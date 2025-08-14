Ondanks zijn uitglijers en ijdelheid verdient Jan Slagter veel lof | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week: het verdiende succes van Omroep MAX.

Bij de Stichting Ideële Reclame zouden mensen moeten werken die weten hoe je een zinvolle boodschap overbrengt. Maar geregeld leiden de SIRE-campagnes tot hoongelach en verontwaardiging. Zoals nu het televisiespotje ‘Je bent nooit te oud om te leven’, dat misvattingen over ouderen zou moeten bestrijden.

Een ingedutte zestiger op de bank voor de tv wordt door begrafenismedewerkers weggevoerd om hem, zo lijkt het, naar zijn laatste rustplaats te brengen. Maar hij belandt bij een dansworkshop waar hij ineens enthousiast begint mee te huppelen op vrolijke deuntjes.

De kritiek was even fel als begrijpelijk. SIRE wekt met haar campagne de indruk alle vijftigers over één kam te scheren als een moedeloos volkje dat hoognodig een schop onder de kont moet krijgen.

Onder de critici bevond zich – bijna vanzelfsprekend – Jan Slagter. De oprichter en baas van Omroep MAX klaagde dat SIRE geen recht doet aan de energie en activiteiten van vijftigplussers. Vaak mensen die nog druk zijn met werk, mantelzorg, allerlei hobby’s en soms zelfs schoolgaande kinderen.

Jan Slagter glijdt zelf ook weleens uit

Slagter heeft niet alleen een mening over senioren. Hij praat graag over van alles mee en lijkt tijdens zijn talrijke verschijningen in praatprogramma’s aan zijn eigen lippen te hangen.

In zijn hang naar krachtige uitspraken glijdt de ijdele omroepbons weleens uit. Het duidelijkste voorbeeld was onlangs het publiekelijk opzeggen van de samenwerking van Omroep MAX met Özcan Akyol.

Nu wordt deze Eus tegenwoordig door iedereen als een matennaaier beschouwd omdat hij zich opzichtig van zijn vroegere, in ongenade gevallen vriend en promotor Matthijs van Nieuwkerk heeft gedistantieerd.

De toorn van Slagter is af en toe vermakelijk

Maar het was niet zo chic en handig van Slagter om in een driftaanval voor de tv-camera’s een contract te beëindigen. Vermakelijk was het wel. Net zoals de toorn van Slagter als hij weer eens wordt geconfronteerd met kritiek op de publieke omroep in het algemeen en zijn eigen toko in het bijzonder.

Zelfs op feitelijke informatie kan hij woest reageren. Toen Tina Nijkamp onthulde dat het MAX-programma Tieners tegen kwalen een kijkcijferflop was, verweet hij deze kijkcijferautoriteit valse en negatieve sentimenten te verspreiden. Bijzonder dat iemand die zo veel heeft bereikt, nog zo gepikeerd kan zijn door de presentatie van simpele cijfers, zei Nijkamp vorig jaar in het kerstnummer van EW. Maar het wees volgens haar wel op een grote geestdrift en liefde voor het vak.

MAX is de parel van de publieke omroep

En met die hartstocht heeft Slagter iets bereikt waarvoor hij alleen maar lof verdient. Anders dan SIRE nam en neemt hij vijftigplussers serieus. Hij constateerde dat dit omvangrijke en groeiende volksdeel door zowel de commerciële zenders als de publieke omroep werd verwaarloosd.

Op zijn plannen om de senioren te bedienen met een aparte omroep werd aanvankelijk wat meewarig gereageerd, maar na het begin in september 2005 kan MAX alleen maar een groot en verdiend succes worden genoemd. Met nu 430.000 leden (meer dan BNNVARA) biedt de omroep al twintig jaar boeiende programma’s die de eigen achterban, gezien de kijkcijfers, hogelijk waardeert.

De krasse knar Slagter doet waarvoor belastinggeld naar Hilversum stroomt. Hij maakt programma’s voor een groep die van andere zenders en omroepen te weinig aandacht krijgt. MAX is de parel van de publieke omroep.