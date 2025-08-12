Waarom AI in de zorg de hoge verwachtingen nog niet waarmaakt

De feiten: Toepassing AI in de zorg blijkt nog altijd minimaal

EW's visie: Het zal nog jaren duren voor AI zoden aan de dijk zet in de zorg

Door: Bram Hahn, redacteur Kennis & Cultuur

De komst van AI in de zorg verloopt zoals het vaak gaat met nieuwe technologie: eerst zijn er de verbazing en verwondering over wat allemaal wel niet mogelijk is. Het beeld ontstaat, gevoed door onder meer producenten van AI-systemen en ronkende verhalen in de media, dat de nieuwe techniek de oplossing is voor alle problemen. In het geval van de zorg zou AI de remedie zijn tegen de voortdurende personeelstekorten en stijgende zorgkosten. Dan blijken er in de praktijk toch heel wat hindernissen te zijn, dat het allemaal veel langer duurt en de verwachtingen te hooggespannen waren. Strenge regels en hoge kosten remmen snelle AI-doorbraak AI-systemen in de zorg vereisen niet alleen geavanceerde software, maar ook een robuuste infrastructuur voor dataverwerking, een veilige opslag en integratie met bestaande apparatuur en werkprocessen. Dat vraagt forse investeringen, langdurige afstemming en een andere manier van werken. Daar komt bij dat de zorgsector sterk is gereguleerd en grote veiligheidsmarges hanteert. Elk nieuw systeem moet uitgebreid worden getest – en terecht, want medische fouten hebben directe gevolgen voor patiënten. Beleidsambities botsen met taaie digitale praktijk Opeenvolgende ministers van Volksgezondheid hebben AI in de zorg omarmd, vaak als onderdeel van een bredere digitaliseringsagenda. Daarmee gaven zij een belangrijk signaal: technologische innovatie is noodzakelijk om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Maar waar in toespraken en beleidsplannen het accent ligt op de ongekende mogelijkheden, blijkt in de praktijk dat de eerste stappen vooral bestaan uit het ‘loodgieterswerk’: netwerken aanleggen, databestanden opschonen, personeel trainen. Maar dat zijn net de stappen die niet zo sexy zijn en te weinig aandacht krijgen. Laat de AI-hype niet omslaan in zorg-scepsis Het risico van te hoge verwachtingen is dat teleurstelling omslaat in scepsis, waardoor noodzakelijke investeringen opdrogen. Dat zou zonde zijn, want AI kan op termijn zeker een waardevolle bijdrage leveren. Het kan routinematig werk overnemen, variatie in beoordelingen verminderen, en data-analyses geven die artsen helpen bij complexe beslissingen. De uitdaging voor politiek en bestuur is om realistisch te communiceren over tijdlijnen en om vast te houden aan het einddoel. AI in de zorg is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel dat alleen effectief is in een goed functionerend systeem. Het bouwen van dat systeem kost tijd, maar de inzet loont.

Verdere verdieping: Het verschil tussen digitalisering, AI en generatieve AI

Digitalisering, kunstmatige intelligentie (AI) en generatieve AI in de zorg worden vaak in één adem genoemd, maar verschillen op een aantal punten. Samen vormen ze een opeenvolging van technologische stappen, elk met zijn eigen rol. Digitalisering is de basis. Het gaat dan om het vervangen van papier en analoge processen door digitale systemen. Het elektronisch patiëntendossier is daar een van de bekendste voorbeelden van, net als digitale röntgenfoto’s en een online afsprakenportaal. De computer slaat gegevens op, laat ze zien en stuurt ze door. Slim is dat nog niet: de machine denkt niet mee, maar regelt vooral dat artsen en verpleegkundigen sneller en makkelijker informatie kunnen vinden. AI ondersteunt artsen, maar vervangt hen niet AI gaat een stap verder. Het gaat om software die is getraind om patronen te herkennen in grote hoeveelheden gegevens en daar conclusies uit te trekken. Denk aan een algoritme dat een longfoto scant op mogelijke afwijkingen, of voorspelt welke patiënt op de intensive care extra risico loopt. Het systeem ‘weet’ dat niet uit zichzelf, maar heeft geleerd van duizenden voorbeelden. AI kan artsen ondersteunen bij diagnoses, behandelkeuzes en planning. Het is geen vervanging van medisch inzicht, maar kan wel sneller en consistenter werken dan mensen, mits goed gevalideerd. Generatieve AI biedt kansen, maar ook medische risico’s Generatieve AI is de nieuwste loot aan de stam. Zij maakt niet alleen analyses, maar ook nieuwe inhoud. In de zorg kan dat bijvoorbeeld een automatisch geschreven ontslagbrief zijn, een samenvatting van een medisch dossier, of een visualisatie van hoe een operatie eruit kan zien. Handig, maar niet zonder risico: generatieve AI kan verzinsels produceren die in medische context gevaarlijk zijn. Zo verzon Google Med-Gemini een lichaamsdeel in een rapport dat juist was bedoeld om de prestaties van Googles zorg-AI-model te illustreren. Het onderscheid tussen de verschillende vormen is waardevol. Digitalisering leidt tot toegankelijke data, AI analyseert die data, en generatieve AI maakt er iets nieuws van. Zonder solide digitalisering is AI zinloos, en zonder betrouwbare AI heeft generatieve AI weinig waarde.

