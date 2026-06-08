Kabinet beloofde miljoenen vaten olie, maar gaf nog niets vrij

Daarbij benadrukt ze: ‘Een verzorgingsstaat waarin mensen zich gezien en geholpen voelen, voorkomt gevoelens van individueel falen die van ons allemaal concurrenten maken in een voortdurende wedstrijd. En creëert daarmee ook een buffer tegen opkomend radicaal en extreemrechts gedachtegoed dat welig tiert op gevoelens van onzekerheid en competitie – zo beschermt het dus tevens onze democratie’.

Ook uit ze kritiek op coalitiepartijen en het idee van maakbaarheid, en zegt: ‘Maar daarmee wordt ons een valse illusie voorgehouden, want wat ze er niet bij vertellen is dat huizen ondertussen onbetaalbaar zijn geworden voor diegenen die geen eigen vermogen hebben. Dat begeerde diploma’s alleen nog maar lijken weggelegd voor kinderen wier ouders de bijlessen kunnen betalen. Dat het startsalaris van een academisch opgeleide werknemer gemiddeld 7 euro per uur hoger is dan dat van een mbo-geschoolde werknemer’.