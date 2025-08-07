Ontgroening afgeblazen: ‘probleemwolf’ jaagt Amsterdamse studenten het bos uit

De feiten: Utrechtse Heuvelrug ‘probleemgebied’ vanwege ‘probleemwolf’Bron: ASC, Het Parool
Vanwege de aanwezigheid van een ‘probleemwolf’ is een groot deel van de Utrechtse Heuvelrug in rep en roer. Gemeentes trekken nu vergunningen in voor vakantie- en groepsactiviteiten, waaronder de aspirant-leden van het Amsterdamsch Studentencorps (ASC).
Honderden studenten, uit Amsterdam en ook Wageningen, zouden deze week hun ontgroening beleven in de bossen van Landgoed Den Treek.
Maar de gemeente Leusden heeft de vergunning ingetrokken vanwege de aanwezigheid van probleemwolf ‘Bram’ op en rond het landgoed. Op 19 mei beet hij een wandelende vrouw in haar been, en vorig jaar liep hij al een klein meisje omver.
Vermoedelijk was het hetzelfde dier dat vorige week een zesjarig kind greep en het bos introk, waarbij twee wandelaars met stokken ingrepen en het kind konden redden.
Wolvenaanval leidt tot afgelasting ontgroening
Honderden studenten braken hun ontgroening af en togen huiswaarts. ‘De veiligheid van onze (aspirant-)leden staat voorop, en wij volgen hierin het advies van de gemeente,’ zegt ASC-rector Tycho Moojen. ‘De (aspirant-)leden die aanwezig waren op het evenement zijn daarom inmiddels naar huis.’
De deelnemers aan de ontgroening hadden al zo’n 6 uur gefietst om het landgoed te bereiken. Op hun paklijst stond een fluitje om wilde dieren weg te jagen, maar dat mocht dus niet baten.
In een mail roept het ASC oud-corpsleden op om een alternatieve locatie te vinden: ‘Heeft u, of kent u iemand die beschikt over, een terrein of locatie waar wij het kamp alsnog kunnen organiseren?’
EW’s visie: Nog even en heel het land gaat in wolvenlockdownDoor: Geerten Waling, redacteur Rechtsstaat
Wolf ‘Bram’, met zijn lieftallige echtgenote en hun snoezige kroost, trekt de aandacht in de nieuwsluwe zomer. Wolf nummer GW3237m bijt mensenkinderen, maar de dierenactivisten houden vast aan die eeuwige bezwering die ook hondenbezitters in de mond bestorven ligt: ‘Dat doet hij normaal nooit.’
Zij willen dat de ‘probleemwolf’ – voor zover in tuinstad Nederland niet élke wolf vroeg of laat een probleemwolf is – met rust wordt gelaten.
Hoewel de rechter op 23 juli bepaalde dat de wolf, die al eerder zijn tanden in een volwassen vrouw had gezet, mag worden afgeschoten, lijkt ‘team Bram’ toch aan de winnende hand.
Wolvenpaniek breidt zich razendsnel uit
Deze week verschenen er matrixborden naast de toegangswegen van het bos, werden wandelroutes afgesloten en klonken waarschuwingen via de (sociale) media: de hele Utrechtse Heuvelrug (134 vierkante kilometer) is onveilig gebied en dient tot nader order te worden gemeden. De Partij voor de Dieren pleit zelfs voor een gebiedsverbod (voor mensen) en rustgebieden (voor de wolf).
Geen halve maatregelen. En dat midden in de zomervakantie – en in het ontgroeningsseizoen van studentencorpora zoals het ASC. Nog even en heel het land gaat in wolvenlockdown. Zeker als bekend wordt dat zo’n beestje per dag algauw 50 kilometer aflegt, tot wel 200 kilometer als hij eenmaal lekker aan het zwerven is.
Een voorspelling: binnenkort zal een outbreak management team van boswachters en dierenexperts die arme ‘Bram’ op de voet volgen. In een dagelijkse persconferentie zal de premier communiceren waar en wanneer u precies mag wandelen. ‘Samen houden we onze kinderen heel.’
Zonder actief beheer groeit de chaos
Het is een gebed zonder eind. Dat komt niet omdat er geen oplossingen bestaan. Die zijn er wel degelijk: ‘actief beheren’.
Inderdaad, dat betekent het afschieten van elke wolf die een gevaar vormt voor bewoners of onredelijk veel overlast geeft voor boeren. In een land met zo weinig natuur – en zo veel bebouwing en bedrijvigheid – maakt actief beheer deel uit van het standaardbeleid.
Dat kan ook moeilijk anders. En waar het wel anders geprobeerd is, zoals in de omheinde kilometers nepnatuur van de Oostvaardersplassen, zijn de gevolgen erbarmelijk en weerzinwekkend.
Andersom zijn er de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar afrastering en bescherming ertoe heeft geleid dat je struikelt over de reeën. Het is een ware plaag geworden, waar een bijtgraag Brammetje juist zeer welkom zou zijn.
‘Mars voor Bram’
Dierenrechtenactivisten hebben al aangekondigd op 17 augustus een ‘mars voor Bram’ te houden op de Utrechtse Heuvelrug. Als het beest humor heeft, komt ’ie even langs. Lekker snacken.Reageren? Praat mee op X