SGP trapt in complottheorie over subsidies voor Extinction Rebellion

Bron: SGP, NieuwRechts

‘Extinction Rebellion ontvangt overheidsgeld via speciaal fonds’ zette nieuwswebsite NieuwRechts.nl vorige week boven een artikel. De bron: Pieter Parlevliet en Jolanda Vlaskamp, vooral bekend van het verspreiden van complottheorieën.

Bijvoorbeeld over hoe de overheid samen met het koningshuis met speciale telescopen het weer zou beïnvloeden om leugens over klimaatverandering te onderbouwen, en over het bestaan van ‘satanistische pedonetwerken’ bij de overheid, bij de rechterlijke macht en in de wetenschap.

Van stalker naar Kamerstuk

Parlevliet is eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege stalking, opruiing en smaad, omdat hij keer op keer met een megafoon naar het huis van een rechter trok om haar van ‘corruptie’ en haar man van ‘pedofilie’ te beschuldigen.

Ondanks de obscure herkomst van het bericht zag de Tweede Kamer-fractie van de SGP aanleiding om Kamervragen te stellen over het ‘SDG Gemeenschapsfonds’, dat geld zou krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat vervolgens aan Extinction Rebellion (XR) zou doneren.

Rectificatie zonder intrekking

Inmiddels heeft NieuwRechts.nl het bericht over Extinction Rebellion verwijderd en een rectificatie met excuses geplaatst. Wat blijkt? Het SDG Gemeenschapsfonds heeft nooit geld uitgekeerd aan XR, en XR heeft ook nooit een aanvraag voor subsidie gedaan.

Sterker nog: het SDG Gemeenschapsfonds krijgt zelf niet eens geld van Buitenlandse Zaken. De SGP heeft de rectificatie op haar site inmiddels bij de Kamervragen vermeld, maar trekt de vragen niet in.