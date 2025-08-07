Ontgroening afgeblazen: ‘probleemwolf’ jaagt Amsterdamse studenten het bos uit

Bron: ASC, Het Parool

Vanwege de aanwezigheid van een ‘probleemwolf’ is een groot deel van de Utrechtse Heuvelrug in rep en roer. Gemeentes trekken nu vergunningen in voor vakantie- en groepsactiviteiten, waaronder de aspirant-leden van het Amsterdamsch Studentencorps (ASC).

Honderden studenten, uit Amsterdam en ook Wageningen, zouden deze week hun ontgroening beleven in de bossen van Landgoed Den Treek.

Maar de gemeente Leusden heeft de vergunning ingetrokken vanwege de aanwezigheid van probleemwolf ‘Bram’ op en rond het landgoed. Op 19 mei beet hij een wandelende vrouw in haar been, en vorig jaar liep hij al een klein meisje omver.

Vermoedelijk was het hetzelfde dier dat vorige week een zesjarig kind greep en het bos introk, waarbij twee wandelaars met stokken ingrepen en het kind konden redden.

Wolvenaanval leidt tot afgelasting ontgroening

Honderden studenten braken hun ontgroening af en togen huiswaarts. ‘De veiligheid van onze (aspirant-)leden staat voorop, en wij volgen hierin het advies van de gemeente,’ zegt ASC-rector Tycho Moojen. ‘De (aspirant-)leden die aanwezig waren op het evenement zijn daarom inmiddels naar huis.’

De deelnemers aan de ontgroening hadden al zo’n 6 uur gefietst om het landgoed te bereiken. Op hun paklijst stond een fluitje om wilde dieren weg te jagen, maar dat mocht dus niet baten.

In een mail roept het ASC oud-corpsleden op om een alternatieve locatie te vinden: ‘Heeft u, of kent u iemand die beschikt over, een terrein of locatie waar wij het kamp alsnog kunnen organiseren?’