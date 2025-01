Maken we ons terecht zorgen om alcoholgebruik jongeren?

Een sweet sixteen met drank op tafel: het blijft een heet hangijzer. Ouders maken zich meer zorgen dan ooit, maar zijn die zorgen terecht?

Deze maand wordt mijn jongste zestien. Ze wil een feestje geven en is in zware onderhandeling met haar ouders over de invulling. Zoals: hoeveel vrienden mag ze uitnodigen? Maar het belangrijkste: wordt er drank geschonken?

Toen onze oudste haar sweet sixteen vierde, hadden we wijn en bier ingekocht. Sterk komt dit huis niet in, zeiden we streng. Om later bij het stofzuigen toch een leeg, plakkerig flesje Flügel (10 procent) onder de bank te vinden.

‘Mam, echt. In de derde, vierde klas begint iederéén met drinken.’

Jongeren en drank: ouders zijn naïef

Volgens kinderarts Nico van der Lely zijn ouders naïef over het drankgebruik van hun kroost. ‘Wat jongeren zeggen dat ze drinken, is meestal slechts de helft van wat ze daadwerkelijk hebben gedronken.’

Dat blijkt ook wel uit het rijke vocabulaire dat rond drankspelletjes is ontstaan, van ‘een bak trekken’ tot ‘ge-iced worden’. (Lees voor de uitleg het verhaal van Bram Hahn, ‘Twintig bier op een leuke tieneravond’.)

Onderzoek van de afgelopen twintig jaar laat zien: alcohol is echt slecht voor je gezondheid. Denkt u dat een glaasje wijn per dag juist goed is? De World Heart Federation stelde in 2022 expliciet dat alcohol slecht is voor het hart.

Ook nog onderbelicht: drank vergroot de kans op kanker. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit pleit voor waarschuwingen op alcoholische dranken, net zoals bij pakjes sigaretten.

Minder jongeren die drinken

Het goede nieuws: in twintig jaar tijd is het aantal jongeren dat drinkt, gehalveerd (al vlakt de trend sinds 2015 wel af).

Toch lijken ouders zich nu juist meer zorgen te maken dan vroeger, terwijl ze zichzelf een wijntje inschenken. De vraag is of dat terecht is.

De Nederlandse alcoholconsumptie daalt al decennia. Jongeren praten, ook wanneer ze student zijn, bewuster met hun ouders over drank dan mijn generatie deed.

De gesprekken gaan ook over fit willen zijn, helder kunnen nadenken, niet bezwijken voor groepsdruk. Onze jongeren zijn behoorlijk nuchter.