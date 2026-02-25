Geluk geweven in stof: hoe SukkhaCitta de mode-industrie hervormt

Met haar sociale onderneming SukkhaCitta wil de Indonesische Denica Riadini-Flesch de traditionele en ethisch verantwoorde productie van kleding in ere herstellen. Daarmee maakt zij de weg vrij voor betere arbeidsomstandigheden van Indonesische vrouwen en duurzaam beheer van de leefomgeving.

De mode-industrie veranderen in ieders voordeel

Indonesië is een van de grootste textielproducenten ter wereld. Toch verdient minder dan 2 procent van de arbeiders, overwegend vrouwen, er een fatsoenlijk loon. Denica Riadini-Flesch studeerde ontwikkelingseconomie in Rotterdam. ‘Ik voelde me daar schuldig over omdat de meeste vrouwen in Indonesië geen goede opleiding krijgen.’ Na haar studie keerde ze terug naar haar moederland. Het was haar missie om de Indonesische textielindustrie te veranderen in het voordeel van iedereen.

Het eerste obstakel? Ervoor zorgen dat de vrouwen die kleding maken een eerlijk loon ontvangen. ‘Deze vrouwen werken thuis. Het zijn de meeste gemarginaliseerde mensen van de internationale modewereld. Hun werk wordt geoutsourcet door ontelbare tussenpersonen.’

Deze vrouwen zijn veel te lang onzichtbaar gebleven. Nu wordt hun verhaal over de hele wereld rondverteld

‘Sukkha’ is Indonesisch voor ‘geluk’

In 2016 richtte zij SukkhaCitta op. ‘Sukkha’ betekent ‘geluk’. SukkhaCitta is een sociale onderneming onder het motto ‘van boerderij tot kleerkast’. Het verkoopt online ambachtelijk vervaardigde, kwaliteitsvolle kleding aan een netwerk van kleine handelaars in meer dan dertig landen. Door hen toegang te geven tot de internationale markt, helpt Denica de vakvrouwen bij de ontplooiing van hun ambities. Ze bouwt scholen waar jonge vrouwen kunnen werken en tegelijkertijd ambachtelijke vaardigheden aanleren en lokale tradities in stand houden. Haar inspanningen bleven niet onopgemerkt: in 2023 werd Denica Riadini-Flesch laureaat van de Rolex Awards for Enterprise.

Vrouwen geven traditioneel vakmanschap door

Inzet voor de volgende generaties is uiterst belangrijk, vindt Denica. In sommige scholen leren jonge moeders het vak van oudere, meer ervaren vrouwen. Dit mentorschap ligt aan de basis van een culturele renaissance: de overdracht van traditioneel vakmanschap.

De vrouwen die bij SukkhaCitta werken leren ook commerciële vaardigheden aan en hoe ze de leefomgeving kunnen beschermen. Ze zagen hun inkomen met gemiddeld 60 procent groeien. Hun financiële belang in het gezin nam toe, wat ook meer aandacht voor de voeding en opvoeding van hun kinderen met zich meebracht.

Het beste nieuws is dat alles gebeurt op basis van lokale wijsheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven

Duurzame kledingproductie draagt bij aan bodemherstel en biodiversiteit

De milieuvervuiling van de textielsector was een ander probleem waar Denica Riadini-Flesch mee worstelde. ‘In de mode-industrie wordt katoen het vuilste gewas van de wereld genoemd, omdat er zoveel bestrijdingsmiddelen voor worden gebruikt. Maar dat hoeft niet zo te zijn’, zegt Denica. Met haar team zocht ze naar oplossingen bij de lokale gemeenschappen. Die herinnerden zich de traditionele teelttechnieken van hun grootmoeders. Ze integreerden de katoenplanten in het ecosysteem van het bos. Exit chemicaliën.

SukkhaCitta begon zijn eigen katoen te telen en bracht regeneratieve landbouw in de praktijk. Ze omringen de katoenplantjes met 23 andere plantensoorten. Zo bevorderen ze de biodiversiteit en herstellen ze de bodem die door intensieve teelt uitgeput is geraakt. Het bedrijf produceert en gebruikt natuurlijke, van planten afkomstige tinten om de stof te verven.

‘Het beste nieuws’, zegt Denica, ‘is dat voor onze aanpak geen geavanceerde technologie nodig is. Alles gebeurt op basis van lokale wijsheid die in Indonesië van generatie op generatie wordt doorgegeven.’

De ambitie: vóór 2030 tienduizend levens beïnvloeden

Met steun van de Rolex Award for Enterprise voegt Denica Riadini-Flesch drie nieuwe doelstellingen aan haar project toe. Dit zijn de aankoop van een terrein voor de bouw van een nieuwe fabriek voor dertig vakvrouwen; de renovatie van een school die zich wijdt aan batik en onderwijs in deze verf- en decoreertechniek in vier dorpen; de ontwikkeling van een app om het project naar vrouwen in de verst verwijderde gebieden van Indonesië te brengen.

SukkhaCitta werd opgericht met drie vrouwen, nu werkt het met meer dan vierhonderd vakvrouwen en landbouwsters en beïnvloedt het meer dan vijftienhonderd levens. Denica Riadini-Flesch is ervan overtuigd dat ze dankzij de Rolex Award for Enterprise en met de steun van het Rolex Perpetual Planet Initiative tegen 2030 het aantal vakscholen in Indonesië kan verdrievoudigen en tienduizend levens kan beïnvloeden. ‘SukkhaCitta is altijd meer een beweging geweest, dan een merk’, aldus Denica. ‘We willen vooral de vrouwen in Indonesië bereiken, omdat ze veel te lang onzichtbaar zijn gebleven. Nu wordt hun verhaal over de hele wereld rondverteld en gevierd.’

Rolex steunt personen en organisaties die voor de problemen van de planeet oplossingen zoeken en ontwikkelen en die zo bijdragen tot het verbeteren van de wereld en bewaren van de planeet voor de volgende generaties.

 

 

 

 

