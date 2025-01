Botsende meningen houden vrije pers sterk

Opinies toelaten waarmee je fundamenteel oneens bent: het ongemak van een hoofdredacteur. Toch zijn het juist de botsende meningen die de vrije pers sterk maken, schrijft Hella Hueck. Een van de dingen die ik eerlijk gezegd het moeilijkste vind aan hoofdredacteur zijn: opinies tot EW toelaten waarmee ik het fundamenteel oneens ben. Soms zeg ik het hardop, soms ook niet. In het laatste geval ga ik allerlei tegenwerpingen verzinnen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er feitelijke onjuistheden in staan, de argumentatie gemankeerd is, of dat het erg eenzijdig is opgeschreven. Maar onder aan de streep vind ik het verhaal gewoon apekool.

Ik kwam mijzelf afgelopen week behoorlijk tegen toen we het op de redactie hadden over de vrijheid van meningsuiting. Als liberale titel staan wij pal voor die vrijheid. Gerry van der List schrijft deze week: het vrije woord is in het gedrang.

Botsende meningen in de vrije pers

Als individu heb ik juist grote zorgen dat die vrijheid grenzeloos wordt. Wat vinden we van Elon Musk die fungeert als schaduwpresident en zich direct bemoeit met democratische processen in Europa? Het is meer dan ‘stokebranden’, dat heeft iets joligs. ‘Politieke inmenging’ klinkt weer wat zwaar aangezet. Ook het hoofd van de Verenigde Naties en van het IMF hebben opvattingen hoe de wereld er zou moeten uitzien en zij ventileren die in het openbaar.

In de journalistiek maken wij de hele tijd keuzes. In dat verband ergerde ik mij aan het commentaar van het Duitse Handelsblatt. De hoofdredacteur, zoals zovelen onder ons, houdt krampachtig vast aan het idee dat de journalistiek de juiste waarheid ziet. ‘In onze berichtgeving maken we een zeer duidelijke scheiding tussen feiten en meningen. Dat sluit niet uit dat we aan het einde van een onderzoek tot een bepaald oordeel komen. Maar die beoordeling staat nooit aan het begin van een onderzoek.’

‘Een volledig objectief perspectief bestaat niet’

Apekool natuurlijk. Juist die keuzes voor de invalshoek van een verhaal geven onze blik op de wereld weer. ‘There is no view from nowhere,’ noemde de Amerikaanse ­filosoof Thomas Nagel dat. Oftewel ‘een ­volledig objectief perspectief bestaat niet,’ al mist de vertaling de elegantie van het ­Engels. Journalisten moeten niet streven naar volledige neutraliteit. Het is veel belangrijker transparant te zijn over ons perspectief.