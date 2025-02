Mathieu Segers Lezing: Europa’s machteloze reactie op Trump

Vorige maand was het tien jaar geleden dat de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo door radicale moslims werd vermoord. Een week daarna reed ik naar Parijs om mijn zoon te verhuizen, die daar stage ging lopen. Op de lantaarnpalen waren stickers geplakt met de tekst ‘Je suis Charlie’; op de Boulevards hing een beklemmende sfeer. Historicus Mathieu Segers schreef over die moordpartij in zijn voorlaatste bundel Europa en de ­terugkeer van de geschiedenis (2016). Hem deed de stemming denken aan Ernest Hemingsway’s beroemde boek A Moveable Feast, dat na de aanslag een kleine heropleving in de verkoop meemaakte.

Mathieu Segers Lezing: Platgeslagen tot EU-pleidooi

‘Het verhuisbare feest’ speelde zich af op de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog, toen een clubje Amerikaanse artistiekelingen met de vrolijkheid van de wanhoop van Parijse bistrot naar restaurant trok. De vergelijking was op en top Mathieu Segers, belezen en erudiet. Hij zag in Hemingway de onzekerheid van het huidige Europa terug, een liberaal en open continent, maar ook bedreigd en verward, en altijd halfhartig over de eigen geschiedenis en dus de toekomst. Toevallig kon mijn zoon twee kamers betrekken in het buurtje waarover Hemingway een eeuw geleden schreef, om de hoek bij de Rue Mouffetard, en waar de restaurants en cafés van toen nog altijd bestaan. Zo dichtbij is de geschiedenis.

Segers overleed eind 2023 aan darmkanker, hij was pas 47 jaar. Ik was niet de enige bewonderaar, want inmiddels is er een eerbetoon gekomen in de vorm van een Mathieu ­Segers Lezing. Frans Timmermans mocht de eerste uitspreken, en vertelde dat hij net als Segers houdt van de schrijvers Curzio Malaparte en Joseph Roth. Maar het was niet de Segers die ik kende die door Timmermans werd bezongen. Segers gebruikte de literatuur om de kronkelwegen, de dubbelzinnigheid en de tragiek van Europa bij te lichten. In de voordracht van Timmermans werden zijn ideeën platgeslagen tot een eendimensionaal pleidooi voor verdergaande Europese integratie. Voor of tegen Europa, daar kwam het op neer, en een grijzer gedraaide plaat ken ik niet.

Jazeker verheugde Segers zich over de onhandige knuffel van Merkel en Macron, hij schreef over zijn ontroering omdat Frankrijk en Duitsland hun eeuwenlange rivaliteit en oorlogsgeschiedenis hadden bezworen. Maar zijn thema was nu juist dat Europa zich niet langer kan optrekken aan vrome teksten over meer integratie. Segers zag al veel langer dat er onherroepelijk een eind zou komen aan de Brusselse technocratie, in de vorm van geduldig onderhandelen over visquota onder de veilige paraplu van Amerikaanse macht. Heel lang had Europa van drie walletjes gegeten, ‘geopolitieke onbekommerdheid, commercieel gewin en pragmatische omgang met kernwaarden’. Met als pijnlijk symbool de gaspijp Nord Stream, die om Polen en Oekraïne heen was gelegd, en waarvan de dreiging door de landen in West-Europa liever niet werd gezien. Aan die onbekommerdheid kwam in 2014, met het neerhalen van MH17, in één klap een einde.

Mathieu Segers Lezing: Macht en Europese grenzen

De geschiedenis was terug, na zoveel jaren van duiken voor politieke vragen, en ineens ging het weer over ideeën, over macht en over grenzen. Schreef Segers in 2016. En daarom viel de lezing van Frans Timmermans zo tegen. Poetin rammelt luidruchtig aan de Europese achterdeur. Trump stelt aan de voordeur de hardhandige vraag hoe wij het hadden gedacht zonder Amerika. Timmermans kwam niet verder dan de vermoeide frase dat macht moet worden ingetoomd door recht; dat de keuze is tussen idealen en principes of nostalgisch nationalisme. Europa moet een ‘soevereiniteitsversterker’ zijn, aldus de politiek leider van GroenLinks-PvdA. Zijn ‘verbeelding’ daarvan was een Noordzee vol windmolens en de modernste generatie zonnepanelen.

Fascinerend om te zien hoe een bekennend Europeaan nog altijd de macht wegdenkt. Segers schreef met onmiskenbare sympathie over de Franse president Charles de Gaulle, die de EEG van een ruime halve eeuw geleden al ‘dat ding’ noemde, ‘ce machin’, omdat het zonder ideeën, zonder strijd en vooral zonder volkssteun echt niet zou gaan. Het Europa van de bureaucraten hield stand zolang de welvaart bleef toenemen, maar toen dat ophield, kwamen de barsten. Die weet Poetin feilloos te vinden, getuige bijvoorbeeld het vervalste filmpje dat nu rondgaat op X over de leider van de Duitse Grünen, Robert Habeck. De namaak-Habeck houdt in de verkiezingscampagne de kijkers voor dat hoge energieprijzen geen probleem zijn, aangezien je ook een dikke trui kunt aantrekken en van knuffelen word je toch ook lekker warm. De Gaulle zag al dat Europa te ver af stond van de gewone man, dat er te veel toekomstmuziek was en te weinig werd uitgelegd. Nooit kwam er antwoord op de vraag wat de EU nu precies is en waar de grenzen liggen, aldus Segers.

Europa zonder macht aan tafel

Van de week sprak ik een diplomaat die verzuchtte dat het debat over Europa al 25 jaar geen stap is opgeschoten. ­Europa is goed, Europa moet, zoals Timmermans ons ook weer voorhield. Zo heeft Europa al jaren de beste waarden en de hoogste windmolens, maar geen divisies, om met Stalin te spreken. Met als gevolg dat men nu als een konijn in de koplampen van Trump kijkt, omdat Europa weer eens niet aan tafel zit. Belofte maakt schuld, schreef Mathieu Segers. Europa suggereert dat Oekraïne en Georgië erbij horen. Wie onze waarden deelt, is welkom, maar boter bij de vis wordt niet geleverd.

In Nederland winden burgemeesters zich op over de NAVO-top in juni, omdat bij gebrek aan politiemensen de vierdaagse of de TT in Assen mogelijk niet door zouden gaan. De echte kwestie is dat die top nu al dreigt te mislukken. President Trump eist dat de NAVO-lidstaten 5 procent bbp uitgeven aan defensie, en dat is onhaalbaar, landen als Spanje zijn helemaal niet van plan zoveel te spenderen aan bommen en granaten. NAVO-baas Mark Rutte praat de blaren op zijn tong, maar als het resultaat Trump niet bevalt, komt hij domweg niet naar Den Haag. En zonder Amerika is er geen NAVO, alle gepraat over Europese soevereiniteit ten spijt. Mathieu Segers zou vermoedelijk zijn citaat van De Gaulle paraat hebben. Die zei in een van zijn befaamde persconferenties: ‘We kunnen wel als berggeiten op stoelen en tafels springen en roepen Europa, Europa, maar daarmee is nog helemaal niets gezegd!’