Beth Koigi over watertekort in Kenia: ‘In mijn droom is schoon water niet langer een privilege’

Met Majik Water bedacht Beth Koigi een innovatieve oplossing voor de waterschaarste in Kenia. Haar technologie zet luchtvochtigheid om in schoon drinkwater. Zo krijgen zelfs de droogste regio’s weer perspectief. Drie jaar na het winnen van de Rolex Award for Enterprise is het tijd om de balans op te maken. ‘Echte verandering begint met aandacht voor mensen.’

Lucht omzetten in drinkwater

Majik Water is de overkoepelende naam van ‘waterkiosken’, die elk bestaan uit atmosferische watergeneratoren (AWG’s). Deze generatoren kunnen luchtvochtigheid omzetten in zuiver drinkwater. De technologie is het geesteskind van sociaal ondernemer Beth Koigi. Ze legt uit hoe het werkt: ‘De atmosfeer is een van de grootste bronnen van drinkwater. Het bevat zes keer meer water dan alle rivieren op aarde samen. We halen het vocht uit de lucht, koelen het af tot er condensatiedamp ontstaat en zich waterdruppels vormen. Die filteren en mineraliseren we. In de vorm van waterkiosken verspreidt Majik Water deze AWG’s in droge gebieden.’

Werken de AWG’s in alle klimatologische omstandigheden?

‘Temperatuur en vochtigheid beïnvloeden de prestaties van de AWG’s. Er is altijd en overal een zekere mate van vochtigheid in de lucht aanwezig. De AWG’s werken altijd, maar de ideale omstandigheden zijn een temperatuur van meer dan 25 graden en een vochtigheidsgraad van boven 60 procent.’

Water, een vitale uitdaging in Kenia: tussen droogte en overstromingen

Wat is de oorzaak van de waterschaarste in Kenia?

‘De klimaatverandering verstoort onze regenpatronen, met als gevolg zowel waterschaarste als overstromingen. In perioden van droogte raken het grond- en oppervlaktewater niet aangevuld. Aan de andere kant veroorzaken de hevige regens overstromingen die de infrastructuur beschadigen, de watervoorraden vervuilen en mensen dwingen om te verhuizen. De onvoorspelbaarheid van het weer maakt ook de beschikbaarheid van water onvoorspelbaar en bemoeilijkt het waterbeheer door het hele land. Ondertussen doen de verstedelijking en landbouw de vraag naar water stijgen. In de jaren 2016-2017 ging Kenia door een van de langste perioden van droogte. Veel huishoudens, zelfs in stedelijke gebieden, zaten maandenlang zonder stromend water. Mensen met een zeer diepe waterbron verkochten hun water voor de hoofdprijs – van 5 Keniaanse shilling voor een container van 20 liter tot maar liefst 150 Keniaanse shilling.’

Hoe reageert de Keniaanse overheid op Majik Water?

‘Het project wordt beter onthaald naarmate mensen begrijpen hoe de technologie werkt. We zijn partnerships aangegaan met de lokale overheden. In de waterschaarse regio’s werken we alleen samen met organisaties die al lokale waterprogramma’s hebben – het is voor hen gemakkelijk om ons programma uit te rollen. We werken ook samen met kleine ondernemers: eigenaars van kleine winkels die ons water verkopen in een ‘betaal-naar-verbruik’-model, dus niet met een vooraf bepaalde vergoeding. Vooraf sluiten we een overeenkomst over hoe het systeem moet worden gebruikt.’

Hoeveel schoon drinkwater levert Majik Water op dit moment?

‘Rolex helpt ons bij de opschaling van het systeem en heeft tien waterkiosken mede mogelijk gemaakt. We installeerden net onze elfde waterkiosk. We plaatsen ook generatoren in scholen, ziekenhuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen.’

Wat is de impact van Majik Water?

‘In het algemeen: we leveren schoon, duurzaam drinkwater aan gemeenschappen met een gebrekkige toegang tot veilig water, vooral in regio’s die getroffen worden door waterschaarste, klimaatstress en een ontoereikende infrastructuur. Majik Water heeft ook een humanitaire impact, omdat we bijdragen aan de volksgezondheid door het bestrijden van ziektes die ontstaan uit vervuild water. Gemeenschappen krijgen permanent toegang tot veilig water zonder dat ze lange voettochten naar verafgelegen bronnen hoeven te maken. Vooral vrouwen en meisjes hebben daardoor meer tijd voor familie, werk en onderwijs. Relevant is ook de impact op het leefmilieu. Majik Water haalt water uit vocht in de atmosfeer en vermindert zo de druk op overgeëxploiteerde grondwater- en oppervlaktewaterbronnen. Voor de inzet van zonne-energie werken we nauw samen met de elektriciteitsbedrijven in droge en halfdroge regio’s. Onze ecologische voetafdruk is veel kleiner dan de traditionele watervoorziening die gebruikmaakt van door diesel aangedreven pompen en vervuilend transport met vrachtwagens. Majik Water stimuleert ook micro-ondernemingen in lokale markten. Daarnaast creëren we banen die voor ons systeem nodig zijn.’

Het menselijke in het hart van de strijd tegen droogte

Wat zijn uw dromen voor de toekomst?

‘In mijn dromen is schoon water niet langer een privilege. Mensen worden wakker in het besef dat ze een betrouwbare, veilige bron van drinkwater hebben, ongeacht de droogte, de falende infrastructuur en de klimaatschokken. Ik stel me graag een wereld voor waarin klimaatbestendige wateroplossingen normaal zijn, lokaal worden beheerd, aangedreven door groene energie en opgeschaald tot regio’s die we lang in de steek hebben gelaten. In die dromen is Majik Water deel van een globale beweging die bewijst dat innovatie, waardigheid en duurzaamheid hand in hand gaan en dat zelfs de meest complexe uitdagingen kunnen worden aangepakt met oplossingen die wortelen in hoop en menselijkheid.’

Wat is ervoor nodig om die droom werkelijkheid te laten worden?

‘Echte verandering begint met aandacht voor mensen. In plaats van te wachten op grootschalige projecten of perfecte omstandigheden kun je jezelf een eenvoudige, menselijke vraag stellen: wat hebben mensen nu nodig om een waardig leven te leiden? Rond die vraag kan je beginnen met bouwen. Wat Majik Water krachtig maakt, is dat het water dicht bij het dagelijkse leven van de mensen brengt. Niet met lange pijplijnen of complexe systemen die stuk gaan. Nee, gewoon met een praktische oplossing die werkt op de plaats waar het nodig is. Majik Water is wereldwijd bruikbaar voor regio’s met waterstress.’

Waarom werd dit niet eerder toegepast?

‘De focus lag ergens anders. Atmosferische watertechnologie bestond al, maar het was duur, het vrat energie en het werd ingezet in luxueuze settings en niet voor de mensen die het er het meest behoefte aan hebben. Veel oplossingen worden ontworpen op een te grote afstand van de mensen voor wie ze bestemd zouden moeten zijn.’

Wat is uw grootste vrees?

‘Dat Majik Water niet snel genoeg opschaalt om een antwoord te geven op de groeiende watersnood. Als de waterschaarste toeneemt en de vraag sneller groeit dan onze bronnen, onze steun en onze infrastructuur, dreigt er een wachtlijst van gemeenschappen in nood. En dan moeten er evenmin klimaatextremen optreden, zoals een uitzonderlijk lage luchtvochtigheid. Andere bedreigingen zijn vertraging door langetermijnfinanciering of uitgestelde wet- en regelgeving. Misverstanden over de technologie zijn ook riskant. Atmosferische watergeneratie is geen wondermiddel voor een groot en complex probleem. Tegelijkertijd kan het ook niet ontkend worden, wat ook weleens gebeurt, ondanks de bewezen impact.’

Wat geeft u hoop?

‘Wat ons hoop geeft, is dat we echte verandering zien bij lokale gemeenschappen die nu veilig water kunnen drinken, gezond blijven en een toekomst hebben. Het besef dat één enkele innovatie het dagelijkse leven kan veranderen voor families, scholen en ziekenhuizen is een belangrijke bron van motivatie.’

Wat maakt u gelukkig?

‘De mensen die onze oplossing vertrouwen en omarmen, de partners die in de missie geloven. En de groeiende, globale erkenning dat we de klimaatverandering kunnen bestrijden met praktische, mensgerichte oplossingen.’

Rolex steunt personen en organisaties die voor de problemen van de planeet oplossingen zoeken en ontwikkelen en die zo bijdragen tot het verbeteren van de wereld en bewaren van de planeet voor de volgende generaties.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom Steve Boyes’ ontdekking van de bron van de Zambezi belangrijk is voor Afrika

Steve Boyes ontdekte de bron van de Zambezi, een van de grootste Afrikaanse rivieren. Hij wil het gebied laten erkennen om het te kunnen beschermen als bron van het leven voor het Afrikaanse continent. In Afrika zijn al meer dan 30.000 kilometer aan rivieren en hun ecosystemen in kaart gebracht. Dit werd gedaan door onderzoekers […]

De ‘Rewilding’ van Namibië: de eerste wilde dieren werden losgelaten

Voor een ambitieus rewilding-project in het zuiden van Namibië zijn de eerste wilde dieren losgelaten. Geprobeerd wordt het ecosysteem van de Orange River-Karoo Conservation Area (ORKCA) te herstellen, met hulp van het Rolex Perpetual Planet Initiative. Na jaren van voorbereiding liet het team van ORKCA onlangs de eerste wilde dieren los in het zuiden van […]

Neurochirurg Grégoir Courtine helpt verlamde mensen weer op de been

Neurochirurg en Rolex Awards Laureaat Grégoire Courtine slaagde erin een ‘digitale brug’ te ontwikkelen die verlamde mensen controle geeft over hun benen. De ontmoeting met ‘Superman’ was bepalend voor Courtine’s missie. Grégoire Courtine behandelt patiënten met ruggengraatletsel en verlegt daarbij telkens grenzen. In 2019, een jaar na de oprichting van zijn academische centrum NeuroRestore, werd […]

Rolex en National Geographic lanceren de volgende serie Perpetual Planet Expeditions: de oceaan

Rolex en National Geographic lanceren een nieuwe serie expedities. De komende twee jaar zullen de Rolex National Geographic Perpetual Planet Ocean Expeditions de wereldzeeën onderzoeken. Ze combineren   wetenschap met lokale ecologische kennis om de grootste ecosystemen op aarde – de oceanen – te beschermen en te herstellen. Nieuwe inzichten in kwetsbare gebieden Rolex en National […]

Sylvia Earle, heldin van de oceaan

Rolex viert dr. Sylvia Earle en haar levenslange toewijding aan het behoud van onze oceanen. Haar pionierswerk in mariene ecosystemen en onderzoek naar de diepzee – met de steun van het Rolex Perpetual Planet Initiative – werd veelvuldig bekroond. Slechts 8 procent van onze zeeën wordt beschermd. Daar moet verandering in komen, vinden meer dan […]

Een machine die meel verrijkt om een einde aan ondervoeding te maken

Ondervoeding uitschakelen: dat is de missie van sociaal ondernemer Felix Brooks-church. Zijn ‘dosifier’, een doseertoestel dat tegen lage kosten meel verrijkt met essentiële voedingsstoffen, bereikt meer dan 25 miljoen mensen in Oost-Afrika. Met de steun van Rolex breidt hij zijn project nu uit naar Ethiopië. Het ontbreekt miljoenen Afrikanen aan vitale voedingsstoffen. Om daarin te […]

Op weg naar een plasticloze planeet

Elk jaar wordt er op de wereld 340 miljoen plastic geproduceerd. Het merendeel belandt in rivieren, oceanen en op vuilnisbelten. Om dit wereldwijde probleem op te lossen kwam Rolex Award Laureaat Miranda Wang op het idee van chemische recycling. Aan de rand van Surat, een drukke stad aan de westkust van India, werd in een […]

De Rolex National Geographic explorers of the year 2025 onthullen de geheimen van de pinguïns

De Argentijn Pablo Garcia Borboroglu is een mariene bioloog, milieubeschermer en Laureaat van de 2019 Rolex Awards. De Brit Bertie Gregory maakt bekroonde natuurdocumentaires. De twee werden benoemd tot 2025 Rolex National Geographic Explorer of the Year, als erkenning voor hun gezamenlijke werk. Hun documentaire Secrets of the Penguins brengt het verhaal van de pinguïns […]

De oceaanfoto’s van Cristina Mittermeier roepen op tot actie

Met steun van het Rolex Perpetual Planet Initiative maakt de Mexicaanse oceaanfotografe Cristina Mittermeier foto’s die ons inspireren en aansporen om het blauwe hart van de planeet te beschermen. Rolex steunt innovatieve projecten die de oceanen beschermen Wie zich op uitzonderlijke wijze inspant om de oceanen te beschermen, heeft altijd al op de steun van […]

Andrew Bastawrous laat tien miljoen mensen beter zien

Dankzij Peek Vision, het project van de Britse arts en Rolex Award-laureaat Andrew Bastawrous, wordt het gezichtsvermogen van intussen meer dan 10 miljoen mensen in Afrika en Azië getest en verbeterd. Miljoenen mensen op de wereld zijn slechtziend. Een beperkt gezichtsvermogen is doorgaans behandelbaar, maar veel mensen leven in moeilijk bereikbare gebieden, waar de moderne […]

Hoe de CERN & Society Foundation de volgende generatie wetenschappelijke onderzoekers inspireert

Wetenschap toegankelijk maken voor de volgende generatie. Dat is de missie van CERN (de Europese Raad voor Kernonderzoek), wereldleider op het gebied van elementaire deeltjesfysica. Met de steun van Rolex zwengelt de CERN & Society Foundation de nieuwsgierigheid van jongeren aan met praktische, educatieve programma’s. De Rolex Milgauss weerstaat magnetische velden Het gezamenlijk streven naar […]

Pioniers in wetenschap, gezondheid en technologie vieren

Het Science, Health and Technology Moment brengt de uitzonderlijke partners van Rolex voor het voetlicht: Testimonees en Rolex Award Laureaten die zich wetenschappelijk wijden aan de bescherming van de planeet en de verbetering van het menselijk welzijn. Gedreven door de geest van ontdekking en met de hulp van het in 2019 gelanceerde Perpetual Planet Initiative […]

Het Mamirauá Sustainable Development reservaat: hoe geluid een ecologische erfenis helpt te beschermen

Bijna dertig jaar geleden richtte José Márcio Ayres het Mamirauá Sustainable Development reservaat op, het grootste stuk beschermd regenwoud ter wereld. Ayres ontving in 2002 de Rolex Award for Enterprise. Amper een jaar later overleed de Braziliaanse wetenschapper, maar in het hart van de Amazone leeft zijn erfenis voort. Nieuw model van milieubescherming Het Mamirauá […]

De Great Spine of Afrika-expedities brengen een antwoord op de waterzekerheid, die een grote zorg is in Afrika

De Kasaï, een zijrivier van de Congo-rivier, heeft mogelijk een andere bron dan tot nu toe werd aangenomen. Dat ontdekte de Zuid-Afrikaanse milieubeschermer en Perpetual Planet Initiative-partner Steve Boyes. Zijn team brengt weinig bekende Afrikaanse rivieren wetenschappelijk in kaart. Vooral in Afrika is water een essentiële behoefte. De Great Spine of Africa-expedities verrichten er baanbrekend […]

Rolex and National Geographic Perpetual Planet Amazon Expedition eindigt met baanbrekende resultaten

Van 2022 tot 2024 onderzocht de Rolex and National Geographic and Rolex Perpetual Planet Amazon Expedition de meer dan 2700 kilometer lange Amazone. De expeditie werd onderverdeeld in zeven projecten. De overkoepelende kernvraag was: wat is de impact van klimaatverandering, ontbossing, vervuiling en verlies van biodiversiteit op de water- en ecosystemen van de Amazone? Zeven […]

Werken aan de toekomst van de planeet

Met het Perpetual Planet Initiative versterkt Rolex zijn betrokkenheid bij het werk van uitzonderlijke mensen en organisaties die bouwen aan een betere wereld en aan de bescherming van de aarde voor de volgende generaties. Een lange geschiedenis van steun aan onderzoeksprojecten Voor Hans Wilsdorf, oprichter van Rolex, was de wereld een levend laboratorium. Vanaf 1930 […]

Hoe Rinzin Phunjok Lama de biodiversiteit in de Himalaya beschermt

Humla, een van de 75 districten van Nepal, ligt hoog en geïsoleerd in de Himalaya. Samen met de lokale gemeenschappen probeert de jonge bioloog en  milieuactivist Rinzin Phunok Lama daar het slinken van de populaties van wilde dieren – van sneeuwluipaard tot yak – te keren. In 2021 ontving Lama als eerste Nepalees de Rolex […]

Op zoek naar de geheimen van de Noordpool

De Britse paleoklimatoloog Gina Moseley ondernam een expeditie naar Groenland om er af te dalen in de meest noordelijke grot van de wereld, waar geen mens ooit voet zette. Haar ambitie? De klimaatgevoeligheid van de Noordpool bestuderen en beter begrijpen. In 2021 ontving ze de Rolex Award for Enterprise. De Noordpool warmt snel op Het […]

Globaal denken, lokaal helpen. Kunnen mensen en wilde dieren in vrede samenleven?

Terwijl de wereldbevolking groeit naar 8 miljard, neemt ook het aantal conflicten tussen mensen en wilde dieren toe. De inzet: voedsel en ruimte. De Indiase biologe Krithi Karanth bewijst dat we dat probleem kunnen oplossen. In 2019 ontving zij de Rolex Award for Enterprise. ‘We moeten de dieren beter leren kennen en begrijpen.’ Opgroeien tussen […]

Taking care of Africa

De hele planeet is bedreigd, maar sommige plekken – zoals Afrika – nog meer dan andere. In Tsjaad bundelt Hindou Oumarou Ibrahim de krachten om natuurlijke hulpbronnen van de regio in kaart te brengen en de waterbronnen beter te managen. In 2021 ontving ze de Rolex Award for Enterprise. Een kaart voor water en vrede […]

Het herstel van de bossen

Bomen zijn van levensbelang voor onze planeet. Ze zuiveren de lucht. Helaas, veel wouden zijn al verdwenen, andere zijn ziek. Maar we kunnen ze nog redden. In Sri Lanka herstelt Rohan Pethiyagoda de nevelwouden, in Brazilië blaast Laury Cullen jr. het Atlantisch Woud nieuw leven in. Bomen in de mist Milieubeschermer Rohan Pethiyagoda wijdt zich […]