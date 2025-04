Waarom Frans Timmermans het laatste lid van de elite is

Frans Timmermans is misschien wel het laatste overblijfsel van de elite waartoe een hele generatie ooit wilde behoren, schrijft Daniela Hooghiemstra.

Dat had ik nooit gedacht, dat ik samen met de punkers nog eens tot de braafste generatie van de eeuw zou behoren. De hanenkammen, grote schoenen en zwarte leren jassen maakten nogal een revolutionaire indruk. Maar al in de jaren negentig bleken ze de opmaat naar keurige carrières in de ambtenarij, de advocatuur of de consultancy.

Voeg hieraan toe nog brave jongens en meisjes zoals ik, en je hebt mijn generatie: de aardigste, maar tot nu toe ook meest betekenisloze van de eeuw.

Geen wilde ideeën, geen starre principes en een allesoverheersende hang naar regelmaat en comfort. Je zou het ‘conservatief’ kunnen noemen, en dan bedoel ik een mentaliteit van geen gekkigheid, die zowel links als rechts kan uitpakken. Niet vreemd, zeg ik ter onzer verdediging, als je ouders in de jaren zestig en zeventig zulke idiote dingen deden.

Maar nu zitten we dus toch weer midden in een geopolitiek pandemonium.

De generatie die vergat volwassen te worden

Of wij daarvan ook de schuld zijn, durf ik niet te zeggen, maar wij creëerden wel die veelbesproken ‘elite’ die zich schaamde voor ‘ongelijkheid’ maar schrok toen de loodgieter zich uitsprak. Die zichzelf ‘hoogopgeleid’ noemde, maar vergat dat half Nederland dat inmiddels was, en er de laatste tijd pas achter komt dat die loodgieter meer verdient dan zij.

Mijn generatie wilde het comfort, maar niet de last van een positie. Wij waren degenen die jarenlang braaf min of meer allemaal hetzelfde deden en dachten, met ‘privilege’ kampten, maar niet doorhadden dat de Nero’s in de rest van de wereld de messen intussen slepen.

Wij rekenden ook niet af met de generatie van onze ouders, zodat Geert Mak al meer dan zestig jaar gelijk heeft, en Adriaan van Dis waarschijnlijk tot zijn dood wordt gevraagd om Zomergasten te presenteren.

Joris Luyendijk en het comfort van de zelfkritiek

Een mooi staaltje van de paradoxale combinatie van zelfverheffing- en -kastijding waar mijn generatie in grossierde, gaf schrijver Joris Luyendijk (53) ten beste, toen hij bij zichzelf zeven ‘vinkjes’ ontdekte.

Daarmee wist hij een mislukte poging om carrière te maken bij een krant in Londen om te buigen tot een groot succes. Kort samengevat kwam het erop neer dat zijn ervaring tussen Engelsen hem ermee confronteerde dat weinigen in Nederland het zo goed met zichzelf hadden getroffen als hij, en dat daar nodig iets aan moest gebeuren.

De afwezigheid van echte macht

De echte elite zit intussen allang ergens anders, en, op de koning na, volgens mij helemaal niet meer in Nederland. In elk geval niet in de politiek, die niet regeert. Nauwelijks nog aan de universiteit, die eigenwaan verwart met kennis, of in de media, die een marktplaats vormen.

Niet bij het leger, dat materieel noch mensen heeft, en inmiddels ook steeds minder bij bedrijven, die liever weggaan. Unilever en Shell zijn al vertrokken, ASML zou dat stiekem ook wel willen, en terwijl de CEO van Tata Steel vanwege hoge milieukosten vecht om zijn bedrijf te redden, probeert advocaat Bénédicte Ficq hem in de gevangenis te stoppen.

Frans Timmermans en het lege charisma van de elite

Het laatste lid van de elite is misschien wel Frans Timmermans. Hij loopt inmiddels dan wel al een tijdje rond op kinderlijke gympjes, maar omdat hij meer dan twee talen spreekt en een aantal boeken schijnt te hebben gelezen, steekt hij nog altijd met kop en schouders boven de andere ‘hoogopgeleiden’ uit.

Onlangs presenteerde hij een programma voor GroenLinks-PvdA, met daarin de boodschap dat de verzorgingsstaat gehandhaafd moet blijven. Dat is een mooi streven. Maar de geschiedenis leert dat daarvoor wel een economische en een intellectuele elite nodig is.

Links zonder lef, elite zonder inhoud

Dat GroenLinks-PvdA de economische elite wil afschaffen, was intussen bekend, maar uit de aaneenrijging van clichés die Timmermans liet opschrijven, maak ik op dat inmiddels ook het intellect is losgelaten. De opdracht die de marketingafdeling aan ChatGPT gaf, moet zoiets zijn geweest als: ‘Geef links uitstraling, vermijd keuzes’.