SGP trapt in complottheorie over subsidies voor Extinction Rebellion

De feiten: SGP stelt Kamervragen over inmiddels verwijderd berichtBron: SGP, NieuwRechts
‘Extinction Rebellion ontvangt overheidsgeld via speciaal fonds’ zette nieuwswebsite NieuwRechts.nl vorige week boven een artikel. De bron: Pieter Parlevliet en Jolanda Vlaskamp, vooral bekend van het verspreiden van complottheorieën.
Bijvoorbeeld over hoe de overheid samen met het koningshuis met speciale telescopen het weer zou beïnvloeden om leugens over klimaatverandering te onderbouwen, en over het bestaan van ‘satanistische pedonetwerken’ bij de overheid, bij de rechterlijke macht en in de wetenschap.
Van stalker naar Kamerstuk
Parlevliet is eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege stalking, opruiing en smaad, omdat hij keer op keer met een megafoon naar het huis van een rechter trok om haar van ‘corruptie’ en haar man van ‘pedofilie’ te beschuldigen.
Ondanks de obscure herkomst van het bericht zag de Tweede Kamer-fractie van de SGP aanleiding om Kamervragen te stellen over het ‘SDG Gemeenschapsfonds’, dat geld zou krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat vervolgens aan Extinction Rebellion (XR) zou doneren.
Rectificatie zonder intrekking
Inmiddels heeft NieuwRechts.nl het bericht over Extinction Rebellion verwijderd en een rectificatie met excuses geplaatst. Wat blijkt? Het SDG Gemeenschapsfonds heeft nooit geld uitgekeerd aan XR, en XR heeft ook nooit een aanvraag voor subsidie gedaan.
Sterker nog: het SDG Gemeenschapsfonds krijgt zelf niet eens geld van Buitenlandse Zaken. De SGP heeft de rectificatie op haar site inmiddels bij de Kamervragen vermeld, maar trekt de vragen niet in.
Wie zegt wat over het nepnieuws over Extinction Rebellion?Bron: SGP, X, NieuwRechts
- ‘Extinction Rebellion is doelbewust de Nederlandse samenleving aan het ontwrichten. Daar moet de overheid niet aan meebetalen, daar moeten we paal en perk aan stellen! Dit gaat om illegale acties,’ stelde SGP-Kamerlid André Flach in reactie op het bericht van NieuwRechts.nl.
- ‘Belastinggeld voor burgerlijke ongehoorzaamheid? Absurd. Handhaven, niet financieren!’ reageerde ex-VVD-Kamerlid Helma Lodders, nu BBB-lijstduwer, op X.
- ‘Wij erkennen dat hier sprake is geweest van een journalistieke fout. In onze poging om een kritisch artikel te schrijven over de verstrengeling tussen activisme en overheidssubsidie, hebben we onterecht een directe link gelegd tussen XR en een gemeenschapfonds van een organisatie die eerder subsidies kreeg. Die link bleek bij controle niet te bestaan,’ schrijft NieuwRechts.nl.
EW's visie: Wie ideologie boven feiten plaatst, gaat al snel het complotpad opDoor: Maria Bouwman, redacteur Onze Overheid
Wie verder kijkt dan zijn neus lang is, merkt al snel dat het bericht van NieuwRechts.nl onzin is. Pieter Parlevliet en zijn neef Huig Plug, die met zijn camera en microfoon vrijwel dagelijks ministers en Kamerleden teistert om hen te bevragen over complottheorieën, zijn berucht in politiek Den Haag.
Van een gedreven Kamerlid als André Flach mag dus worden verwacht dat bij een bericht op een site genaamd NieuwRechts.nl met als bron ‘Pieter Parlevliet’ het alarm afgaat.
Ook zou hij, voordat hij een lijst Kamervragen op een drukbezette minister als Caspar Veldkamp afvuurt, moeten nagaan of er betrouwbaarder bronnen te vinden zijn. Die waren er niet.
Van ijverig Kamerlid tot complotverwijzer
Waarom Flach, vorig jaar nog uitgeroepen tot het één-na-ijverigste Kamerlid, dat niet deed, laat zich raden. Hij is sinds zijn installatie in 2023 een van de felste tegenstanders van Extinction Rebellion in de Tweede Kamer. Dat mag, maar wie ideologie boven feiten plaatst, gaat al snel het complotpad op.
Zo’n gênante blunder leidt hier en daar misschien tot leedvermaak, maar zo grappig is het helemaal niet. Door minister Veldkamp lastig te vallen met vragen over complottheorieën, verlenen Kamerleden als Flach een schijn van legitimiteit aan de gevaarlijke onzinverhalen van veroordeelde stalkers als Parlevliet.
Het zou het debat over de manier waarop milieuorganisaties hun invloed uitoefenen ten goede komen als politici, journalisten en opiniemakers zich zouden baseren op feiten, en niet op complottheorieën, insinuaties en halve waarheden over overheidssteun.