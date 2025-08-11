Hoe de affaire-Douwe Bob Yeşilgöz’ imago zwaar beschadigt

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en zanger Douwe Bob legden hun ruzie bij. De zanger ziet af van een kort geding tegen de politica nadat zij door het stof ging in een gezamenlijke verklaring op X.

Yeşilgöz zegt erin dat ze de zanger niet had mogen beschuldigen van Jodenhaat en evenmin van het weigeren van een optreden voor kinderen omdat ze Joods zijn.

Hoe een tweet over Douwe Bob Yeşilgöz’ reputatie beschadigde

Douwe Bob betreurt het ‘als de aanwezigen bij het voetbaltoernooi het gevoel hebben gekregen dat zij vanwege hun identiteit werden afgewezen’.

Het begon allemaal met een tweet van Yeşilgöz op 29 juni waarin ze het afzien van een optreden van Douwe Bob als Jodenhaat kwalificeerde. De tweet kwam als een boemerang bij haar terug. Waarom moest zij een zanger aanvallen over een zaak waarvan ze het fijne niet wist?

Douwe Bob werd dusdanig bedreigd dat hij zich gedwongen zag het land te verlaten en eiste dat Yeşilgöz de tweet verwijderde. Zij weigerde tot maandag 11 augustus. Die dag verscheen de gezamenlijke verklaring op X.

Doodsbedreiging aan Douwe Bob terwijl VVD wegzakt in peilingen

Een 38-jarige Amsterdammer zit vast wegens bedreiging aan Douwe Bobs adres. In een chat zou hij de zanger met de dood hebben bedreigd. Ook stuurde hij een foto van de woonplaats van het gezin van de zanger.

Intussen daalde de VVD gestaag in de peiling. Maurice de Hond kwam zondag 10 augustus uit op 16 zetels. De partij heeft momenteel 24 zetels in de Kamer.