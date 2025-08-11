Hoe de affaire-Douwe Bob Yeşilgöz’ imago zwaar beschadigt

De feiten: VVD-leider en zanger leggen ruzie bij
VVD-leider Dilan Yeşilgöz en zanger Douwe Bob legden hun ruzie bij. De zanger ziet af van een kort geding tegen de politica nadat zij door het stof ging in een gezamenlijke verklaring op X.
Yeşilgöz zegt erin dat ze de zanger niet had mogen beschuldigen van Jodenhaat en evenmin van het weigeren van een optreden voor kinderen omdat ze Joods zijn.
Hoe een tweet over Douwe Bob Yeşilgöz’ reputatie beschadigde
Douwe Bob betreurt het ‘als de aanwezigen bij het voetbaltoernooi het gevoel hebben gekregen dat zij vanwege hun identiteit werden afgewezen’.
Het begon allemaal met een tweet van Yeşilgöz op 29 juni waarin ze het afzien van een optreden van Douwe Bob als Jodenhaat kwalificeerde. De tweet kwam als een boemerang bij haar terug. Waarom moest zij een zanger aanvallen over een zaak waarvan ze het fijne niet wist?
Douwe Bob werd dusdanig bedreigd dat hij zich gedwongen zag het land te verlaten en eiste dat Yeşilgöz de tweet verwijderde. Zij weigerde tot maandag 11 augustus. Die dag verscheen de gezamenlijke verklaring op X.
Doodsbedreiging aan Douwe Bob terwijl VVD wegzakt in peilingen
Een 38-jarige Amsterdammer zit vast wegens bedreiging aan Douwe Bobs adres. In een chat zou hij de zanger met de dood hebben bedreigd. Ook stuurde hij een foto van de woonplaats van het gezin van de zanger.
Intussen daalde de VVD gestaag in de peiling. Maurice de Hond kwam zondag 10 augustus uit op 16 zetels. De partij heeft momenteel 24 zetels in de Kamer.
EW's visie: Aan opgewonden twitterende politici is in deze tijd geen behoefteDoor: Carla Joosten, redacteur Politiek
De affaire leert hoe slecht opgewonden getetter op X kan uitpakken voor een politicus. Yeşilgöz’ imago liep er een enorme deuk door op. Ook door haar amateuristisch opgenomen filmpje waarin ze na de eerste ophef haar tweet nuanceerde, maar geen excuses maakte.
Jodenhaat suggereren bij een zanger die optrad op de opening van het Holocaustmuseum, is vreemd.
Dat Douwe Bob die 29ste juni wilde zingen op een Joods voetbalevenement voor kinderen, wijst ook niet op Jodenhaat. Dat hij nog voor hij begon vertrok omdat hij posters die er hingen met verwijzingen naar het zionisme verkeerd interpreteerde, is een ander verhaal.
Uitlatingen op X hebben soms groot effect
Uitlatingen op X kunnen grote gevolgen hebben. De VVD-leider kwam erdoor in de problemen toen snel helder werd dat ze het bij het verkeerde eind had. Van iemand die een gooi doet naar het leiderschap van het land mag meer bedachtzaamheid worden verwacht.
Wil Yeşilgöz zichzelf revancheren, dan kan ze het beste de houding aannemen die ze had als minister van Justitie en Veiligheid. Ze slaagde erin om op dat moeilijke departement, waar menig voorganger in de problemen kwam, succesvol te regeren.
Haar imago van vastberaden minister die zich focuste op veiligheid met een gepassioneerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit, maakte haar populair. Van dat imago is weinig over.
VVD dreigt weer kleine partij te worden
Dat is nog enigszins begrijpelijk. Voorzitter zijn van de VVD-fractie in de Tweede Kamer – sinds december 2023 – en een partij leiden is van een andere orde dan het ministerschap.
Maar dat de VVD, die sinds Wiegel, Bolkestein en Rutte uitgroeide tot grote partij, in de peiling van Maurice de Hond nog slechts 16 zetels scoort, is voor de liberalen ronduit een ramp.
De peiling illustreert dat de VVD-leider eerder excuses had moeten aanbieden en de tweet subiet had moeten verwijderen. Douwe Bob diende daarvoor met een kort geding te dreigen, waarvan de VVD wist dat het de leider nog veel meer negatieve publiciteit zou opleveren. Zodat Yeşilgöz uiteindelijk door de pomp ging.
Laat populistische identiteitspolitiek maar over aan Geert Wilders
Onlangs schreef Victor Pak op EW dat de stijl van Yeşilgöz als uitgesproken fel politicus niet spoort met het economisch getinte VVD-verkiezingsprogramma.
Laat populistische identiteitspolitiek maar over aan PVV-leider Geert Wilders. Die heeft het daarmee zo druk dat hij niet toekomt aan het lot van het land in een tijd van economische en geopolitieke chaos.
Deze tijd vraagt om serieuze politici en niet om twitterende opgewonden standjes. De affaire Douwe Bob-Dilan Yeşilgöz neemt niet weg dat antisemitisme volop aandacht vraagt nu het zichtbaar toeneemt.
Wie zegt wat over affaire Douwe Bob en Yesilgöz?Bron: X, WNL
- ‘Ze kiest nu ineens voor “verbinding”. Benieuwd of ze ook nog schadevergoeding heeft betaald aan Douwe Bob,’ schrijft voormalig FVD-Kamerlid Henk Otten op X.
- Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand juichte het op 9 augustus toe dat Douwe Bob Yeşilgöz wilde aanklagen. ‘Heel goed. Douwe Bob laat het er niet bij zitten en sleept Yeşilgöz voor de rechter.’
- Voormalig VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff bekritiseerde Yeşilgöz op 2 juli in Goedenavond Nederland wegens haar tweet over Douwe Bob. ‘De manier waarop je het probleem aankaart, bepaalt of het gesprek over het probleem gaat of dat de ophefmachine aangaat,’ zei hij in de talkshow. ‘En de meeste Nederlanders zitten dan thuis te kijken: waarom gaat het niet over de economie of het zorgakkoord?’