Vijf uitzonderlijke vrouwen die onze toekomst beschermen

Al vijftig jaar bekroont Rolex pioniers in wetenschap, natuurbehoud en innovatie met een Rolex Award. De jubileumeditie van 2026 zet vijf vrouwen centraal. Ieder van hen begon een ambitieus project dat de planeet een stuk veerkrachtiger moet maken. Van het beschermen van panda’s in China tot het opsporen van virusuitbraken in West-Afrika: hun werk bewijst dat ideeën echt verandering kunnen brengen.

De Rolex Awards maken deel uit van het Perpetual Planet Initiative. Dit is een programma waarmee Rolex onderzoekers, ondernemers en natuurbeschermers ondersteunt die oplossingen ontwikkelen voor het verbeteren van het welzijn voor de toekomstige generaties. Sinds de oprichting in 1976 kregen 165 laureaten uit ruim 60 landen steun voor projecten die wereldwijd impact hebben. Hun werk leidde tot de bescherming van bedreigde soorten en ecosystemen, nieuwe technologieën en initiatieven die miljoenen mensen ten goede komen.

Voor de jubileumeditie 2026 selecteerde Rolex vijf nieuwe laureaten.

Bescherming van de panda (China)

Milieuwetenschapper Binbin Li werkt in de bergachtige bamboebossen van Centraal-China. Daar leven nog minder dan 2.000 reuzenpanda’s in het wild. Ze krijgen concurrentie uit onverwachte hoek: het leefgebied staat namelijk onder druk van vrij rondlopend vee. Li ontwikkelt daarom samen met lokale gemeenschappen nieuwe vormen van veebeheer die zowel de economie van de bewoners als het ecosysteem ten goede komen. “Als we de panda willen beschermen, moeten we tegelijk ook de mensen ondersteunen die met dat landschap leven”, zegt Li.

Het laatste regenwoudbolwerk (Sumatra)

In Indonesië verdedigt Farwiza Farhan het Leuser-ecosysteem, het enige gebied ter wereld waar olifanten, tijgers, orang-oetans en neushoorns nog samen in het wild leven. Het regenwoud heeft het echter zwaar te verduren door ontbossing en economische ontwikkeling. Farhan mobiliseert lokale gemeenschappen, in het bijzonder vrouwen, om het gebied te monitoren en te beschermen. Want, zo betoogt ze: “Wanneer lokale gemeenschappen hun stem laten horen, kan een ecosysteem echt een toekomst krijgen.”

Virussen op tijd de kop indrukken (West-Afrika)

De Amerikaanse medisch geneticus Pardis Sabeti werkt al jaren in West-Afrika aan de bestrijding van virusuitbraken. Met nieuwe algoritmen en technologieën wil ze infectieziekten sneller opsporen en indammen. Dankzij de Rolex Award kan ze een draagbaar diagnostisch toestel ontwikkelen dat in afgelegen dorpen gebruikt kan worden. “De beste manier om een pandemie te bestrijden is haar te stoppen vóór ze begint.”

Gemeenschappen beschermen het bos (Nigeria)

In de Nigerdelta zet natuurbeschermer Rachel Ikemeh zich in voor de bescherming van het zeldzame rode colobus-aapje, dat ooit bijna verdwenen was. Haar werkveld is de lokale gemeenschap: bewoners krijgen training en middelen om zelf hun bossen te beschermen. Of zoals ze zegt: “Natuurbehoud werkt pas echt wanneer mensen zich eigenaar voelen van het landschap.” Duizenden hectaren bos en verschillende bedreigde soorten zijn intussen gered.

Bijen redden in het Amazonegebied (Peru)

In Peru onderzoekt chemisch bioloog Rosa Vásquez Espinoza de cruciale rol van ‘stingless bees’: bijen zonder angel die een sleutelrol spelen bij de bestuiving van planten in het Amazonegebied. Zij was de eerste die wetenschappelijk aantoonde dat ontbossing hun populaties bedreigt. Haar werk droeg bij tot een historische rechtszaak die de bijen juridische bescherming geeft. “Als we deze kleine bestuivers beschermen, beschermen we het hele Amazone-ecosysteem.”

Met de Rolex Awards ondersteunt het wereldvermaarde horlogemerk innovatieve projecten én de mensen achter die ideeën. De laureaten krijgen financiering en toegang tot een internationaal netwerk van experts dat hen helpt hun initiatieven uit te bouwen. Zo wil het Perpetual Planet Initiative bijdragen aan oplossingen die de planeet en toekomstige generaties ten goede komen.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.