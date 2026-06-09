Krithi K. Karanth helpt Indiase bevolking samenleven met wilde dieren

In India leven mensen en wilde dieren dichter bij elkaar dan waar ook ter wereld. Tijgers doorkruisen landbouwgebieden, olifanten vertrappen oogsten en luipaarden zoeken aan de rand van dorpen naar voedsel. Volgens de Indiase wetenschapper Krithi K. Karanth ligt de sleutel tot natuurbehoud in het veilig samenleven van mens en dier. Zij heeft programma’s ontwikkeld om conflicten met wilde dieren te vermijden. Voor dat werk werd Karanth uitgeroepen tot 2026 Rolex National Geographic Explorer of the Year.

India telt meer dan 1,4 miljard inwoners en heeft tegelijkertijd een uitzonderlijke biodiversiteit. Het land herbergt ongeveer 70 procent van alle wilde tijgers op aarde en een groot deel van de Aziatische olifantenpopulatie. Slechts een beperkte oppervlakte is officieel beschermd natuurgebied, waardoor mensen en wilde dieren elkaar voortdurend tegenkomen. Vooral in landelijke gebieden kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Olifanten vernielen oogsten, roofdieren vallen vee aan. Lokale inwoners voelen zich onveilig in hun eigen omgeving. “Veel families hebben geen zorgen over zoiets abstracts als biodiversiteit”, zegt Krithi K. Karanth. “Ze maken zich zorgen om hun veiligheid, inkomen en toekomst.” Volgens haar onderzoek worden jaarlijks ongeveer 100.000 conflicten tussen mensen en wilde dieren gemeld aan de overheid. “De meeste mensen zijn niet tegen wilde dieren”, zegt Karanth, “maar ze willen wel steun wanneer er problemen ontstaan.”

Een jeugd tussen tijgersporen

Krithi K. Karanth groeide op in India in een familie van natuurbeschermers. Haar vader, Ullas Karanth, is een internationaal gerenommeerde tijgerexpert. Als kind vergezelde ze hem geregeld in de bossen. “Ik zag mijn eerste luipaard toen ik 2 jaar oud was”, vertelt ze. “Als kind leerde ik sporen lezen in het bos.” Haar jeugd wakkerde een fascinatie voor wildlife aan. Ze ontdekte ook hoe verschillend mensen naar wilde dieren kijken. “Ik besefte dat wilde dieren bewondering oproepen, maar ook angst.” Dat inzicht zou haar latere werk bepalen.

Families helpen

In 2015 lanceerde Karanth het hulpprogramma Wild Seve voor slachtoffers van conflicten met dieren. Via een gratis telefoonnummer kunnen mensen schade melden nadat olifanten gewassen hebben vernield of roofdieren vee hebben aangevallen. Een team helpt vervolgens bij de administratieve procedures om compensatie van de overheid te krijgen. “Veel mensen hebben recht op steun, maar weten hun weg niet te vinden in de bureaucratie”, zegt Karanth. Wat begon in twee natuurreservaten groeide uit tot een netwerk dat actief is in meer dan dertig beschermde gebieden in India. “Wanneer mensen het gevoel krijgen dat iemand er voor ze is, verandert ook hun houding tegenover natuurbehoud.”

Anders leren kijken

Naast praktische hulp zet Karanth sterk in op educatie. In 2018 richtte ze Wild Shaale op, een onderwijsprogramma voor scholen in landelijke regio’s nabij natuurgebieden. “Kinderen zijn erg nieuwsgierig als je hen uitlegt hoe ecosystemen functioneren”, zegt ze. Het project startte in 38 klaslokalen en bereikte intussen meer dan 72.000 kinderen verspreid over 1.626 scholen. Wild Shaale leert leerlingen waarom biodiversiteit belangrijk is, hoe wilde dieren zich gedragen en hoe conflicten kunnen worden beperkt. “We willen kinderen niet vertellen wat ze moeten denken”, zegt Karanth. “We willen hen leren begrijpen op welke manier mensen en dieren dezelfde ruimte delen.”

Lokale gemeenschappen

Volgens Karanth kan natuurbehoud alleen werken wanneer lokale gemeenschappen daar actief bij betrokken worden. “Te lang werd bescherming van de natuur van bovenaf georganiseerd”, zegt ze. “Daarbij werd voorbijgegaan aan het feit dat juist de mensen die dagelijks met wilde dieren leven, beschikken over onmisbare kennis.” In 2020 lanceerde zij Wild Surakshe, een programma dat in samenwerking met dorpsleiders, gezondheidswerkers en boswachters is opgesteld. Via workshops en opleidingen leren gemeenschappen hoe ze risico’s kunnen beperken en sneller kunnen reageren op conflicten met wilde dieren. Wild Surakshe organiseerde inmiddels meer dan 1.300 workshops voor ongeveer 50.000 deelnemers. “Als mensen zich betrokken voelen, willen ze natuur ook helpen beschermen.”

Wetenschap met sociale betrokkenheid

Krithi K. Karanth combineert wetenschappelijk onderzoek met sociaal engagement. Ze leidt het Centre for Wildlife Studies in India en bestudeert al bijna drie decennia de relatie tussen mensen en wilde dieren. “Natuurbehoud draait niet alleen om dieren tellen”, zegt ze. “Je moet ook begrijpen hoe mensen leven.” Ze begeleidde meer dan 300 jonge wetenschappers en werkte samen met ongeveer 1.000 burgerwetenschappers. Voor Karanth is die samenwerking essentieel: “Wetenschap heeft pas echt impact wanneer het bruikbaar wordt voor de gemeenschappen in het veld.”

Erkenning

In 2019 ontving Karanth al een Rolex Award for Enterprise. Nu volgt ook de erkenning als 2026 Rolex National Geographic Explorer of the Year. Deze onderscheiding bekroont mensen die via exploratie, wetenschap en innovatie bijdragen aan de bescherming van de planeet. “Dit betekent veel voor mij”, zegt Karanth. “Ik ben echt dankbaar, vooral omdat deze erkenning de aandacht vestigt op de gemeenschappen waarmee wij samenwerken.” Voor Karanth draait alles uiteindelijk om dezelfde vraag: hoe kunnen mensen en wilde dieren samenleven in een wereld waar ruimte steeds schaarser wordt? “Ik geloof dat co-existentie mogelijk is”, zegt ze. “Maar alleen wanneer we luisteren naar de mensen die elke dag met wilde dieren samenleven.”

Rolex steunt personen en organisaties die voor de problemen van de planeet oplossingen zoeken en ontwikkelen en die zo bijdragen tot het verbeteren van de wereld en bewaren van de planeet voor de volgende generaties.

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