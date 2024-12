Zelfs Volvo grijpt terug naar benzinemotor: wat is hier aan de hand?

De overname in 2010 van Volvo door het Chinese Geely Automobile was het beste wat de Zweedse autobouwer kon overkomen. Volvo vond zichzelf opnieuw uit en maakte van elektrificatie een topprioriteit. Waarom krijgt de XC90 met een klassieke benzinemotor dan toch een tweede leven?

De feiten op een rijtje. Eind jaren negentig neemt Ford Motor Company het Zweedse Volvo over in een ultieme poging om General Motors te verdringen van de eerste plaats in de internationale automobielwereld.

Wanneer tien jaar later de Amerikaanse financiële wereld in grote moeilijkheden raakt, heeft dat dramatische gevolgen voor de economie en dreigen de grote Amerikaanse automerken het onderspit te delven. Ford voorkomt een faillissement door uitverkoop te houden en zo belandt Volvo onverwacht in handen van Li Shufu. De ondernemende selfmade Chinees heeft fortuin gemaakt met de verkoop van koelkasten en staat aan het hoofd van Geely Automobile.

Carte blanche

Tegen alle verwachtingen in blijft Li Shufu vertrouwen op de toenmalige Volvo-directie in Göteborg. Sterker nog, CEO Håkan Samuelsson en zijn directie krijgen carte blanche van de nieuwe baas. Hun belangrijkste opdracht bestaat erin Volvo uit te bouwen tot een belangrijke speler in het premiumsegment én de omzet en winstmarge fors te verhogen.

Om die ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren, bouwt Volvo nieuwe fabrieken in China en de Verenigde Staten en reorganiseert het zijn productieketen in Europa. Volvo Gent krijgt de compacte modellen toegewezen. Om een voor hand liggende reden: in Gent wordt hard en efficiënt gewerkt. België is bovendien de tweede thuismarkt van Volvo.

Met de lancering van de XC90 in 2015 zet Volvo een grote stap vooruit op het vlak van vormgeving en de keuze en kwaliteit van materialen. Het neemt ook twee nieuwe platforms in gebruik: SPA (voor PHEV’s en modellen met verbrandingsmotor) en CMA (voor de modellen die gedeeltelijk of geheel elektrisch worden aangedreven). De directie besluit ook om de 5-cilindermotoren uit productie te nemen en een maximumsnelheidsgrens van 180 km/u voor zijn modellen in te voeren.

Veiligheid én duurzaamheid

Een kleine tien jaar later blijkt dat niet alle doelstellingen voor de volle honderd procent zijn gerealiseerd. Corona heeft roet in het eten gegooid en de stroomversnelling is langzamer op gang gekomen dan verwacht. Waar niet?

Belangrijk is dat Volvo nu in brede lagen van de bevolking wordt gezien als een automerk dat veiligheid én duurzaamheid propageert. De designtaal is bovendien een compleet nieuwe en verlost Volvo van zijn oubollige imago. Volvo is een premiummerk geworden van het niveau van Audi, BMW en Mercedes en hanteert als zodanig ook premiumprijzen.

Nieuw tijdperk

Wie nog twijfelde aan de premiumstatus van Volvo wordt in 2022 op zijn wenken bediend. De EX90, een full electric SUV met zeven zitplaatsen en uitgerust met de meest geavanceerde technologie inzake core computing, connectiviteit en elektrische aandrijving, doet in München en Stuttgart een belletje rinkelen.

De EX90 beschikt over een onzichtbaar veiligheidsschild met de nieuwste sensortechnologie. Geavanceerde sensoren, zoals camera’s, radars en LIDAR (Light Detection and Ranging), zijn verbonden met een centrale computer in de auto en creëren in real time een 360 graden-beeld van de omgeving. Het systeem herkent kleine voorwerpen van op honderden meters afstand en informeert de bestuurder op tijd over een eventueel obstakel. In een noodsituatie probeert het systeem op eigen houtje een ongeval te vermijden.