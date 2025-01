Zullen we het weer eens gewoon oneens zijn?

Steeds vaker lijkt het onmogelijk om het simpelweg oneens te zijn zonder schelden, verdachtmakingen of haat. Mark Thiessen vraagt zich af hoe dit onze samenleving en democratie beïnvloedt.

We denken vaak dat polarisatie betekent dat mensen het niet meer met elkaar eens kunnen zijn.Dat klopt, maar polarisatie betekent ook het tegenovergestelde: dat je het niet meer oneens kunt zijn met elkaar.

Dit overkwam VVD-Kamerlid Bente Becker. Zij diende eind november een motie in om periodiek onderzoek te doen naar ‘culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond’, bijvoorbeeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau. In de motie noemt ze zulk onderzoek ‘behulpzaam om gericht problemen aan te pakken en lessen te trekken uit positieve ontwikkelingen’. Vergelijkbare onderzoeken bestaan al, bij verscheidene groepen, en het Centraal Bureau voor de Statistiek verricht al studies naar onder meer onderwijsprestaties en criminaliteit bij immigrantengroepen.

Razernij om een motie: kritiek zonder oog voor inhoud

Ik vind het zelf een prima motie, omdat het integratiedebat minder onderbuik en meer onderzoek nodig heeft. Dat is mijn mening, en daar kun je het mee oneens zijn. Maar helaas was het voor een grote groep niet mogelijk om het er gewoon mee oneens te zijn. De motie bracht velen tot razernij.

Iedereen had er zijn of haar bezwaar tegen. Het ging over immigranten en het kwam van een VVD’er. Becker werd van alles toegedicht: ze was een racist, haar motie deed denken aan de jaren dertig. De ene na de andere intentie of interpretatie kwam voorbij, met als terugkerend kenmerk dat niets hiervan in de motie stond. Je zult maar Bente Becker zijn en via een motie om onderzoek vragen, om vervolgens los van de inhoud van je motie zo te worden verketterd.

‘Fuck de VVD en Bente Becker’: verharding in het debat

Ook op Bluesky – waar mensen zitten omdat op X geen fatsoenlijke discussie meer mogelijk is – ging het los. Zo ging programmamaker Tim Hofman tekeer over Beckers motie. Hij kon het niet gewoon met haar oneens zijn, het was ‘extreemrechts’ en ‘peroxidefascisme’, ‘fuck de VVD en Bente Becker’.

In de week ervoor publiceerde Hofman een belangrijke documentaire over hoe Feyenoord-hooligans hun afschuwelijke politieke meningen met geweld en intimidatie proberen op te dringen. Veel mensen konden het niet gewoon oneens zijn met Hofman. Hij werd bedreigd, werd uitgescholden en kreeg een lawine van haat over zich heen.

Dit verschijnsel is niet links of rechts, het hele politieke spectrum heeft last van radicalisering en polarisatie. In de week van Beckers motie kritiseerde VVD-Kamerlid Ulysse Ellian op X een hoofdredactioneel commentaar van NRC over Gaza. Niet inhoudelijk, maar verdachtmakend: ‘Je zou bijna denken dat afkeer van Israël en Joden een vereiste is om bij deze krant te werken.’ Ellian kon het niet gewoon oneens zijn met de NRC-redactie. Liever zette hij de honderden medewerkers van een van de belangrijkste journalistieke media van het land weg als Jodenhaters.

De broedplaatsen van polarisatie: sociale media als aanjager van radicalisering

Wat is er aan de hand, waardoor grote groepen intelligente en betrokken mensen – met goede intenties – het niet meer gewoon oneens kunnen zijn met elkaar? Het is een teken van een gepolariseerd debat dat mensen niet meer in staat zijn om feiten, meningen en woorden op zichzelf te beoordelen. Het is ook tekenend dat de ophef elke keer begint op sociale media. Deze platforms zijn stuk voor stuk broedplaatsen voor radicalisering, en ik begin te denken dat er geen groep is die aan deze platformradicalisering ontsnapt.

Het begon tijdens de coronalockdowns met mensen die houvast zochten in complottheorieën. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Politiek geïnteresseerden gunnen elkaar op X en Bluesky het licht in de ogen niet meer en schelden erop los. Mensen die op Facebook bang zijn gemaakt voor asielzoekers, gooien met vuurwerk naar raadsleden. Feyenoord-hooligans fokken elkaar op Telegram op om lhbti-supporters te intimideren. En ik durf de stelling wel aan dat het Amsterdamse Jodenjaag-tuig harder radicaliseerde door wat het TikTok-algoritme liet zien, dan door de moskee.

We kunnen het niet meer gewoon oneens zijn met elkaar. We schelden, dreigen en gebruiken soms zelfs geweld. Dat verpest onze samenleving, onze politiek en onze democratie. En het begint allemaal op de online platforms die we gebruiken. Het is tijd om onszelf de vraag te stellen: als we het nu niet stoppen, waar eindigt het dan?