijd aan het begin, maar zeker niet op het einde. Ik wil zo elke kink in de kabel naar voren halen en oplossen.’

‘We moeten niet alleen maar stenen stapelen, we moeten gemeenschappen bouwen’ Elanor Boekholt–O’Sullivan Minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

U legt nu veel werkbezoeken af en iedereen dropt zijn verlanglijstje bij u. Maar u kunt nooit alles verwezenlijken. Het geld is er ook niet. Bent u niet bang dat provincies, projectontwikkelaars én gemeenten teleurgesteld zijn?

‘Ik krijg heel weinig verlanglijstjes zonder dat de ander ook bereid is iets te doen. Als we kijken naar Almere, dan zeggen provincie en de gemeente dat zij bereid zijn substantieel bij te dragen aan de woningnood. Ze willen hier echt enorme aantallen bouwen. Om dat te kunnen doen, hebben ze wel iets nodig. Dus ik zie het niet als eenrichtingsverkeer. Ik ben best heel optimistisch over wat we samen kunnen bereiken.’

Er moet in Almere wel wat gebeuren, bijvoorbeeld de verbreding van de A6 en de IJmeer-verbinding naar Amsterdam. Gaat dat lukken?

‘We bespreken dat in de interdepartementale Taskforce Versnelling Woningbouw. In september komt daarover de eerste brief. Dan gaan we nog niet in op wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Eerst moeten we met alle provincies en gemeenten overleggen.’

‘Soms zal er ook een “Nee” volgen. Ik begrijp dat er mensen zijn die denken dat die taskforce de oplossing voor alles is, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zitten een paar overkoepelende, grotere vraagstukken bij, zoals de financiële situatie van de corporaties en fiscaliteit. Daar moeten we toch iets over beslissen.’

Lees ook | Meer huizen bouwen? Dan moet Amsterdam eerst dit oplossen

Duurt het dan lang voor er duidelijkheid is over al die projecten?

‘Wat ik probeer te doen is zorgen dat we overal hetzelfde zeggen en dat we daarmee betrouwbaar zijn voor de provincies en de gemeenten. Of het nou goed nieuws is voor hen of minder goed nieuws, het is belangrijk dat we ons committeren aan de uitvoering.’

‘Flevoland is niet de enige provincie die op zoek is naar meer mobiliteit en de portemonnee is niet oneindig groot. Er moeten keuzes gemaakt worden. De minister van infrastructuur en waterstaat is druk bezig om een afwegingskader te maken. Op basis daarvan wordt duidelijk wat wel kan en wat niet. Ik heb liever dat we dan gewoon zeggen dat het nu niet kan. Want dan weten alle partijen waar ze aan toe zijn.’