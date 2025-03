Visie van de hoofdredactie: hier staan wij voor

Nu ik ruim een jaar hoofdredacteur ben van EW, wil ik u graag bijpraten over onze journalistieke koers. Waar staan wij voor en wat kunt u in deze spannende geopolitieke tijd van ons verwachten?

Ik zit nu ruim twintig jaar in de journalistiek en ik moet helaas vaststellen dat de gemoederen in de samenleving steeds sneller oplopen. Ook merk ik dat de journalistiek minder wordt vertrouwd. Van professionele nieuwsmedia wordt niet meer als vanzelfsprekend aangenomen dat ze objectief zijn, ze worden soms zelfs vooringenomen gevonden.

Ergens kan ik dat wel begrijpen. Als journalist kun je niet beloven neutraal te zijn. Je hebt altijd een invalshoek. We zijn geen toevallige toeschouwers op de publieke tribune, maar spelen zelf mee op het veld, waar het er steeds harder aan toe gaat.

Op deze plek schreef ik al eerder: there is no view from nowhere. Journalisten kleuren de werkelijkheid in.

Het motto van EW was altijd: Eerst de feiten. Tegelijkertijd horen wij, samen met De Groene Amsterdammer, tot de enige overgebleven opinieweekbladen in Nederland. Geven wij dan eerst onze opinie, of toch eerst die feiten?

Eigen thema’s

Met een kleinere (maar slimmere!) redactie dan de grote kranten, moeten wij elke dag onze lens scherp stellen op onze eigen thema’s, die stevige ankers vormen voor onze journalistieke keuzes.

Zo zult u de komende tijd lezen hoe Europa weer een grootmacht kan worden.

Onze Haagse redactie houdt zich onder meer bezig met de vraag of het politieke midden overeind blijft in een radicaal rechts tijdperk.

We gaan op zoek naar het toekomstige verdienmodel van Nederland en geven voorzetten over hoe ondernemerschap weer meer ruimte kan krijgen. We moeten naar minder regels in dit land om weer vooruit te komen.

Veiligheid is altijd een klassiek EW-thema geweest. Hoe beschermen we die in een tijd van radicalisering?

Daarnaast willen u inspireren met de kracht van kennis. Onze hogescholen en universiteiten zijn tenslotte zoveel meer dan de protesthaarden die het nu lijken te zijn.

Headline nieuws: snel en overzichtelijk

Voor lezers die ons vooral online volgen, hebben we een format ontwikkeld dat headline-nieuws overzichtelijk en snel kan duiden. Waarbij wij transparant zijn over onze eigen opvatting én ruimte geven aan andere meningen.

Het format bestaat uit drie delen:

1: Het nieuws in het kort

2: De visie van onze gespecialiseerde redacteur op het nieuws

3: Wat vinden anderen van dit nieuws?

Zo denken we EW toegankelijker te maken, sneller te kunnen inspelen op nieuws en zuurstof te bieden aan het debat in een gepolariseerde wereld.

Het kost inspanning om Nederland vrij, veilig en welvarend te houden. Daar past geen beklemmend of-of-denken bij. We hebben juist vrijdenkers nodig die zeggen: waarom niet en-en?

80 jaar vrijheid

Sinds onze oprichting in 1945 zien we het als onze journalistieke opdracht om de open, democratische samenleving te beschermen.

Al 80 jaar worden we bij het maken van onze verhalen gedreven door het geloof in de kracht van onze vrijheid, individuele verantwoordelijkheid, vooruitgang, inventiviteit en daadkracht.

Onze democratie draait om het uitwisselen van ideeën en het voeren van debatten over de toekomst van ons land. Het is onze overtuiging dat het publieke debat meer zuurstof moet krijgen en bevrijd moet worden uit de wurggreep van de flanken. Anders klinken alleen de extreme stemmen door. Dan lukt het niet meer de tegenstellingen te overstijgen en problemen op te lossen.

De samenleving verliest een essentiële kracht als we de kunst van het compromis verleren.

EW wil zuurstof geven aan het debat, zodat u zélf uw mening kunt vormen.

Lees ook: dit is het manifest van EW