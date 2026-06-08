Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen in politiek Den Haag.
Hoofdpunten
- 14:38 Kabinet beloofde miljoenen vaten olie, maar gaf nog niets vrij
- Nederland heeft nog geen strategische olie uit de eigen reserves op de markt gebracht, ondanks de aankondiging van het kabinet in maart om 5,36 miljoen vaten vrij te geven als onderdeel van een internationale actie van het Internationaal Energieagentschap (IEA).
- Volgens het ministerie van Klimaat en Groene Groei is dat voorlopig niet nodig, omdat er geen tekorten dreigen op de Europese oliemarkt. Ook in buurlanden is volgens betrokkenen voldoende aanbod beschikbaar.
- Het kabinet vreest bovendien dat vrijgegeven olie via handelaren buiten Europa terechtkomt. Daarom kiest Nederland voor een voorzichtige aanpak, met gefaseerde vrijgave en afstemming met de sector. Critici noemen die redenering weinig overtuigend en vinden dat Nederland uit solidariteit alsnog een deel van zijn reserves op de markt zou moeten brengen.
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- zaterdag 06 juni
- zaterdag 06 juni, 14:22 Meerderheid leden ChristenUnie steunt strengere asielkoers
- Leden van de ChristenUnie hebben op een congres in Harderwijk de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund, al bleef de verdeeldheid binnen de partij zichtbaar. Een motie om de steun aan het afschaffen van dwangsommen voor asielzoekers in te trekken, werd verworpen.
- Oud-partijleider Leen van Dijke waarschuwde dat de partij te veel meebeweegt met radicaal-rechts en benadrukte: ‘Er ís geen asielcrisis’.
- Zijn oproep om vast te houden aan een humaan en werkbaar asielbeleid kreeg brede steun van de leden.
- zaterdag 06 juni, 14:16 ChristenUnie haalt uit naar kabinet-Jetten: ‘Kom je belofte na’
- De ChristenUnie verwijt het kabinet-Jetten een gebrek aan terughoudendheid in medisch-ethische kwesties, vooral rond de onlangs aangenomen embryowet.
- Partijleider Mirjam Bikker zei op het partijcongres dat zij de afgelopen maanden ‘geen enkele terughoudendheid’ heeft gezien en noemde dat ‘dat steekt’.
- Ook riep zij het kabinet op: ‘Kom je belofte na’, verwijzend naar de eerdere toezegging om ‘ingetogen’ te blijven op dit soort onderwerpen.
- Daarnaast wil de ChristenUnie af van plannen voor strenger toezicht op weekendscholen en nieuwe regels voor draagmoederschap, waarvan de gevolgen volgens Bikker ‘fundamenteel niet in de haak’ zijn.
Lees ook | Asiel splijt de ChristenUnie: Mirjam Bikker doet waar veel linkse partijen voor terugdeinzen, en dat is riskant
- woensdag 03 juni
- woensdag 03 juni, 10:47 Raad van State keurt naamsverandering GroenLinks-PvdA goed in zaak van lokale Pro-partijen
- De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Progressief Nederland (PRO) voor de komende Tweede Kamer- en Europese verkiezingen.
- Lokale partijen met ‘Pro’ in hun naam waren tegen de wijziging, omdat zij vrezen voor verwarring bij kiezers en verlies van hun eigen politieke identiteit.
- Volgens de Raad van State gaat het om een wijziging in het landelijke register van partijnamen.
- Eventuele bezwaren over naamsverwarring op lokaal niveau moeten worden beoordeeld door de centrale stembureaus van gemeenten en provincies.
- dinsdag 02 juni
- dinsdag 02 juni, 16:09 Kamermeerderheid zet streep door akkoorden met politici die vluchtelingengeweld aanwakkeren
- Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer moet sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen.
- Ook partijen die omvolkingstheorieën verspreiden, zouden volgens de Kamer buitengesloten moeten worden.
- Ook regeringspartijen D66, VVD en CDA steunen het voorstel.
- dinsdag 02 juni, 15:03 Esmah Lahlah (PRO) verlaat Tweede Kamer voor wethouderspost in Amsterdam
- PRO-Tweede Kamerlid Esmah Lahlah maakt vandaag op Instagram bekend dat ze de Tweede Kamer verlaat en wethouder wordt in Amsterdam.
- Ze schrijft: ‘Ik kies voor Amsterdam. Ik kies voor lokaal bestuur.’ en noemt ze de overstap naar de gemeentepolitiek ‘vanzelfsprekend’.
- Volgens Het Parool krijgt Lahlah de portefeuille Onderwijs, Jeugdzorg en Jongerenwerk, waarbinnen ze zich zal richten op het vergroten van kansengelijkheid.
- Over haar vertrek uit Den Haag zegt ze dat ze steeds sterker voelde dat ze ‘dicht bij mensen’ meer kan betekenen en benadrukt ze dat Amsterdam ‘een stad die laat zien dat vrijheid, solidariteit en diversiteit sterker zijn dan cynisme en verdeeldheid’.
- vrijdag 29 mei
- vrijdag 29 mei, 15:31 Netanyahu wil groter deel van Gaza bezetten, Nederland reageert bezorgd
- Minister Tom Berendsen noemt het plan van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om een groter deel van de Gazastrook te bezetten ‘uitermate zorgelijk’.
- Volgens Berendsen past het niet binnen de afspraken over het staakt-het-vuren en is het ‘een verdere escalatie’.
- Netanyahu heeft aangekondigd dat Israël tot 70 procent van Gaza wil innemen, terwijl de Israëlische strijdkrachten momenteel al iets meer dan de helft van het gebied bezetten.
- Berendsen waarschuwt dat de uitbreiding de humanitaire situatie niet zal verbeteren, die volgens hem al ‘erbarmelijk’ is.
- vrijdag 29 mei, 08:24 Kabinet komt volgens vakcentrales onvoldoende tegemoet aan eisen over AOW, WW en WIA
- Vakbonden FNV en VCP zetten hun aangekondigde acties door na overleg met kabinet en werkgevers op het Catshuis. Volgens de bonden is onvoldoende tegemoetgekomen aan hun eisen over de AOW-leeftijd en versoberingen van de WW- en WIA-regelingen.
- FNV-voorzitter Hans Spekman spreekt van een gemiste kans. Omdat het kabinet geen duidelijke toezeggingen deed, blijven stakingen volgens hem noodzakelijk. Op 24 juni rijden trein, bus, tram en metro daardoor pas vanaf 08.00 uur.
- Werkgevers en kabinet tonen zich teleurgesteld. VNO-NCW wijst erop dat het kabinet eerdere bezuinigingsplannen al had ingetrokken om ruimte te maken voor overleg. Premier Jetten zegt te hopen dat de acties beperkt blijven, maar houdt de deur open voor nieuwe gesprekken.
- woensdag 27 mei
- woensdag 27 mei, 16:57 Jetten waarschuwt: band met VS ‘onomkeerbaar’ veranderd
- Premier Rob Jetten zegt dat de relatie van Nederland en Europa met de Verenigde Staten ‘onomkeerbaar’ is veranderd.
- Volgens hem blijft de houding van de VS de komende jaren ‘uitdagend’ en is het ‘naïef om te denken dat bij een nieuwe Amerikaanse president we terug naar vroeger gaan.’
- ‘De toon van onze oude vrienden aan de overkant van de Atlantische Oceaan is onmiskenbaar harder en kritischer geworden’, zei Jetten tijdens een toespraak in het Haagse Vredespaleis.
- Daarom moet Europa volgens hem zelfstandiger, realistischer en pragmatischer optreden en nieuwe internationale coalities opbouwen.
- dinsdag 26 mei
- dinsdag 26 mei, 19:07 Coalitie- en oppositiepartijen reageren positief over schrappen bezuinigingen sociale zekerheid
- Coalitiepartijen VVD en D66 reageren positief op het kabinetsbesluit om de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen.
- D66-Kamerlid Stephan Neijenhuis noemt het ‘goed’ dat partijgenoot en minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief ‘een stap zet om het gesprek te openen’.
- VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen spreekt van een uitgestoken hand naar de vakbonden. Zij stelt dat het kabinet verantwoordelijkheid neemt door sociale partners te betrekken bij gesprekken over de toekomst van de sociale zekerheid. ‘Nu de vakbonden nog. Stop met dreigen met stakingen en ga het gesprek aan met het kabinet.’
- Ook oppositiepartijen reageren instemmend. SGP-leider Chris Stoffer noemt het ‘heel terecht’ dat het kabinet afziet van een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. ‘De plannen waren veel te drastisch en te rigide,’ aldus Stoffer.
- SP-leider Jimmy Dijk zegt dat de maatregel ‘dankzij gezamenlijke druk’ van tafel is gehaald. ‘Nu de rest van de bezuinigingen nog.’
- ‘Het schrappen van de AOW-verhoging is een eerste stap in de goede richting, maar met één steen uit de rugzak zijn we er nog niet,’ zegt Mirjam Bikker van de ChristenUnie. ‘Deze coalitie legt nog steeds een te groot deel van de rekening bij mensen thuis door te snijden in de sociale zekerheid.’
- dinsdag 26 mei, 15:43 Vakbonden vinden nieuwe voorstellen van het kabinet ‘onvoldoende’
- De nieuwste voorstellen van het kabinet voor de AOW, WW en WIA zijn op het eerste gezicht volstrekt ‘onvoldoende’, aldus de vakbonden FNV, CNV en VCP.
- Volgens de vakbonden is er nog te veel onduidelijk. De vakbonden willen eerst een verhelderend gesprek met het kabinet, voordat ze op de handreiking van minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief ingaan.
- Geplande acties van de vakbonden blijven op de agenda.
- dinsdag 26 mei, 15:21 Bezuinigingen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan ‘in de voorgestelde vorm’ niet door
- De bezuinigingen op de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan ‘in de voorgestelde vorm’ niet door. Dat meldt minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief in een brief aan de vakbonden.
- Eerder werd bekend dat het kabinet niet doorgaat met de snellere stijging van de AOW-leeftijd.
- Hiermee hoopt minister Vijlbrief ‘ruimte te maken’ voor overleg met sociale partners.
- Vijlbrief komt in de brief deels aan de eisen van de vakbonden tegemoet. Toch benadrukt de minister dat er wel alternatieven nodig zijn om de overheidsfinanciën gezond te houden. Daarnaast zijn volgens hem hervormingen nodig om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en het stelsel van sociale zekerheid uitvoerbaar te houden.
- ‘Op dit moment zitten mensen soms gevangen in systemen, waar uitvoeringsorganisaties zich vaak evenmin raad mee weten,’ schrijft de minister. ‘Dat willen we aanpakken.’
- dinsdag 26 mei, 14:55 Meerderheid Eerste Kamer steunt strengere asielmaatregelen van EU-migratiepact
- Een meerderheid in de Eerste Kamer stemt in met strengere Europese asielregels. Deze regels gaan al over twee weken in.
- Vanaf 12 juni kunnen vluchtelingen geen onbeperkt houdbare verblijfsvergunning meer krijgen. De maximale duur van een tijdelijke vergunning wordt verkort van van vijf naar drie jaar
- Het wetsvoorstel kon in de Eerste Kamer rekenen op een ruime meerderheid. CDA, SGP, D66, VVD, PVV, BBB, JA21, 50PLUS en de fracties Beukering, Walenkamp en Van Gasteren steunden de wetgeving.
- dinsdag 26 mei, 12:16 Kabinet zwicht voor dreigende stakingen en schrapt verhoging AOW-leeftijd
- Het kabinet trekt het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen in.
Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.
- Daarmee doet minister Vijlbrief (Sociale Zaken) een handreiking aan vakbonden en werkgevers in de hoop alsnog een sociaal akkoord te sluiten.
- Het plan om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen, leidde tot veel verzet in de Tweede Kamer en bij sociale partners.
- Vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gesteld en dreigden met grote stakingen als de maatregel niet van tafel ging.
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- Het kabinet trekt het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen in.
- dinsdag 26 mei, 12:06 Kabinet-Jetten verbiedt overname bedrijf achter DigiD door Amerikaanse partij
- Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Economische Zaken) verbiedt de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kyndryl.
- Ze neemt dat besluit op advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).
- Het BTI concludeert ‘dat deze beoogde overname van Solvinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang’.
- In de Tweede Kamer bestond al langer weerstand tegen de overname en een meerderheid sprak zich ertegen uit.
- dinsdag 26 mei, 08:29 Advies aan kabinet: Rijksoverheid moet grotendeels stoppen met X
- De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van socialemediaplatform X. Dat adviseert de Voorlichtingsraad, waarin de communicatiedirecteuren van alle ministeries vertegenwoordigd zijn, aan het kabinet van premier Rob Jetten, meldt de Volkskrant.
- Volgens een intern memo faciliteert X actief desinformatie en schadelijke of strafbare content. Daarmee zou het platform Europese en Nederlandse regelgeving schenden.
- De ambtenaren stellen dat X sinds de overname door Elon Musk in 2022 sterk is veranderd. Door onder meer minder moderatie en aanpassingen aan het algoritme zou sprake zijn van meer desinformatie, racisme, discriminatie, misogynie en antisemitisme.
- Volgens de Voorlichtingsraad staat het gebruik van X door de overheid daardoor op gespannen voet met het uitgangspunt dat de overheid zich aan haar eigen regels houdt en burgers niet blootstelt aan schadelijke content.
- zaterdag 23 mei
- zaterdag 23 mei, 16:02 Hart voor Den Haag en D66: onderhandelingen geklapt door ‘extreme eisen’ over asielopvang
- De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief mislukt door een conflict over asielopvang in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan.
- Hart voor Den Haag wilde die opvang schrappen en meerdere bestaande locaties sluiten, wat volgens D66 leidde tot een impasse door „extreme eisen”.
- De onderhandelingen verliepen al langer moeizaam vanwege grote inhoudelijke verschillen tussen beide partijen.
- Richard de Mos wil nu met VVD, DENK en CDA praten, omdat deze partijen volgens hem inhoudelijk „veel dichter bij elkaar liggen” dan Hart voor Den Haag en D66.
- zaterdag 23 mei, 15:43 Rode Kruis zet 175 bedden klaar voor nachtopvang in de stad Groningen
- Het Rode Kruis zet 175 bedden klaar in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen voor tijdelijke nachtopvang van asielzoekers uit Ter Apel.
- De gemeente Groningen biedt zaterdag, zondag en maandag opvang aan op verzoek van asielminister Bart van den Brink.
- Hoeveel mensen daadwerkelijk komen overnachten, hangt af van de instroom in Ter Apel.
- ‘Dat wij 175 bedden regelen, wil niet zeggen dat er ook echt zoveel mensen komen’, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.
- zaterdag 23 mei, 07:45 Stadskanaal vangt opnieuw asielzoekers uit Ter Apel op na ‘dringend verzoek’ minister
- De gemeente Stadskanaal vangt opnieuw ongeveer tachtig asielzoekers op die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.
- Vrijdagavond werden de mensen met bussen opgehaald en ondergebracht op een locatie waar het Rode Kruis tachtig bedden heeft klaargezet.
- Eerder deze week boden Stadskanaal en de Drentse gemeente Aa en Hunze ook al noodopvang aan vanwege de drukte in Ter Apel.
- Volgens Stadskanaal gebeurde de opvang op ‘dringend verzoek’ van asielminister Bart van den Brink, omdat buitenslapende groepen een risico vormen ‘voor de openbare orde en veiligheid in Ter Apel en voor onze regio’.
- vrijdag 22 mei
- vrijdag 22 mei, 16:23 Berendsen vertrouwt erop dat VS afbouw in Europa verder afstemmen
- Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen zegt na overleg met zijn NAVO-collega’s vertrouwen te hebben in een goede afstemming rond de Amerikaanse plannen om een deel van de verantwoordelijkheid voor de Europese defensie over te dragen.
- ‘Daar hebben we constructieve gesprekken over gevoerd’, aldus Berendsen na de bijeenkomst, waarbij ook de Amerikaanse minister Marco Rubio aanwezig was. De VS zorgden de afgelopen dagen voor onrust in Europa met aankondigingen over het terugtrekken van troepen.
- Volgens Berendsen verliep het overleg in een ‘constructieve sfeer’, al maakte Rubio ook duidelijk dat Washington teleurgesteld is over de kritische houding van verschillende Europese landen tegenover de oorlog met Iran. Rubio waarschuwde eerder al dat dit onderwerp ook zal spelen tijdens de komende top van president Donald Trump met andere wereldleiders in Ankara.
- ‘Europa zal meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de eigen veiligheid’, zei Berendsen. ‘Daar gaat het gesprek nu over: welke rol de Verenigde Staten blijven spelen en welke taken Europese landen zelf op zich gaan nemen.’
- vrijdag 22 mei, 16:21 Nederland legt focus in het noordpoolgebied op veiligheid
- Veiligheid wordt voor Nederland het belangrijkste aandachtspunt in het noordpoolgebied. ‘Deze polaire strategie betekent een duidelijke koerswijziging’, zegt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA). De strategie wordt iedere vijf jaar vernieuwd. Waar de vorige versie vooral draaide om klimaatverandering en de impact daarvan op Nederland, ligt de nadruk nu op geopolitieke veiligheid.
- ‘In de nieuwe strategie beschouwt Nederland het noordpoolgebied als een integraal onderdeel van de Internationale Veiligheidsstrategie’, staat in het document. Daarbij staan collectieve afschrikking en defensie, bescherming van de internationale rechtsorde en het versterken van Nederlandse en Europese autonomie centraal.
- vrijdag 22 mei, 08:35 Gesneuvelde asielplannen toch opnieuw op tafel
- Twee omstreden asielmaatregelen die recent strandden in de Eerste Kamer, zijn alweer terug op de politieke agenda gezet. De Tweede Kamer voegde ze donderdag als amendement toe aan een andere asielwet.
- Het gaat om het sneller uitzetten van criminele asielzoekers en het schrappen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielprocedures. VVD, SGP, JA21 en ChristenUnie steunen dat laatste voorstel.
- Opvallend: de coalitie kiest voor een politieke omweg. In plaats van nieuwe losse wetgeving worden delen van de eerder gesneuvelde asielwet van voormalig minister Marjolein Faber (PVV) nu gekoppeld aan wetgeving over het opsluiten van overlastgevende asielzoekers. De strafbaarstelling van illegaliteit keert voorlopig niet terug.
- donderdag 21 mei
- donderdag 21 mei, 17:54 Amsterdam vangt 230 extra asielzoekers op om druk op Ter Apel te verlichten
- donderdag 21 mei, 16:57 Gesneuvelde asielmaatregelen krijgen via nieuwe wet toch tweede kans
- Twee strenge asielmaatregelen die eerder strandden in de Eerste Kamer krijgen mogelijk alsnog groen licht. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag voorstellen om de maatregelen toe te voegen aan een andere asielwet.
- Het gaat onder meer om het sneller kunnen terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen als de Immigratie- en Naturalisatiedienst te lang doet over een asielaanvraag. De maatregelen maakten eerder deel uit van de afgewezen asielwet van voormalig minister Marjolein Faber.
- Asielminister Bart van den Brink voegde het voorstel over criminele asielzoekers toe aan de nieuwe wet. De wijziging over dwangsommen werd ingediend door onder meer SGP, JA21 en VVD. Er lijkt voldoende steun te zijn in zowel coalitie als rechtse oppositie.
- donderdag 21 mei, 16:27 Rutte, De Jonge en Van Dissel moeten voor coronacommissie komen
- Onder anderen oud-premier Mark Rutte, voormalig zorgminister Hugo de Jonge en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid.
- Ook voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-zorgminister Bruno Bruins moeten verschijnen. Koopmans en Bruins trappen de openbare verhoren op 29 mei af.
- De enquêtecommissie onderzoekt het handelen van kabinet en Kamer tijdens de coronaperiode tussen december 2019 en het voorjaar van 2022. Het doel is lessen te trekken voor toekomstige crises. In negen weken tijd worden 51 verhoren gehouden met in totaal 47 getuigen.
- De commissie verwacht haar eindrapport in het eerste kwartaal van 2027 te presenteren.
- donderdag 21 mei, 15:30 PVV ziet aparte regels voor fatbikes toch niet meer zitten
- De PVV ziet maatregelen die specifiek gericht zijn op fatbikes niet langer als haalbaar. PVV-Kamerlid Erwin Prickaertz noemde het in een debat over verkeersveiligheid ‘vrijwel een onmogelijke opgave’.
- De partij pleit nu voor algemene regels voor alle e-bikes, waaronder een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht tot 18 jaar. Daarmee wijkt de PVV af van haar eerdere standpunt, waarbij juist werd aangedrongen op aparte regels voor fatbikes.
- Volgens Prickaertz blijkt uit lokale verboden in onder meer Amsterdam en Enschede dat specifieke fatbikeverboden eenvoudig kunnen worden omzeild. Voormalig PVV’er Hidde Heutink (nu van Groep Markuszower), die het woord voerde over fatbikes bij de PVV, blijft juist voorstander van strengere maatregelen tegen fatbikes en sprak zijn steun uit voor minister Vincent Karremans.
- woensdag 20 mei
- woensdag 20 mei, 18:54 Bas Eickhout stopt in EU-parlement na ophef over ‘ongepaste relaties’: ‘Dat had ik niet mogen doen’
- Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) stopt na zeventien jaar als Europarlementariër.
- Vorige week maakte de 49-jarige politicus bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling.
- In een verklaring op BlueSky schrijft Eickhout: ‘Ik heb in het verleden relaties gehad die niet passen bij mijn rol. Dat had ik niet mogen doen en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor’.
- Schilling is in het Europees Parlement aangesloten bij de Groenen, waar Eickhout vicevoorzitter van is.
- woensdag 20 mei, 12:22 Ter Apel overvol, asielminister van den Brink: tekort aan opvangplekken groeit
- Asielminister Bart van den Brink noemt het ‘teleurstellend’ dat niet alle asielzoekers in Ter Apel kunnen worden opgevangen. In de aanmeldlocatie verblijven momenteel 2316 mensen, terwijl de grens op 2000 ligt.
- Het COA laat daarom voorlopig alleen de meest kwetsbare asielzoekers toe. ‘Alleenstaande mannen zullen dus buiten moeten blijven,’ aldus Van den Brink. Mogelijk moeten zij in het gras bij de opvanglocatie slapen.
- Volgens de CDA-minister is het opvangtekort nijpend: op korte termijn ontbreken honderden plekken, op middellange termijn zelfs duizenden. Waar afgewezen asielzoekers voorlopig moeten overnachten, is nog onduidelijk.
Lees ook: Asielbeleid hoeft niet het meest humane van heel Europa te zijn
- dinsdag 19 mei
- dinsdag 19 mei, 15:23 Markuszower neemt controversiële uitspraken niet terug
- Tweede Kamerlid Gidi Markuszower zegt bereid te zijn de term ‘omvolking’ niet langer te gebruiken, om te voorkomen dat anderen zich daardoor aangesproken voelen. Zijn standpunt verandert volgens hem echter niet. ‘Dat woord dat triggert iets bij andere mensen, niet bij mij. Dus ik zal dat woord niet meer gebruiken,’ zei Markuszower dinsdag tegen de verzamelde pers.
- De term ‘omvolking’ wordt door de AIVD in verband gebracht met extreemrechtse complottheorieën waarin wordt gesteld dat de bevolking doelbewust wordt vervangen.
- De voormalig PVV’er blijft wel achter zijn eerdere uitspraken staan dat Nederland volgens hem ‘omvolkt’ wordt. Die uitspraak deed hij onlangs tijdens een demonstratie. ‘Dat is stom van mij, ik zal dat niet meer doen.’ Ook zijn eerdere oproep om ‘maximaal proportioneel geweld’ te gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen neemt Markuszower niet terug.
- ‘Ik heb domme dingen gezegd, maar dat is verkeerd overgekomen. Dat is niet de boodschap die ik over heb willen brengen.’ Naar aanleiding van die uitspraken hebben meerdere organisaties aangifte gedaan tegen het Kamerlid.
- dinsdag 19 mei, 08:22 Kabinet komt met aanvullende maatregelen na asielrellen
- Sharon Dijksma, voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zegt tevreden te zijn over het spoedoverleg met het kabinet over de onrust rond asielopvang. Aanleiding waren recente rellen bij opvanglocaties, onder meer in Loosdrecht.
- Volgens Dijksma is het belangrijk dat het kabinet duidelijk grenzen stelt aan geweld en intimidatie. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten benadrukte dat gemeenten en kabinet daarin samen moeten optrekken.
- Tijdens het overleg is ook gesproken over betere opvang van asielzoekers. Daarbij wordt meer gekeken naar maatwerk voor afzonderlijke gemeenten. Daarnaast komt er een speciaal ondersteuningsteam dat gemeenten moet helpen bij opvang en huisvesting van asielzoekers.
- maandag 18 mei
- maandag 18 mei, 18:01 Sjoerdsma: handelsdeal EU-VS is ‘cruciaal’ voor Nederland
- Minister Sjoerdsma noemt het voor Nederland van groot belang dat de EU-handelsdeal met de VS overeind blijft. Volgens hem zorgen dreigende Amerikaanse importheffingen voor veel onzekerheid bij Nederlandse bedrijven die zaken doen in de Verenigde Staten.
- De EU-landen en het Europees Parlement onderhandelen dinsdag opnieuw over de deal. De druk is hoog, omdat president Trump heeft gedreigd met extra heffingen op auto’s als er voor 4 juli geen akkoord ligt.
- Het Europees Parlement wil garanties dat de overeenkomst vervalt als de VS toch nieuwe handelsmaatregelen invoeren. Sjoerdsma benadrukt dat beide partijen zich aan de afspraken moeten houden. Ook de Europese Commissie verwacht dat er snel een compromis wordt bereikt.
- maandag 18 mei, 16:13 Kabinet en gemeenten in spoedoverleg over geweld rond asielopvang
- Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen vanavond met spoed over de spanningen rond asielopvang en het toenemende geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Aanleiding zijn recente incidenten in onder meer IJsselstein en Loosdrecht, waar demonstraties uitliepen op vernielingen, brandstichting en confrontaties met hulpdiensten.
- De VNG waarschuwt dat gemeenten die opvanglocaties regelen steeds vaker worden geconfronteerd met intimidatie, bedreigingen en georganiseerde ontregeling. Volgens de vereniging gaat het inmiddels niet alleen meer over asielopvang, maar ook over het onder druk zetten van democratische besluiten. Het kabinet wil samen met gemeenten bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen.
- Ondertussen blijft het tekort aan opvangplekken groot. Minister Van den Brink roept gemeenten op de spreidingswet uit te voeren, terwijl juist partijen die tegen asielopvang zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen winst boekten. Burgemeesters vinden dat Den Haag duidelijker achter gemeenten moet staan en waarschuwen dat politieke twijfel over de spreidingswet de onrust verder aanwakkert.
- maandag 18 mei, 10:59 Raad van State kritisch op plan om partijen zonder leden te weren
- De Raad van State vindt het te ver gaan om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van verkiezingen. Het adviesorgaan vraagt D66 en GroenLinks-PvdA om die bepaling mogelijk uit hun wetsvoorstel te schrappen.
- Kamerleden Joost Sneller en Mikal Tseggai willen strengere regels voor politieke partijen invoeren. Volgens het voorstel moeten leden meer invloed krijgen op partijprogramma’s en kandidatenlijsten.
- Als de wet wordt aangenomen, zou onder meer de PVV mogelijk niet meer aan verkiezingen mogen deelnemen. De Raad van State vindt dat onvoldoende is uitgelegd waarom zulke vergaande beperkingen nodig zijn. Ook vraagt het adviesorgaan of de maatregelen wel proportioneel zijn voor de bescherming van de democratie.
- maandag 18 mei, 08:37 Ondernemersorganisatie ONL roept Eerste Kamer op nieuwe box 3-wet weg te stemmen
- Ondernemersorganisatie ONL roept de Eerste Kamer op om het nieuwe box 3-stelsel te verwerpen. Volgens ONL-voorman Erik Ziengs is belasting heffen over papieren winsten schadelijk voor ondernemers en het vestigingsklimaat.
- De zogeheten Wet werkelijk rendement is al aangenomen door de Tweede Kamer. De wet moet ervoor zorgen dat belasting wordt betaald over het daadwerkelijke rendement op vermogen.
- De Eerste Kamer bespreekt het voorstel binnenkort verder tijdens een deskundigenbijeenkomst. ONL vreest dat ondernemers bij invoering naar alternatieve investeringsvormen of buitenlandse constructies zullen uitwijken. Volgens de organisatie kan dat leiden tot minder investeringen en economische schade in Nederland.
- zondag 17 mei
- zondag 17 mei, 15:07 VNG-vicevoorzitter noemt uitspraak Brekelmans over asielopvang ‘gevaarlijk’
- Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem (VVD) en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), noemt een uitspraak van VVD’er Ruben Brekelmans over asielopvang ‘gevaarlijk’. Dat zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof.
- Brekelmans stelde eerder dat gemeenten zelf mogen beslissen of zij wel of geen asielopvang willen. Boumans wijst daarbij op de spreidingswet, waaraan gemeenten zich moeten houden. ‘Dit is een heel erg gevaarlijke uitspraak en ik hoop ook dat hij hierop terugkomt,’ zegt de VNG-voorman.
- Boumans zegt dat zijn kritiek niet alleen geldt voor Brekelmans, maar ook voor andere rechtse politici die volgens hem suggereren dat gemeenten zelf kunnen bepalen of zij asielzoekers opvangen. ‘Ik zou ook willen dat ik zelf mocht beslissen of ik 150 mag rijden op de snelweg,’ aldus Boumans.
- Ook de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, roept premier Rob Jetten op om verantwoordelijkheid te nemen in het dossier. In Apeldoorn vonden de afgelopen tijd meerdere protesten rond asielopvang plaats. Volgens Heerts zijn daarbij inmiddels ruim zestig mensen aangehouden. Volgens Boumans gaat het om een kleine groep demonstranten, maar ‘het geeft wel een vreselijk beeld op tv’.
- Lees ook | Gewelddadige asieldemonstraties bewijzen dat lokaal bestuur er alleen voorstaat
- zaterdag 16 mei
- zaterdag 16 mei, 08:17 Van den Brink noemt geweldsoproep Markuszower onbegrijpelijk
- Asielminister Bart van den Brink noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat Kamerlid Gidi Markuszower oproept tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen.
- In Café Kockelmann zei de CDA-vicepremier: ‘Het woord geweld is gebruikt, dat onthoudt iedereen. En dat is echt onbegrijpelijk.’
- Volgens Van den Brink past de oproep niet bij ‘een politicus die als taak heeft om orde, rust in de samenleving te brengen.’
- Ook minister David van Weel stelde eerder dat hij “oproepen tot geweld altijd afkeurt”.
- vrijdag 15 mei
- vrijdag 15 mei, 17:33 Jetten spreekt hulpverleners na geweld rond asielopvang
- Premier Rob Jetten heeft vrijdag gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang. Aanleiding waren de recente geweldsincidenten rond opvanglocaties voor asielzoekers.
- Op meerdere plekken liepen demonstraties deze week uit op rellen, brandstichting en geweld. Jetten noemt de gebeurtenissen ‘volstrekt ontoelaatbaar’ en zegt dat intimidatie van hulpverleners en bestuurders onacceptabel is. De premier was eerder deze week nog op werkbezoek in het Caribisch gebied.
- Tijdens de gesprekken luisterde hij naar de ervaringen van professionals en vrijwilligers uit de opvang. Volgens hen blijft het belangrijk om ook in gesprek te blijven met mensen die zorgen hebben over de opvanglocaties.
- woensdag 13 mei
- woensdag 13 mei, 20:02 VNG wil spoedoverleg met kabinet om rellen rond asielopvang
- De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een spoedoverleg met het kabinet over de rellen en ongeregeldheden rond demonstraties tegen asielopvang.
- De organisatie spreekt van ‘vormen van terreur en intimidatie’ en vindt overleg nodig om te kijken ‘welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen, de uitvoerbaarheid van de opvangopgave overeind te houden en gemeenten te ondersteunen’.
- Volgens de VNG krijgen gemeenten die meewerken aan asielopvang ‘in toenemende mate geconfronteerd met intimidatie, bedreiging, geweld en georganiseerde ontregeling’.
- De koepelorganisatie wijst daarbij op recente ongeregeldheden in onder meer Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn.
- woensdag 13 mei, 19:54 VVD eist ingrijpen tegen ‘extreemrechtse groep’ bij protesten Loosdrecht
- De VVD vindt dat het kabinet moet optreden tegen een ‘extreemrechtse groep’ die demonstraties tegen asielzoekerscentra volgens Kamerlid Ulysse Ellian ‘kaapt’ en voor geweld zorgt.
- Volgens Ellian leidt dat geweld af van de zorgen van bewoners: ‘Maar nu zijn er een paar heel foute types die geweld gebruiken.’
- Hij verwees onder meer naar relschoppers die een brandweerauto blokkeerden bij een brandstichting en stelde: ‘Daar moet actie op komen. Punt’.
- BBB-leider Caroline van der Plas sloot zich daarbij aan en zei: ‘Dit soort relschoppers snoeren omwonenden de mond’.
- woensdag 13 mei, 17:36 Kritiek op Markuszower vanuit hele Kamer om uitspraken over asieldemonstraties: ‘Gif van onze democratie’
- Gidi Markuszower kreeg woensdagmiddag forse kritiek tijdens een debat over de asieldemonstraties die de afgelopen weken geregeld uit de hand liepen.
- CDA’er Jeltje Straatman suggereerde dat hij extreemrechts gedachtegoed legitimeerde door zich te laten zien bij demonstraties in Loosdrecht.
- Robert van Asten (D66) noemde Markuszowers uitspraak over ‘elitevriendjes’ het ‘gif van onze democratie’.
- Don Ceder (ChristenUnie) benadrukte dat ook politici zich verantwoordelijk moeten voelen voor ‘het klimaat dat we creëren’.
- woensdag 13 mei, 15:43 Asielminister roept politici op rust te bewaren na brand bij azc Loosdrecht
- Asielminister Bart van den Brink (CDA) vindt dat politici moeten helpen om de rust te laten terugkeren in plaatsen zoals Loosdrecht, waar dinsdagavond brand werd gesticht bij een asielzoekerscentrum.
- Volgens Van den Brink hebben politici een voorbeeldfunctie: ‘Dus in die zin verwacht ik ook dat iedereen, politiek en in de samenleving, normeert en geen olie op het vuur gooit.’
- In de weken voor het incident bezochten onder anderen Lidewij de Vos (FVD), Gidi Markuszower (voorheen PVV) en Mona Keijzer (voorheen BBB) het dorp om bewoners te steunen in hun protest tegen de komst van asielzoekers.
- Markuszower keurde het geweld af maar pleitte opnieuw voor minder asielinstroom, terwijl Keijzer zei dat het ‘evident’ is ‘dat je van andermans spullen afblijft’.
- dinsdag 12 mei
- dinsdag 12 mei, 19:42 ChristenUnie maakt draai op asiel
- De ChristenUnie is van plan meerdere asielmaatregelen van het kabinet te steunen. De partij stemde eerder nog tegen de asielnoodmaatregelenwet, waarin veel van dezelfde voorstellen waren opgenomen. De partij bevestigt dat na berichtgeving van De Telegraaf.
- Volgens een woordvoerder betekent de eerdere tegenstem niet dat de ChristenUnie alle afzonderlijke maatregelen afwijst. Dat geldt onder meer voor het voorstel om mensen sneller ongewenst te kunnen verklaren, waarmee het kabinet vorige week instemde.
- Over de regeling rond dwangsommen voor asielzoekers is de partij van standpunt veranderd. Asielzoekers kunnen momenteel een vergoeding krijgen als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te laat beslist over hun aanvraag. Die regeling was bedoeld om de IND aan te sporen sneller te werken, maar door de grote achterstanden lopen de kosten volgens de ChristenUnie inmiddels te hoog op.
- De partij vindt dat de bedragen die worden uitgekeerd niet langer opwegen tegen het oorspronkelijke doel van de regeling.
- dinsdag 12 mei, 19:05 Kamermeerderheid tegen ‘vrijheidsbijdrage’ via arbeidsfonds
- Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in het plan van de minderheidscoalitie om bedrijven via premies voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) te laten meebetalen aan extra defensie-uitgaven. Een voorstel van de SP om geld uit het fonds uitsluitend te gebruiken voor arbeidsongeschiktheidsregelingen kreeg steun van de volledige oppositie.
- Het kabinet wil de komende jaren tientallen miljarden extra investeren in defensie om aan de nieuwe NAVO-norm te voldoen. Burgers zouden daarvoor een hogere inkomstenbelasting gaan betalen via een zogeheten ‘vrijheidsbijdrage’. Bedrijven moeten bijdragen via een hogere Aof-premie. Daarmee wil het kabinet structureel 5,1 miljard euro ophalen, waarvan 1,7 miljard euro uit het bedrijfsleven moet komen.
- Vooral de keuze om de lasten bij bedrijven via een werknemersverzekering neer te leggen, stuit op kritiek in de Kamer. SP-leider Jimmy Dijk noemt het verzet een duidelijk signaal. ‘Dit is het zoveelste onderdeel uit het coalitieakkoord dat wankelt,’ zei hij.
- Oppositiepartijen wijzen erop dat de Aof-premie de afgelopen jaren vaker is ingezet om tekorten op de begroting op te vangen. Volgens hen gaat het feitelijk om een extra belasting op arbeid, die ten koste kan gaan van loonruimte bij bedrijven. Dat het kabinet tegelijk wil bezuinigen op uitkeringen maakt de maatregel volgens hen extra omstreden.
- ‘Het geld dat wordt opgehaald voor het arbeidsongeschiktheidsfonds moet worden ingezet om arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA te verbeteren, en nergens anders voor’, aldus Dijk.
- Het arbeidsongeschiktheidsstelsel staat al geruime tijd onder druk. De instroom in de WIA blijft hoog en door een tekort aan keuringsartsen lopen wachttijden verder op. Tegelijkertijd werkt het kabinet aan hervormingen én bezuinigingen binnen het stelsel, waar veel oppositiepartijen zich tegen keren.
- dinsdag 12 mei, 17:53 VVD wil vasthouden aan afspraken over hypotheekrenteaftrek
- VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de coalitie zich aan de afspraken uit het regeerakkoord moet houden. Volgens hem staat daarin duidelijk dat er niets verandert aan ‘de systematiek’ van de hypotheekrenteaftrek.
- Brekelmans wijst erop dat de koppeling tussen de hypotheekrenteaftrek en het belastingtarief in de tweede schijf al jarenlang bestaat. Daardoor verandert het maximale aftrekpercentage volgens hem automatisch van jaar tot jaar. ‘Er is geen verruiming’, herhaalde hij, in lijn met het standpunt dat de VVD eerder innam tijdens het debat over de voorjaarsnota.
- Volgens Brekelmans is het nu aan het kabinet om te bepalen of en hoe de aangenomen motie wordt uitgevoerd. Daarbij benadrukte hij wel: ‘Afspraak is afspraak’.
- dinsdag 12 mei, 15:50 D66 en CDA steunen Kamermeerderheid tegen verruiming hypotheekrenteaftrek
- Een meerderheid in de Tweede Kamer wil voorkomen dat de hypotheekrenteaftrek wordt verruimd. Ook regeringspartijen D66 en CDA steunden daarvoor een motie van Pro, voorheen GroenLinks-PvdA. De VVD stemde tegen het voorstel.
- In de coalitieonderhandelingen was afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid zou blijven: een belangrijk punt voor de VVD. D66 en CDA wilden tijdens de verkiezingscampagne juist dat de regeling verder zou worden afgebouwd.
- Uit berekeningen van de coalitieplannen bleek later dat mensen met een koopwoning toch iets meer hypotheekrente kunnen aftrekken. Dat effect ontstaat doordat het belastingtarief in de tweede belastingschijf, waaraan de aftrek is gekoppeld, licht omhooggaat.
- D66 en CDA lieten eerder al weten die uitkomst onwenselijk te vinden, net als partijen aan de linkerzijde van de Kamer. Pro-Kamerlid Luc Stultiens diende daarom tijdens het debat over de voorjaarsnota een motie in om de verruiming terug te draaien. Daar kreeg hij voldoende steun voor.
- Volgens Stultiens zijn er twee manieren om de extra aftrek, goed voor 281 miljoen euro, tegen te gaan. Zo kan het maximale aftrekpercentage omlaag of kan het eigenwoningforfait beperkt worden verhoogd.
- dinsdag 12 mei, 09:45 Vertrouwen in politiek Den Haag gedaald naar dieptepunt
- Het vertrouwen van Nederlanders in politiek Den Haag is gedaald tot het laagste niveau sinds 2012, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het onderzoek had in 2025 ongeveer een vijfde van de Nederlanders vertrouwen in politici en een kwart in de Tweede Kamer. Het onderzoek is gebaseerd op zo’n 7600 ondervraagden.
- Tot 2020 steeg het vertrouwen nog tot bijna 40 procent, maar daarna daalde het jaarlijks, met een kleine uitzondering in 2024. Voor de Tweede Kamer geldt een vergelijkbare trend: in 2020 lag het vertrouwen nog boven de 50 procent.
- Volgens het CBS is het vertrouwen in Nederland nog relatief hoog vergeleken met andere Europese landen. Jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben het meeste vertrouwen in politieke instellingen. Ouderen tussen 65 en 75 jaar hebben juist het minste vertrouwen.
- Volgens CBS-socioloog Tanja Traag komt dat mogelijk door verschillen in politieke ervaring tussen generaties. Nederlanders zijn positiever over ambtenaren en de Europese Unie, die door ongeveer de helft van de bevolking positief worden beoordeeld.
- Het vertrouwen in de gemeenteraad stijgt juist en ligt in 2025 op bijna 55 procent. Regionaal is het vertrouwen het laagst in het noordoosten en het hoogst in de Randstad.
- maandag 11 mei
- maandag 11 mei, 11:20 Vakbonden dreigen met stakingen om kabinetsplannen sociale zekerheid
- De vakbonden FNV, CNV en VCP geven het kabinet nog twee weken om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien. Als dat niet gebeurt, volgen volgens de bonden vanaf 30 mei collectieve acties. Stakingen en werkonderbrekingen worden daarbij niet uitgesloten.
- Volgens de vakbonden kunnen de acties grote delen van Nederland raken. De bonden verzetten zich al langer tegen de kabinetsplannen rond de AOW, WW en WIA. Het kabinet wil onder meer de AOW-leeftijd verhogen en bezuinigen op uitkeringen.
- FNV kondigde eerder al een staking in het openbaar vervoer aan voor medio juni. Ook werd gedreigd met werkonderbrekingen in de havens. Begin maart spraken FNV, CNV en VCP kort met het kabinet tijdens een kennismakingsgesprek. Dat overleg werd snel beëindigd omdat de vakbonden niet willen onderhandelen zolang de bezuinigingsplannen blijven liggen.
- maandag 11 mei, 11:09 Raad van State betwijfelt nut van wet intrekken Nederlanderschap
- De Raad van State twijfelt aan het nut van een wet waarmee het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het kabinet wil die regeling permanent maken, maar volgens de hoogste wetgevingsadviseur is de noodzaak daarvan onvoldoende onderbouwd.
- Sinds 2017 kan de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap afnemen van meerderjarige Nederlanders met een dubbele nationaliteit die zich bij een terreurbeweging aansluiten. De wet is tot nu toe 25 keer toegepast.
- In vijftien gevallen werd het Nederlanderschap daadwerkelijk ingetrokken, terwijl één zaak nog loopt. Justitieminister David van Weel noemt de wet belangrijk voor de bescherming van de nationale veiligheid.
- Volgens hem voorkomt de regeling dat betrokkenen kunnen terugkeren naar Nederland. Daarmee zegt het kabinet de grenzen proactief te bewaken en het koninkrijk veilig te houden. De Raad van State vindt echter dat er zwaarwegende argumenten nodig zijn om de wet definitief te maken.
- Volgens het adviesorgaan ontbreken die argumenten momenteel. Ook is volgens de Raad niet duidelijk waarom bestaande strafrechtelijke maatregelen onvoldoende zouden zijn om de nationale veiligheid te beschermen.
- maandag 11 mei, 09:19 Berendsen hoopt op EU-sancties tegen gewelddadige kolonisten en meer druk op Israël
- Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) hoopt dat EU-ministers maandag besluiten over nieuwe sancties tegen gewelddadige Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Nederland pleit daar al langer voor, maar Hongarije blokkeerde eerdere voorstellen.
- Volgens Berendsen wordt maandag duidelijk of Hongarije zijn positie heeft gewijzigd. In Hongarije is recent de nieuwe regering van premier Peter Magyar geïnstalleerd.
- De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is nog niet bij de EU-vergadering aanwezig en laat zich vertegenwoordigen door de ambassadeur. Berendsen benadrukt dat Nederland wil optreden tegen zowel producten uit nederzettingen als tegen gewelddadige kolonisten.
- EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht dat er voldoende steun is voor sancties tegen kolonisten. Tegelijkertijd zijn er aanvullende voorstellen van lidstaten, waarover nog geen consensus is.
- Omdat sommige maatregelen unanimiteit vereisen, wordt maandag nog geen akkoord verwacht over alle plannen. Ook het opschorten van het EU-associatieverdrag met Israël ligt op tafel, maar daar is nog geen meerderheid voor.
- vrijdag 08 mei
- vrijdag 08 mei, 17:59 Kabinet reserveert 100 miljoen voor compensatie ondernemers wegens vuurwerkverbod
- Het kabinet reserveert 100 miljoen euro om ondernemers te compenseren voor het aankomende vuurwerkverbod. Staatssecretaris Annet Bertram heeft dit gemeld aan de Tweede Kamer.
- Het bedrag is bedoeld voor importeurs en handelaren die omzetverlies lijden door het verbod. Importeurs krijgen compensatie voor gemiste winst over drie jaar, plus vergoeding van bijkomende kosten.
- Winkeliers ontvangen een vergoeding voor één jaar winstderving, met een opslag van 15 procent. Daarnaast komt er een vaste tegemoetkoming van 3500 euro voor kleinere ondernemers. Het kabinet wil hiermee de financiële gevolgen van het verbod zo veel mogelijk verzachten.
- vrijdag 08 mei, 16:25 Heinen wil debat over Russische tegoeden voor Oekraïne heropenen
- vrijdag 08 mei, 15:01 Van den Brink werkt aan nieuwe wet voor strafbaarstelling illegaliteit
- Asielminister Bart van den Brink werkt nog aan een wetsvoorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken. Het voorstel maakt deel uit van nieuwe maatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet.
- Een plan om meer mensen ongewenst te kunnen verklaren is vrijdag al goedgekeurd door de ministerraad. Van den Brink zegt meer tijd nodig te hebben om de strafbaarstelling juridisch uit te werken.
- Volgens hem was het eerdere PVV-amendement te breed en onvoldoende uitgewerkt. De nieuwe wet moet zich richten op mensen die weigeren Nederland te verlaten nadat zij daartoe verplicht zijn. Daarmee wil de minister voorkomen dat ook hulpverleners aan illegalen strafbaar zouden worden.
- vrijdag 08 mei, 14:46 Minister wil overstappen op mobiele grenscontroles – ‘vaste controles stoppen september’
- Asielminister Bart van den Brink wil de huidige grenscontroles vervangen door mobiele controles. Volgens de CDA-minister stopt de Koninklijke Marechaussee na september met vaste controles aan de grens.
- In plaats daarvan moeten controles plaatsvinden op basis van risicoanalyses en inlichtingen. Van den Brink noemt deze aanpak effectiever en gerichter.
- De huidige grenscontroles worden nog verlengd tot eind september om de overstap voor te bereiden. De controles aan de Nederlandse en Duitse grens kregen eerder kritiek van bewoners en ondernemers in grensregio’s.
- Sinds december 2024 leidde het beleid tot honderden weigeringen en tientallen arrestaties wegens onder meer mensensmokkel en fraude.
Lees ook | Duitse controles zetten grensregio op slot
- vrijdag 08 mei, 08:13 Verdachte aangehouden na gooien vuurwerkbom in Den Haag
- Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is zaterdagavond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Op het moment van de explosie waren ongeveer dertig leden van de jongerenorganisatie aanwezig. Niemand raakte gewond.
- De politie hield ongeveer een uur later een verdachte aan. Over het motief van de aanslag is nog niets bekend. Rond het pand zijn hekken geplaatst; binnen is lichte schade ontstaan.
- Politieke partijen reageren geschokt. Premier en D66-leider Rob Jetten spreekt van “een laffe daad van intimidatie”. Ook VVD, CDA, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en andere partijen veroordelen de aanval op het partijkantoor scherp.
- donderdag 07 mei
- donderdag 07 mei, 08:13 Asielminister Van den Brink zet bij VN in op terugkeer van migranten
- Asielminister Bart van den Brink wil internationaal benadrukken dat ‘terugkeer een essentieel onderdeel moet zijn’ van migratiebeleid. Die boodschap heeft hij naar eigen zeggen onder de aandacht kunnen brengen tijdens een VN-migratiebijeenkomst in New York.
- Tegen het ANP zegt hij dat ‘de discussie internationaal heel erg aan het veranderen is’ als het gaat om terugkeer. ‘Landen waaruit mensen eerst alleen maar vertrokken, zien nu ook dat ze doorreis- of zelfs bestemmingsland worden.’
- Het kabinet wil onder meer dat mensen die uit Syrië zijn gevlucht terugkeren. De diplomatieke banden met Syrië worden na de burgeroorlog weer opgebouwd. Van den Brink sprak daarbij voor het eerst met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.
- Volgens de CDA-minister wil Syrië ‘graag afspraken maken met Europa over de wederopbouw van Syrië en hoe terugkeer daaraan bij kan dragen’. Voor Syriërs die vrijwillig terugkeerden, was tot eind vorig jaar een hogere vergoeding beschikbaar.
- Daarnaast sprak Van den Brink in New York over de zogenoemde ‘terugkeerhubs’: locaties waar bijvoorbeeld afgewezen asielzoekers worden opgevangen. Nederland werkt samen met meerdere Europese landen aan de realisatie van zo’n hub in Afrika.
- maandag 04 mei
- maandag 04 mei, 08:35 Politici woedend om bekladding Nationaal Monument op Dam
- Politici reageren boos op de bekladding van het Nationaal Monument tijdens de Dodenherdenking. Staatssecretaris Eric van der Burg noemde de actie ‘walgelijk’.
- Het monument werd beklad met een rode substantie en teksten, waaronder het woord ‘genocide’. Schoonmaakploegen zijn begonnen met het verwijderen van de verf.
- De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is en wanneer het incident plaatsvond.
- Ook Kamerleden, onder wie Tijs van den Brink en Chris Stoffer, spreken van respectloos gedrag. Volgens hen is de actie een grove schending van de waardigheid van de herdenking.
- vrijdag 01 mei
- vrijdag 01 mei, 20:07 Marjolein Moorman: neoliberaal beleid maakt samenleving competitiever en voedt extreemrechts
- Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA (de partij mag nog geen PRO heten in de Kamer), stelt dat Nederland door neoliberaal beleid een competitieve samenleving is geworden, waarin voortdurende stress volgens haar bijdraagt aan de opkomst van radicaal en extreemrechts gedachtegoed.
- Ze pleit voor een terugkeer naar collectief denken en bekritiseert dat huidig beleid mensen tegen elkaar opzet en polarisatie versterkt.
- Daarbij benadrukt ze: ‘Een verzorgingsstaat waarin mensen zich gezien en geholpen voelen, voorkomt gevoelens van individueel falen die van ons allemaal concurrenten maken in een voortdurende wedstrijd. En creëert daarmee ook een buffer tegen opkomend radicaal en extreemrechts gedachtegoed dat welig tiert op gevoelens van onzekerheid en competitie – zo beschermt het dus tevens onze democratie’.
- Ook uit ze kritiek op coalitiepartijen en het idee van maakbaarheid, en zegt: ‘Maar daarmee wordt ons een valse illusie voorgehouden, want wat ze er niet bij vertellen is dat huizen ondertussen onbetaalbaar zijn geworden voor diegenen die geen eigen vermogen hebben. Dat begeerde diploma’s alleen nog maar lijken weggelegd voor kinderen wier ouders de bijlessen kunnen betalen. Dat het startsalaris van een academisch opgeleide werknemer gemiddeld 7 euro per uur hoger is dan dat van een mbo-geschoolde werknemer’.
- woensdag 29 april
- woensdag 29 april, 20:05 Spanje geeft half miljoen migranten verblijfsvergunningen: kabinet-Jetten maakt zich weinig zorgen
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Het kabinet maakt zich weinig zorgen over het generaal pardon dat Spanje geeft aan immigranten zonder geldige papieren, zegt minister Bart van den Brink tegen de NOS.
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In de Tweede Kamer zijn er wel zorgen dat deze mensen met een verblijfsvergunning doorreizen naar landen als Nederland.
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Volgens de minister blijven de meeste migranten juist in Spanje, omdat ze Spaanstalig zijn en daar al ‘economisch actief’ zijn.
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Hij benadrukt: ‘De regels daarover zijn heel duidelijk.’ Pas met de Spaanse nationaliteit kunnen migranten vrij in andere EU-landen werken, en dat duurt volgens hem: ‘Dat is niet op korte termijn’.
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Hulporganisatie CEAR verwacht dat de maatregel vooral de Spaanse economie helpt en weinig effect heeft op andere landen, al worden uitzonderingen niet uitgesloten.
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Naar schatting kunnen zo’n half miljoen migranten gebruikmaken van de regeling.
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- dinsdag 28 april
- dinsdag 28 april, 14:34 Minister Heerma noemt vernielingen aan gemeentehuis Loosdrecht ‘onacceptabel’
- Minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma (CDA) noemt de vernielingen aan het gemeentehuis in Loosdrecht ‘onacceptabel’. ‘Publieke gebouwen zijn van ons allemaal, en daar blijf je van af. Burgemeesters, wethouders en raadsleden moeten hun werk veilig en zonder intimidatie kunnen doen,’ zegt de minister.
- ‘Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te uiten, maar schade aanrichten, dreigen of intimideren is nooit de juiste weg,’ voegt Heerma toe. ‘Hiermee wordt een duidelijke grens overschreden en wordt de democratie onder druk gezet. Ik roep iedereen op om meningsverschillen op een respectvolle en vreedzame manier te blijven uiten.’
- Afgelopen week vonden in Loosdrecht protesten plaats tegen asielopvang. Volgens de politie waren ongeveer vijftig relschoppers betrokken bij de vernielingen.
- Lees ook | Gewelddadige asieldemonstraties bewijzen dat lokaal bestuur er alleen voorstaat
- dinsdag 28 april, 12:23 VVD en JA21 zetten door met verbod taakstraffen bij geweld tegen hulpverleners
- VVD en JA21 zetten hun wetsvoorstel door om taakstraffen bij geweld tegen hulpverleners te verbieden, ondanks kritiek van de Raad van State.
- Het voorstel betekent dat bij geweld tegen onder meer politie, brandweer en ambulancepersoneel geen taakstraffen meer mogen worden opgelegd.
- De Raad van State vindt dat rechters voldoende ruimte moeten houden om per geval te oordelen en waarschuwt voor ongewenste gevolgen.
- Als voorbeeld noemt de raad ‘iemand die in paniek een ambulanceverpleegkundige hardhandig vastpakt en vervolgens duwt richting een slachtoffer dat hulp nodig heeft’.
- vrijdag 24 april
- vrijdag 24 april, 15:34 Kroeze wordt nieuwe president van de Hoge Raad
- Maarten Kroeze wordt per 1 november de nieuwe president van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij volgt Dineke de Groot op, die sinds 2020 de leiding had.
- De ministerraad heeft zijn benoeming vrijdag officieel voorgedragen. Kroeze is sinds 2016 rechter bij de Hoge Raad en werd in 2022 vicepresident.
- Eerder werkte hij als advocaat en decaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als president blijft hij ook zelf zitting houden als rechter.
- De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.
- vrijdag 24 april, 15:30 Jetten: EU en Midden-Oosten zoeken nauwere samenwerking
- Premier Rob Jetten zegt dat landen als Jordanië, Syrië en Libanon hun samenwerking met de EU willen versterken. Volgens hem gaat het vooral om economische en defensiesamenwerking die beide kanten ten goede komt.
- Jetten sprak na een EU-lunch met leiders uit de regio en de Gulf Cooperation Council. De landen zien hun traditionele bondgenoten volgens hem als minder voorspelbaar worden.
- Ze riepen de EU op om onderhandelingen tussen de VS en Iran te ondersteunen om spanningen te verminderen.
- De premier benadrukt dat de conflicten grote impact hebben op zowel de regio als Europa. Daarom is volgens hem gezamenlijke inzet nodig om stabiliteit terug te brengen.
- vrijdag 24 april, 15:02 Minister Aartsen (VVD) draait voorgenomen bezuiniging bijstand terug
- Het kabinet ziet af van een geplande bezuiniging op de bijstand voor mensen die hun uitkering nog niet benutten. Minister Thierry Aartsen kiest voor een alternatief om het financiële gat te dichten.
- Hij wil het kindgebonden budget sneller afbouwen voor hogere inkomens. Vanaf 2027 krijgen gezinnen met een inkomen boven circa 58.000 euro minder ondersteuning.
- De maatregel vervangt een eerdere bezuiniging die op veel kritiek stuitte in de Tweede Kamer. Onder meer de Nationale ombudsman waarschuwde dat kwetsbare mensen hierdoor onder het bestaansminimum konden belanden.
- Oppositiepartijen en Kamerleden vinden dat de rekening nu bij middeninkomens met kinderen wordt neergelegd.
- vrijdag 24 april, 14:40 Yeşilgöz: gang van zaken rond asielwetten had anders gekund
- VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz zegt dat ze begrijpt dat mensen verbaasd zijn over het verloop van de asielwetgeving.
- Volgens haar ‘had dit niet op deze manier gehoeven’, maar is het wel de realiteit.
Na ruim anderhalf jaar discussie strandde een van de asielwetten in de Eerste Kamer.
De coalitiepartijen stemden verdeeld over de asielnoodmaatregelenwet.
- D66 was al tegen, terwijl het CDA zich terugtrok na het wegstemmen van een versoepelende reparatiewet. De VVD steunde het voorstel wel, ondanks de verdeeldheid binnen de coalitie.
- Het kabinet wil nu met nieuwe wetsvoorstellen komen, waarin delen van de eerdere plannen terugkeren.
- woensdag 22 april
- woensdag 22 april, 17:16 Kabinet wil goedkopere treintickets in daluren tijdens de zomermaanden
- Dat zei premier Jetten in het debat over compenserende maatregelen voor de hoge energieprijzen.
- Het voorstel voor een lager tarief werd eerder in het debat gedaan door PRO. Zij stelden eerder deze maand een plan op waarbij je voor 9 euro per maand in de daluren door heel Nederland kan reizen.
- Bij PRO willen ze dat betalen door een verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen waar de koper niet zelf in gaat wonen niet te laten doorgaan.
- woensdag 22 april, 14:03 Jetten belooft nieuwe asielvoorstellen binnen twee weken
- Premier Jetten kondigt aan dat het kabinet binnen twee weken met nieuwe voorstellen komt om de asielinstroom te beperken, nadat de asielnoodmaatregelenwet gisteren sneuvelde in de Eerste Kamer.
- Daarnaast wil het kabinet de dwangsommen afschaffen die de IND nu moet betalen wanneer een asielprocedure te lang duurt.
- Jetten geeft de schuld aan de PVV. Hij noemt de beslissing om tegen de novelle te stemmen ‘politieke sabotage’.
- dinsdag 21 april
- dinsdag 21 april, 18:19 CDA wil plannen voor groei Schiphol schrappen
- Het CDA wil de mogelijkheid om Schiphol te laten groeien naar 500.000 vluchten per jaar uit de plannen voor de luchthaven schrappen. Dat aantal is niet opgenomen in het coalitieakkoord, benadrukte CDA-Kamerlid Jantine Zwinkels tijdens een debat over de luchtvaart. Daarbij wees ze ook op de overlast die omwonenden van het vliegveld ervaren.
- In de nieuwe regels voor Schiphol, die in november van kracht moeten worden, is vastgelegd dat er in eerste instantie jaarlijks 478.000 vluchten van en naar de luchthaven mogen plaatsvinden. Op een later moment kan, als de ernstige geluidshinder rond Schiphol op papier voldoende is verminderd, een ‘gefaseerde terugkeer’ naar 500.000 vluchten volgen.
- De helft van de extra ruimte die ontstaat door stillere operaties mag dan worden benut voor een toename van het aantal vluchten. Zwinkels sloot niet uit dat een groei naar 500.000 vluchten in de toekomst alsnog mogelijk is. Volgens haar moeten daarvoor wel ‘strikte en duidelijke voorwaarden’ gelden, en moet de Tweede Kamer zich daarover kunnen uitspreken.
- De coalitie is daarnaast van plan Lelystad Airport te openen voor commerciële luchtvaart, met ‘initieel’ 10.000 vluchten per jaar. VVD-Kamerlid Peter de Groot voegde daaraan toe: ‘We moeten blijven kijken naar 45.000 vluchten.’
- Lees ook | Coalitie wil Lelystad Airport openen, ondanks verzet boeren
- dinsdag 21 april, 16:30 Paternotte reageert op kritiek en zegt dat premier Jetten ‘boven op’ de asielwetten heeft gezeten
- D66-premier Rob Jetten heeft ‘boven op’ de asielwetten gezeten, zegt D66-fractieleider Jan Paternotte. ‘Ik denk dat hij juist enorm zijn best heeft gedaan in zijn rol als premier.’
- D66 stemde tegen een reparatiewet die regelde dat hulp aan illegalen niet strafbaar zou worden. Die aanpassing was voor het CDA en de SGP een voorwaarde om de oorspronkelijke asielnoodmaatregelenwet te steunen.
- Paternotte wijst op zijn beurt naar de PVV, die vorige week besloot tegen de reparatiewet te stemmen, waardoor een meerderheid uit zicht raakte. ‘Wat iedereen verbaasde is dat Geert Wilders zijn standpunt wijzigde. In de Tweede Kamer voorgestemd en in de Eerste Kamer tegen.’
- dinsdag 21 april, 15:55 Wilders dwarsboomt en Jetten laat het liggen
- dinsdag 21 april, 15:48 Brekelmans hekelt PVV na torpederen eigen asielwet in senaat
- VVD-minister Ruben Brekelmans is boos op de PVV. Hij zegt niet te begrijpen dat de partij van Geert Wilders, die hij altijd zag als bondgenoot in de strijd voor een strenger asielbeleid, het wetsvoorstel van haar eigen oud-minister heeft getorpedeerd.
- dinsdag 21 april, 15:20 Wilders legt schuld van verworpen asielwetten bij D66 en premier Jetten
- PVV-leider Geert Wilders legt de schuld van dat de asielwetten het niet hebben gehaald in de Eerste Kamer vooral bij D66 en premier Rob Jetten. ‘Jetten heeft hier enorm gefaald. Hij heeft de kiezer voor de gek gehouden.’ Op vragen van journalisten wilde Wilders niets weten van verantwoordelijkheid bij de PVV.
- ‘Wie voor de wet stemt, stemt voor en degene die tegen stemt, stemt tegen.’ Volgens hem hadden de senatoren een goede reden om tegen de aanpassing te stemmen. Die zogeheten novelle zou hulp aan illegalen niet langer strafbaar maken. Volgens de PVV was de wet daarmee te veel aangepast door de huidige asielminister Bart van den Brink.
- De wetstekst was niet anders dan toen de PVV in de Tweede Kamer voor stemde, maar volgens Wilders telt ook het gesproken woord van de minister mee.
- dinsdag 21 april, 14:50 Brekelmans: D66 zocht naar redenen om tegen te stemmen
- Ruben Brekelmans, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, is ‘verbijsterd’ dat de Eerste Kamerfractie van D66 tegen de asielwetten heeft gestemd in de Eerste Kamer.
- Volgens Brekelmans zocht D66 naar redenen om tegen te stemmen. ‘Ik heb daar geen woorden voor,’ zegt de VVD’er.
- D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wil nog niet ingaan op de woorden van zijn coalitiegenoot. ‘Ik heb de VVD zelf nog niet gesproken, dus ik ga niet via de media op de teleurstelling van een andere partij reageren die er wel of niet is.’
- Paternotte zegt zich niet te kunnen voorstellen dat de VVD verrast is door het stemgedrag van D66. ‘We zijn altijd duidelijk geweest. In de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer, dat we tegen die wetten van Marjolein Faber waren.’
- dinsdag 21 april, 14:45 CDA-leider Bontenbal ‘teleurgesteld’ dat Asielnoodmaatregelenwet het niet heeft gehaald
- CDA-leider Henri Bontenbal is ‘teleurgesteld’ dat de Asielnoodmaatregelenwet het niet heeft gehaald in de Eerste Kamer. Ook roept Bontenbal asielminister Van den Brink om snel werk te maken van aanvullingen op het Europese migratiepact.
- dinsdag 21 april, 14:36 Markuszower haalt uit naar PVV na stranden asielwetten
- Oud-PVV’er Gidi Markuszower is woedend op de PVV omdat die met haar stemgedrag in de Eerste Kamer de strenge asielwetten van de eigen voormalige minister Marjolein Faber heeft laten stranden. Hij spreekt van ‘politiek theater’ en noemt de gang van zaken ‘schandalig’.
- De PVV stemde in de senaat tegen een reparatiewet die nodig was om Fabers asielnoodmaatregelenwet aan een meerderheid te helpen. In de Tweede Kamer stemde de partij van Geert Wilders nog voor precies datzelfde voorstel, brengt Markuszower in herinnering.
- Dat bij de PVV zulke ‘domme dingen’ gebeuren, wijt Markuszower aan zijn eigen vertrek bij de partij. ‘Ik ben er niet om dit soort krankzinnigheid tegen te houden.’
- De asielwetten waren ‘niet de heilige graal’, erkent ook Markuszower. ‘Maar het was wel iets. Iedereen begrijpt dat dit systeem niet langer vol te houden is.’
- dinsdag 21 april, 14:32 Asielminister Van den Brink rekent op steun van D66 bij nieuwe asielwetten
- Asielminister Van den Brink geeft aan dat hij ook rekent op D66 wanneer hij met nieuwe voorstellen komt om maatregelen uit het gestrande wetsvoorstel alsnog door te voeren.
- Van den Brink noemde de afschaffing van dwangsommen en de uitbreiding van de mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren als zaken ‘die heel snel weer in de Tweede Kamer gebracht kunnen worden’.
- De behandeling van de asielwetten in het parlement is volgens Van den Brink een ‘rommelig politiek proces’ geweest. Hij hoopt de schade te herstellen door zorgvuldiger te werk te gaan. ‘En dat zal iets meer tijd vergen.’
- dinsdag 21 april, 14:24 PVV geeft D66 de schuld van gestrande asielwetten
- De PVV geeft D66 de schuld van het ontbreken van een meerderheid voor de Asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. De wet strandde, omdat een aanpassing die hulp aan illegalen niet langer strafbaar maakt eveneens werd verworpen. Die wijziging was nodig voor steun van het CDA en de SGP.
- ‘D66 laat Nederland keihard vallen,’ zei PVV-senator Van Hattem dinsdag. Volgens hem ontloopt de partij van premier Rob Jetten ‘regeringsverantwoordelijkheid’.
- De PVV-fractie in de Tweede Kamer, onder leiding van Geert Wilders, steunde die aanpassing aanvankelijk wel. Maar Van Hattem trok vorige week zijn steun voor deze zogenoemde novelle in. ‘Die novelle kleedt alles uit en zwakt alles af,’ zei Van Hattem.
- In de oorspronkelijke asielwetten, ingediend door PVV-minister Marjolein Faber, stond niets over strafbaarstelling van illegaliteit. Later voegde de PVV-fractie in de Tweede Kamer dit alsnog toe. Daarmee zou ook hulp aan illegalen strafbaar worden. Uiteindelijk steunde de PVV het terugdraaien hiervan, zodat de wetten een meerderheid zouden kunnen halen.
- dinsdag 21 april, 14:00 VVD-minister Yeşilgöz vindt het ‘zeer teleurstellend’ dat Asielnoodmaatregelenwet niet is aangenomen
- VVD-minister Dilan Yeşilgöz vindt het ‘zeer teleurstellend’ dat de Asielnoodmaatregelenwet niet is aangenomen in de Eerste Kamer, schrijft ze op X.
- Ook zegt Yeşilgöz dat strengere asielwetgeving alsnog geregeld moet worden. Daarvoor rekent zij ‘op alle partijen om te doen wat nodig is’.
- dinsdag 21 april, 13:57 Asielminister Van den Brink belooft snel met alternatief te komen
- Asielminister Van den Brink noemt het stranden van de asielwet in de senaat als een gemiste kans en zegt snel met een alternatief te zullen komen.
- De minister beschuldigt de PVV van ‘politieke sabotage’. Volgens hem keerde de partij zich tegen een reparatiewet die cruciaal was voor de steun van het CDA en ook de SGP.
- dinsdag 21 april, 13:46 D66 en CDA willen nieuw asielvoorstel na afwijzing wet
- De Eerste Kamerfracties van D66 en CDA willen dat nieuwe aanscherpingen van het Europese migratiepact in een apart wetsvoorstel komen. Dat zeiden senatoren Boris Dittrich (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) in hun stemverklaringen.
- Zij lichtten daarmee toe waarom hun fracties tegen de strenge asielwet stemden. Volgens Dittrich was de asielnoodmaatregelenwet slecht doordacht en moeilijk uitvoerbaar. Vooral de strafbaarstelling van illegaal verblijf noemde hij problematisch.
- Het CDA wilde voorkomen dat ‘barmhartigheid strafbaar’ zou worden door een aanpassing via een novelle. Omdat die reparatiewet geen meerderheid kreeg, stemde ook het CDA tegen het voorstel.
- dinsdag 21 april, 13:39 Eerste Kamer stemt in met invoering tweestatusstelsel
- De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van het tweestatusstelsel. Daarmee worden asielzoekers in de toekomst verdeeld in twee categorieën: erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.
- De vluchtelingenstatus is voortaan alleen nog bedoeld voor mensen die individueel worden vervolgd, bijvoorbeeld vanwege hun ras, religie of politieke overtuiging. Voor asielzoekers die vluchten voor oorlog of geweld, maar niet persoonlijk worden vervolgd, geldt de status van subsidiair beschermde.
- Voor deze laatste groep worden de regels aanzienlijk aangescherpt. Zo krijgen zij te maken met strengere voorwaarden voor gezinshereniging. Familieleden mogen pas na minimaal twee jaar naar Nederland komen, en alleen als de persoon in Nederland beschikt over passende huisvesting en voldoende inkomen.
- Met de invoering van het tweestatusstelsel wijzigt het Nederlandse asielbeleid ingrijpend, ondanks dat andere onderdelen van het eerder voorgestelde pakket geen meerderheid haalden in de senaat.
- dinsdag 21 april, 13:36 Eerste Kamer verwerpt Asielnoodmaatreglenwet
- De Eerste Kamer heeft een groot deel van de asielwetten van voormalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber verworpen. Doorslaggevend was het sneuvelen van de novelle over de strafbaarstelling van illegaliteit. Mede door een koerswijziging van de PVV ontbrak een meerderheid voor de Asielnoodmaatregelenwet.
- Daardoor gaan belangrijke onderdelen van het pakket voorlopig niet door. Het gaat onder meer om het afschaffen van dwangsommen voor asielzoekers, het verkorten van verblijfsvergunningen en asielprocedures en het strafbaar stellen van illegaal verblijf.
- dinsdag 21 april, 13:27 Eerste Kamer verwerpt asielnovelle
- De Eerste Kamer verwerpt de novelle over het strafbaar stellen van illegaliteit.
- De stemming eindigde bijzonder nipt, met 38 stemmen tegen en 37 vóór. De doorslag kwam van OPNL, dat vooraf geen duidelijkheid gaf over zijn positie.
- Voor de novelle stemden BBB, VVD, CDA, JA21, SGP, FvD, 50Plus, Fractie-Beukering, Fractie-Van Gasteren en Fractie-Walenkamp.
- Tegen stemden PRO, D66, PVV, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren, Volt, Fractie-Van de Sanden, Fractie-Visseren-Hamakers en OPNL. Met het wegvallen van de novelle lijkt de Asielnoodmaatregelenwet het niet te gaan halen.
- dinsdag 21 april, 13:17 D66 stemt tegen asielwetten en novelle
- D66 zal tegen de asielwetten stemmen die voorliggen in de Eerste Kamer, dat heeft D66-senator Boris Dittrich toegelicht in een stemverklaring. Ook zal de Eerste Kamer-fractie van D66 niet voor de novelle stemmen.
- dinsdag 21 april, 13:00 Eerste Kamer stemt over asielwetten
- De Senaat buigt zich vanaf 13.00 uur over moties, een novelle en de bijbehorende asielwetten.
Eerst worden de ingediende moties behandeld, daarna de novelle die de strafbaarstelling van illegaliteit verzacht.
- Vervolgens wordt gestemd over de wetten zelf. Het lot van de voorstellen hangt sterk af van de stemming over de novelle.
- De PVV dreigt tegen de versoepeling te stemmen, wat grote gevolgen kan hebben voor de steun in de Kamer. Daardoor komt de Asielnoodmaatregelenwet mogelijk onder druk te staan.
- De Senaat buigt zich vanaf 13.00 uur over moties, een novelle en de bijbehorende asielwetten.
- dinsdag 21 april, 11:16 FVD groeide sterk bij gemeenteraadsverkiezingen, maar blijft buiten colleges
- Forum voor Democratie won bij de gemeenteraadsverkiezingen 299 zetels in ruim honderd gemeenten en werd daarmee een van de grootste groeiers. Volgens de NOS is dat een vervijfvoudiging ten opzichte van 2022.
- Ondanks die winst krijgt de partij in de collegeonderhandelingen nergens voet aan de grond.
Een belangrijk struikelblok is het verzet van FVD tegen nieuwe asielopvangplaatsen, terwijl gemeenten daar wettelijk aan moeten bijdragen.
- In 94 van de gemeenten waar FVD zetels won, is de vorming van een nieuw bestuur inmiddels in een richting gekomen.
- Informateurs en verkenners spraken met alle partijen en brachten adviezen uit.
In geen van die adviezen wordt FVD genoemd als partij die zou meebesturen.
- maandag 20 april
- maandag 20 april, 14:15 Klaver noemt energiepakket ‘onvoldoende’ en wil extra maatregelen
- Jesse Klaver noemt het pakket aan maatregelen om energieprijzen te compenseren ‘onvoldoende’. De fractievoorzitter van PRO zegt: ‘Zo help je gewone mensen de crisis niet door’. Hij kondigt aan dat zijn partij met voorstellen komt om reizen met trein, bus en auto betaalbaarder te maken.
- Ook wil de partij ‘de dikke winsten van oliebedrijven’ extra belasten. Dat geld moet volgens Klaver worden gebruikt om ‘gewone mensen wél echt te helpen’.
- Het kabinet kwam maandag met maatregelen zoals lagere wegenbelasting voor bedrijven en een hogere kilometervergoeding. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, waar de coalitie extra steun nodig heeft.
- maandag 20 april, 13:56 BBB neemt afstand van FDF na dreiging over onteigening
- BBB-leider Henk Vermeer neemt ‘nadrukkelijk afstand’ van uitlatingen van Farmers Defence Force, dat dreigt met ‘oorlog’ rond een onteigeningskwestie in Groningen.
- De actiegroep is boos omdat ook BBB-Statenleden instemden met het provinciale besluit.
Vermeer noemt de toon van FDF onacceptabel en zegt: ‘Dit is niet de manier om tot oplossingen te komen’.
- Volgens hem worden Statenleden bedreigd door mensen uit het hele land, wat hij ‘ontoelaatbaar’ noemt. De betrokken Statenleden maakten volgens Vermeer een afweging om bij te dragen aan ‘een zo goed mogelijke oplossing’.
- Ook speelde mee dat BBB binnen de coalitie invloed wil behouden. Tegelijk benadrukt Vermeer dat gedwongen onteigening voor BBB ‘niet acceptabel’ is en wil de partij in gesprek met de Statenleden.
- maandag 20 april, 11:59 Kabinet trekt 950 miljoen uit voor energiemaatregelen
- Het kabinet trekt 627 miljoen euro uit om de gestegen energieprijzen voor burgers, ondernemers, vissers en boeren te verzachten.
- Daarnaast wordt 340 miljoen euro aan belastingen verlaagd, terwijl een deel wordt terugverdiend via hogere andere belastingen.
- Er gaat 195 miljoen euro naar het Noodfonds Energie, terwijl de visserij en landbouw elk 25 miljoen euro krijgen voor verduurzaming.
- Ook wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding verhoogd naar ‘25 cent per kilometer’, met terugwerkende kracht voor 2026.
- De wegenbelasting voor zakelijke busjes wordt gehalveerd en vrachtwagens betalen tijdelijk het minimumtarief.
- Voor isolatie en verduurzaming komt er 180 miljoen euro extra in het Warmtefonds, met meer fiscale aftrek voor ondernemers.
- De kosten worden deels gedekt door onder meer hogere alcoholaccijnzen en het afschaffen van de startersaftrek vanaf 2027.
- zondag 19 april
- zondag 19 april, 13:00 BOVAG-voorzitter Van der Wal: kabinet moet gerichte steun bieden bij hoge brandstofprijzen
- BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal vindt het een verstandige stap dat het kabinet maandag met maatregelen komt om de impact van stijgende brandstofprijzen voor burgers en bedrijven te verzachten.
- Ze begrijpt dat er niet wordt gekozen voor een algemene accijnsverlaging, zei ze zondag in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Volgens Van der Wal zou een accijnsverlaging van 10 cent per liter de schatkist ongeveer 1 miljard euro per jaar kosten. Hoewel dat tankstationhouders in grensregio’s enigszins kan helpen, blijft brandstof in Nederland dan nog steeds duurder dan in buurlanden. ‘Zomaar een miljard in deze tijd, ongericht, aan 10 cent aan de pomp, vind ik niet verstandig,’ aldus Van der Wal
- Eerder werd al gemeld dat het kabinet denkt aan alternatieve maatregelen, zoals een verlaging van de wegenbelasting voor bestelbusjes van ondernemers en het aanvullen van een noodfonds voor energiekosten. ‘Ik vind het heel wijs om het veel gerichter te doen,’ zei de BOVAG-voorzitter over deze plannen.
- Daarnaast pleitte Van der Wal voor extra stimulering van elektrisch rijden. Ook stelde ze dat de auto nog altijd een ‘melkkoe’ is voor de overheid, niet alleen vanwege belastingen, maar ook door bijvoorbeeld gemeentelijke parkeertarieven. Volgens haar is verandering op dat vlak nodig.
- Lees ook | Autobranche-vereniging BOVAG waarschuwt: ‘Pak wegenbelasting elektrische auto’s écht snel aan’
- zaterdag 18 april
- zaterdag 18 april, 16:13 Kabinet activeert crisisplan olie door spanningen Midden-Oosten
- Het kabinet treft voorbereidingen voor mogelijke tekorten aan fossiele brandstoffen en heeft fase 1 van het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) geactiveerd. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Aanleiding zijn de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Van acute tekorten of beperkende maatregelen is nog geen sprake.
- Het crisisplan werd opgesteld na de Russische inval in Oekraïne en beschrijft welke stappen mogelijk zijn als de brandstofvoorziening in gevaar komt en hoe overheid en sectoren zich daarop kunnen voorbereiden. Het is de eerste keer dat fase 1 in werking treedt.
- Sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran eind februari, is de doorvaart door de Straat van Hormuz sterk beperkt. Dat leidt in Europa voorlopig vooral tot hogere prijzen, maar bij een langer durend conflict groeit het risico op daadwerkelijke tekorten.
- zaterdag 18 april, 09:17 Vakbonden en overheid weer in gesprek na staking rijksambtenaren
- Vakbonden en de overheid gaan weer met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid verwelkomen de uitnodiging van minister Pieter Heerma en spreken van ‘eindelijk beweging in een vastgelopen conflict’.
- De bonden verwachten dat de minister afziet van de nullijn en met een loonbod voor 2026 komt. Nieuwe stakingen zijn voorlopig van de baan.
- De acties van ambtenaren legden eerder onder meer de Tweede Kamer stil en zorgden voor verstoringen bij overheidsdiensten. Het gaat om een cao voor ruim 160.000 rijksmedewerkers.
- vrijdag 17 april
- vrijdag 17 april, 15:57 CDA-prominent volgt Thom de Graaf op
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Sybrand Buma wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State, maakte premier Jetten bekend tijdens zijn wekelijkse persconferentie.
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Buma (60), nu burgemeester van Leeuwarden en oud-CDA-fractievoorzitter, volgt Thom de Graaf op die later dit jaar vertrekt.
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De vicepresident leidt het dagelijks bestuur van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van regering en parlement en hoogste bestuursrechter.
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- vrijdag 17 april, 13:47 Van den Brink: stemming over asielwetten nog tot dinsdag spannend
- Asielminister Bart van den Brink (CDA) noemt het nog tot en met de stemmingen van dinsdag ‘spannend’ of de Eerste Kamer twee asielwetten steunt.
- De steun voor de asielnoodmaatregelenwet is onzeker, omdat er geen vaste meerderheid is voor een aanpassing die bepaalt dat helpers van illegale asielzoekers niet gestraft worden.
- Van den Brink zegt dat er in het kabinet is overlegd en dat ‘alle scenario’s door mijn hoofd zijn gegaan’, maar hij weet nog niet hoe het zal aflopen.
- ‘Uiteindelijk telt alleen de eindstemming. We gaan zien hoe dat dinsdag uitpakt.’, aldus de minister.
- vrijdag 17 april, 12:57 GL-PvdA en ChristenUnie komen met wet om kinderarmoede terug te dringen
- Kamerleden Esmah Lahlah en Don Ceder komen met een wetsvoorstel om kinderarmoede structureel terug te dringen, dat mogelijk volgende week in internetconsultatie gaat.
- De wet moet het kabinet verplichten om het aantal kinderen in armoede tegen 2035 minimaal te halveren en uiteindelijk volledig uit te bannen.
- Volgens de initiatiefnemers zitten momenteel meer dan 100.000 kinderen in die situatie en moet er ‘dat samenhangend beleid wordt ontwikkeld, dat de voortgang daarvan transparant wordt gemonitord en dat bij achterblijvende resultaten wordt bijgestuurd’.
- Daarmee wordt armoedebeleid volgens hen ‘niet langer afhankelijk van politieke keuzes per kabinet, maar een wettelijke opdracht waar jaarlijks op moet worden gestuurd en gerapporteerd’.
- donderdag 16 april
- donderdag 16 april, 17:11 Felle reacties op VVD nadat het nieuwe Israëlische nederzettingen niet veroordeelt
- De VVD wil het besluit van Israël om tientallen nieuwe nederzettingen te bouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever niet veroordelen. ‘Wij zijn zeer bezorgd over deze situatie. Maar veroordelen vind ik op dit moment nog niet aan de orde,’ zei VVD-Kamerlid Nicole Maes tijdens een debat over het Midden-Oosten.
- De opstelling van de VVD leidde tot verbaasde reacties in de Kamer. ‘Ik weet niet wat ik hier meemaak,’ zei Kati Piri (PRO). Het kabinet sprak zich eerder wel uit tegen de aangekondigde bouw van 34 nederzettingen. In het verleden veroordeelde ook de VVD dergelijke uitbreidingen.
- Maes gaf aan daar nu geen behoefte aan te hebben. Ze zei niet de ‘behoefte te hebben om nu publiekelijk een land te gaan veroordelen dat wij zien als een belangrijke bondgenoot’.
- De houding van de VVD stuitte op stevige kritiek van meerdere partijen, waaronder SP, Partij voor de Dieren, Volt en DENK. ‘Ik vind het schokkend,’ zei Volt-Kamerlid Laurens Dassen. ‘Het internationaal recht is voor de VVD inmiddels niet meer dan een keuzemenu,’ voegde hij daaraan toe. Maes reageerde daarop met: ‘Het internationaal recht kent vele kamers.’
- donderdag 16 april, 15:23 Pro-Palestijnse activisten verstoren Midden-Oostendebat
- Donderdag hebben pro-Palestijnse activisten een debat in de Tweede Kamer verstoord. Ze onderbraken het debat drie keer door onder meer ‘Free free Palestine’ te roepen. De publieke ruimte werd vervolgens ontruimd.
- donderdag 16 april, 14:31 Minister Van den Brink wil asielwetten door senaat krijgen: ‘Ik zet alles in wat nodig is’
- Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink gaat deze week intensief proberen voldoende steun te krijgen in de Eerste Kamer voor twee strenge asielwetten. ‘Ik zet alles in wat nodig is,’ zei de CDA-bewindsman donderdagmiddag tegen journalisten.
- De steun voor één van de wetten is onzeker geworden nadat de PVV woensdag aankondigde wel in te stemmen met de asielwetten van partijgenoot Marjolein Faber, maar niet met een reparatievoorstel. Dat voorstel moet de toevoeging aanpassen die illegaal verblijf strafbaar maakt. Door het uitblijven van die steun is het onzeker of de senaatsfracties van het CDA en de SGP de wet nog zullen steunen. Deze partijen drongen er in de Tweede Kamer juist op aan om de wet aan te passen, zodat hulpverleners van ongedocumenteerden niet strafbaar worden.
- Zonder die wijziging dreigden zij tegen de asielnoodmaatregelenwet te stemmen. Van den Brink houdt zich op de vlakte over de koerswijziging van de PVV. Op de vraag of hij dit als een politieke streek ziet, antwoordde hij: ‘Nee, ik heb gewoon te maken met wat er gebeurt’.
- De minister gaat de komende dagen in gesprek met senatoren om hen alsnog te overtuigen. Een mogelijke uitweg ligt bij D66, dat tegen het volledige wetspakket is, maar mogelijk wel voor de reparatie zou kunnen stemmen. In het coalitieakkoord heeft de partij immers toegezegd de wetten ‘onverkort’ uit te voeren.
- Van den Brink wil echter geen specifiek beroep doen op D66. ‘Een appèl doe je altijd aan iedereen.’
- donderdag 16 april, 13:53 Coalitie wil bedrijven tegemoetkomen in elektriciteitskosten
- Coalitiepartijen D66, CDA en VVD willen bedrijven eerder compenseren voor hoge elektriciteitskosten. Geld dat in het coalitieakkoord voor 2028 is gereserveerd, willen zij naar voren halen. Dat bleek donderdag tijdens een debat over de verduurzaming van de industrie.
- Voor 2028 ligt 345 miljoen euro klaar voor bedrijven die willen verduurzamen, maar kampen met hoge stroomprijzen. Volgens CDA’er Henk Jumelet rechtvaardigt de huidige geopolitieke situatie het eerder vrijmaken van dit budget. VVD en D66 steunen dat voorstel, net als andere partijen.
- Klimaatminister Stientje van Veldhoven ziet mogelijkheden om het geld al in 2027 beschikbaar te stellen, maar benadrukt dat het zorgvuldig en snel bij de juiste bedrijven moet terechtkomen.
- woensdag 15 april
- woensdag 15 april, 19:56 Koning heeft ‘kunnen lachen’ met Trump
- Koning Willem-Alexander is positief over zijn bezoek aan de Verenigde Staten en de gesprekken met president Donald Trump. Hij zei dankbaar te zijn dat hij ‘onze verschillen’ kon bespreken.
- ‘De sfeer was goed, we hebben kunnen lachen, humor.’ Het koningspaar overnachtte in het Witte Huis. Premier Rob Jetten noemde het gesprek ‘constructief’ en zei dat niemand ‘een blad voor de mond nam’.
- woensdag 15 april, 18:45 Belastingdienst ontdekt 64 miljoen bestanden in datakluis na toeslagenaffaire
- De Belastingdienst is recent gestuit op een datakluis met 64 miljoen bestanden die destijds niet zijn meegenomen in het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie naar de toeslagenaffaire. Dat melden staatssecretarissen Eelco Eerenberg (Financiën) en Sandra Palmen (Toeslagen).
- De gegevens werden in 2019 apart gezet, maar niet onderzocht in het kader van het informatieverzoek van de commissie. De bestanden worden nu alsnog bekeken.
- woensdag 15 april, 16:02 Jetten ontvangt Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar Machado
- Premier Rob Jetten heeft op zijn ministerie de Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar María Corina Machado ontvangen. Zij won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede.
- Jetten noemt het ‘eervol’ om Machado te ontmoeten. Volgens hem verdient haar jarenlange vreedzame inzet voor een vrij en democratisch Venezuela respect en waardering. De twee spraken over de politieke situatie in Venezuela en het belang van internationale steun voor democratie en vrijheid.
- Machado leefde sinds augustus 2024 ondergedoken in Venezuela. In december 2025 verliet zij haar land via Curaçao om de Nobelprijs in ontvangst te nemen, waarna zij door de Venezolaanse autoriteiten als voortvluchtige werd bestempeld.
- woensdag 15 april, 13:12 CDA en D66 keren zich tegen eigen coalitie over bijstandsbezuiniging
- Coalitiepartijen CDA en D66 verzetten zich tegen een bezuiniging op de bijstand uit de voorjaarsnota. Het gaat om het schrappen van een ‘actieve benadering’ van mensen die recht hebben op de uitkering maar er geen gebruik van maken.
- Het ‘versoberen van de proactieve dienstverlening’, zoals het in de voorjaarsnota staat, ‘gaat wat het CDA betreft niet gebeuren’, zei Kamerlid Hamstra. D66’er Biekman riep minister Aartsen (VVD) op met een alternatief te komen.
- De oppositie reageerde verbaasd: als coalitiepartijen waren beide partijen betrokken bij de totstandkoming van de voorjaarsnota.
- woensdag 15 april, 07:45 Jetten vliegt van Washington meteen naar Londen
- Premier Jetten bezocht dinsdag zijn Britse ambtgenoot Starmer in Londen, een dag na een diner met de Amerikaanse president Trump in Washington. De twee leiders spraken in Downing Street over de oorlogen in Oekraïne en Iran en benadrukten de hechte band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
- Het bezoek was hun derde ontmoeting in de vijftig dagen dat Jetten premier is. Starmer heette zijn Nederlandse collega welkom in de vertrouwde setting van zijn ambtswoning.
- dinsdag 14 april
- dinsdag 14 april, 20:02 CDA ‘gaat rustig kauwen’ op de asielwetten
- Het CDA ‘gaat rustig kauwen’ op de asielwetten waar de Eerste Kamer maandag en dinsdag over heeft gedebatteerd. De partij heeft een sleutelrol bij het behalen van een meerderheid, maar senator Madeleine van Toorenburg wilde dinsdag nog niet zeggen of haar fractie voor zal stemmen.
- De stemming vindt volgende week plaats. In haar bijdrage toonde Van Toorenburg zich wel positief over de antwoorden van partijgenoot en asielminister Bart van den Brink. Maandag gaf ze aan dat die antwoorden doorslaggevend zouden zijn voor de uiteindelijke keuze van het CDA.
- ‘Het zijn nette wetten die op een aantal punten zijn verduidelijkt,’ zei Van Toorenburg. ‘We hebben een tamelijk positief beeld van de wetten die nu voorliggen.’
- De toelichting van Van den Brink zorgde juist voor twijfel bij de PVV. Volgens die partij zwakt de minister de strafbaarstelling van illegaliteit af. Mocht de PVV met vier senatoren tegenstemmen, dan lijkt er met steun van het CDA alsnog een nipte meerderheid van 38 zetels mogelijk.
- dinsdag 14 april, 18:49 PVV dreigt tegen asielwetten van Faber te stemmen in Eerste Kamer
- PVV-senator Alexander van Hattem dreigt dat zijn partij in de Eerste Kamer tegen de asielwetten zal stemmen die zijn ingediend door partijgenoot Marjolein Faber, toen zij minister was in het vorige kabinet. Het debat in de senaat over deze wetten ‘stemt mij niet vrolijk’.
- Van Hattem heeft vier strenge moties ingediend en noemt de steun daarvoor ‘dusdanig belangrijk dat ze bepalend kunnen zijn’ voor de vraag of de PVV voorstemt. Een belangrijk punt van kritiek is dat asielminister Bart van den Brink heeft toegezegd dat ongedocumenteerden alleen worden vervolgd als zij hun terugkeer ‘frustreren’.
- Daardoor zou de strafbaarstelling volgens de minister jaarlijks slechts op ongeveer 100 tot 300 gevallen van toepassing zijn. Van Hattem vindt dat aantal te laag en pleit in een van zijn moties voor het ‘fors intensiveren’ van de handhaving.
- Daarnaast wil de PVV’er dat de spreidingswet wordt ingetrokken en dat er een asielstop komt.
- dinsdag 14 april, 18:13 Kabinet trekt bijna 1 miljard uit om gevolgen oorlog Iran te verzachten
- Om de impact van de oorlog op bedrijven en huishoudens te beperken, werkt het kabinet aan een steunpakket ter waarde van bijna 1 miljard euro, melden bronnen aan de NOS. Een verlaging van de brandstofprijzen zit daar niet bij.
- Lees ook | Benzine nog duurder | Duitsland verlaagt wél accijnzen – waarom verlaagt kabinet-Jetten de accijns niet?
- dinsdag 14 april, 14:40 Eerste Kamer-fractie CDA heeft zorgen over uitvoering asielwetten
- Iemand zonder geldige verblijfspapieren hoeft alleen bang te zijn voor vervolging als diegene niet meewerkt aan vertrek. Dat benadrukte asielminister Bart van den Brink (CDA) tijdens het debat in de Eerste Kamer over twee strenge asielwetten, waarvan de strafbaarstelling van illegaliteit deel uitmaakt.
- De CDA-fractie lijkt geneigd om voor de wetten te stemmen, mits de minister enkele zorgen kan wegnemen over de strafbaarheid van illegaal verblijf. Met steun van de christendemocraten is een meerderheid verzekerd.
- De strafbaarstelling van illegaliteit is een toevoeging van de PVV en zorgde eerder voor een gespannen sfeer tijdens de behandeling van de wetten in de Tweede Kamer.
- Voormalig asielminister David van Weel (VVD) paste het voorstel aan om te voorkomen dat hulp aan illegalen strafbaar zou worden. Ook beloofde hij dat er geen ‘klopjacht op illegalen’ zou komen en dat handhaving alleen plaatsvindt als er wordt tegengewerkt bij terugkeer naar land van herkomst.
- Toch stelde CDA-senator Madeleine van Toorenburg dat haar dit niet geruststelde, omdat het niet expliciet in de wetstekst zelf staat.
- Volgens minister Van den Brink blijkt uit de wetstekst dat Europese regelgeving leidend is. Die schrijft volgens hem voor dat het realiseren van terugkeer van migranten voorrang heeft boven eventuele vervolging. Volgens de minister ‘frustreert’ iemand zijn of haar terugkeer bijvoorbeeld door te weigeren een document te ondertekenen. Zo’n document is soms nodig om het land van herkomst te laten meewerken aan terugkeer.
- Van den Brink gaf aan dat de strafbaarstelling jaarlijks in ‘zo’n 100 tot 300 gevallen’ wordt toegepast. De CDA-fractie vroeg daarnaast om de invoering van de strafbaarstelling niet te overhaasten als de Eerste Kamer instemt.
- De minister wil de wetten in twee fases invoeren, verspreid over ‘een kwestie van maanden’.
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- dinsdag 14 april, 13:57 Protest bij Eerste Kamer tegen asielwetten, demonstranten: ‘Geen mens is illegaal’
- Voor de ingang van de Eerste Kamer in Den Haag demonstreren enkele tientallen aanhangers van onder meer Extinction Rebellion tegen de voorgenomen asielwetten.
- Demonstranten dragen borden met teksten als ‘Bestaan is geen misdaad’, ‘Geen mens is illegaal’ en ‘CDA, wat is christelijk?’ en roepen ‘laat je niet Jetten, weg met die wetten’.
- In het debat uitte D66 kritiek, waarbij Boris Dittrich het PVV-amendement om illegaliteit strafbaar te stellen slecht opgesteld noemde.
- CDA-senator Madeleine van Toorenburg sprak van ‘een akelig politiek vluggertje’, terwijl de protesten worden georganiseerd samen met Here to Support en De Straat Op.
- dinsdag 14 april, 09:11 Jetten na gesprek met Trump: ‘te kort om elkaar te overtuigen, maar wel meer begrip’
- Premier Rob Jetten noemde zijn gesprek met Donald Trump ‘te kort om elkaar te overtuigen, maar wel lang genoeg om wat beter begrip te krijgen van elkaars positie’ en sprak van een ‘open en constructief’ overleg.
- Volgens hem was het ‘een nuttige avond’, waarin gevoelige onderwerpen zoals het Midden-Oosten, Oekraïne en de NAVO zijn besproken.
- Jetten erkende spanningen, onder meer over defensie-uitgaven en Iran, en zei: ‘Daar zit wel wat chagrijn onze kant op.’
- Hij benadrukte het belang van samenwerking en stelde: ‘Dus dat we onszelf ook in de voet schieten als we elkaar in de weg zitten met handelsbelemmeringen.’
- maandag 13 april
- maandag 13 april, 18:48 GL-PvdA mag van Kiesraad Progressief Nederland heten
- GroenLinks-PvdA gaat voortaan onder de naam Progressief Nederland (PRO) de verkiezingen in. De Kiesraad heeft vastgesteld dat de nieuwe naam van de fusiepartij aan alle voorwaarden voldoet. Dat betekent dat bij komende landelijke en Europese verkiezingen de naam Progressief Nederland op het stembiljet verschijnt. Ook het bijbehorende logo is inmiddels officieel geregistreerd.
- Een belangrijke voorwaarde van de Kiesraad is dat een partijnaam niet voor verwarring mag zorgen door sterk te lijken op die van een andere partij. De lokale partij ProVeenendaal liet eerder weten contact te hebben gehad met andere partijen met vergelijkbare namen en gaf aan dat de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA niet overal positief werd ontvangen. Daarbij werd ook aangegeven dat formeel bezwaar mogelijk is zodra PRO officieel is ingeschreven bij de Kiesraad.