Hoe 3D-geprinte pistolen een nieuwe dreiging vormen voor Nederland

De feiten: Het gevaar van 3D-geprinte wapens dreigt toe te nemenBron: Opportuun, 03/2025 en filmpjes op YouTube
Ondanks hun soms vrolijke kleuren en kinderlijke vormen zijn 3D-geprinte vuurwapens allesbehalve speelgoed. Er zijn zelfs moorden mee gepleegd.
In New York werd op 9 december 2024 voor een hotel in Manhattan de vijftigjarige topman Brian Thompson van United Healthcare door de 26-jarige Luigi Mangione doodgeschoten met een ‘plastic’ vuurwapen.
En ook bij de mislukte aanslag van 9 oktober 2019 op een synagoge in het Duitse Halle gebruikte de verdachte 3D-geprinte vuurwapens. Toen hij de synagoge niet binnen wist te komen, schoot de 28-jarige rechts-extremist Stephan B. op straat een vrouw en in een shoarmazaak een man dood.
Van ‘Not A Glock’ tot FGC-9: replica’s met dodelijke kracht
Sommige van die geprinte wapens zijn amper van echt te onderscheiden. Populair is bijvoorbeeld ‘Not A Glock’, gebaseerd op de Glock, een vuistvuurwapen dat de Nederlandse politie tot 2013 gebruikte.
In 2021 vond de politie in een appartement in het Zuid-Hollandse Rhoon een heuse 3D-wapenfabriek. Daar werden onderdelen geprint van de FGC-9, een pistoolmitrailleur waarmee 9 millimeter-kogels kunnen worden afgeschoten. FGC staat voor Fuck Gun Control.
Schietincidenten in Nederland: een kwestie van tijd
Hoewel er in Nederland nog geen schietincidenten met 3D-geprinte vuurwapens zijn geregistreerd, is dat volgens politie en Openbaar Ministerie (OM) een kwestie van tijd. Officier van justitie Zlatko Trokic sloeg eerder dit jaar alarm in Opportuun, het huisorgaan van het OM.
Trokic is landelijk portefeuillehouder vuurwapens en munitie. Probleem is volgens hem onder meer dat niet iedere agent bij afwijkende kleuren en vormen zo’n wapen meteen als vuurwapen zal herkennen.
3D-geprinte vuurwapens in Nederland steeds vaker voor de rechter
De productie is bijna kinderlijk eenvoudig. Handleidingen voor het printen van de wapens staan gratis online. Een eenvoudige printer kost een paar honderd euro.
De wapens zijn relatief goedkoop en vallen bij een controle niet meteen op. Doordat ze gewoonlijk louter uit plastic bestaan, gaat er in een wapenpoortje geen alarm af.
Tot dit voorjaar zijn in Nederland twaalf strafzaken voor de rechter gebracht waarbij 3D-geprinte vuurwapens in het spel waren. Die zijn op grond van de Wet Wapens en Munitie verboden. De eigenaar van de ‘wapenfabriek’ in Rhoon is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden onvoorwaardelijk.
EW's visie: Een kind kan een pistool printenDoor: Gerlof Leistra, redacteur Misdaad
Dat er in Nederland nog geen liquidaties of terreuraanslagen met 3D-geprinte wapens zijn gepleegd, is geen reden om rustig achterover te leunen. Een beetje ‘wapenfabriek’ kan op termijn al honderd vuurwapens per maand produceren.
De blauwdrukken voor de wapens staan anoniem op het dark web en zijn relatief simpel: een kind kan een pistool printen.
Om een wapenwedloop met criminelen en terroristen te vermijden, moeten politie en justitie alert zijn. Agenten dienen voldoende op de hoogte te zijn om het geprinte wapentuig te herkennen.
Aanpak van 3D-wapenplannen vraagt om Europese samenwerking
Een verbod op het downloaden en verspreiden van handleidingen zal tot weinig resultaat leiden. De onlinewereld trekt zich immers niets van landsgrenzen aan. Wel bestaat er techniek die het printen van deze bestanden onmogelijk maakt.
Maar zo’n afspraak met de industrie heeft volgens officier van justitie Trokic alleen zin als je die op Europees niveau maakt, zei hij tegen Opportuun.
Het effectiefste is het bestrijden van 3D-wapenfabrieken
In het geval van een inbeslaggenomen wapen moet de politie standaard onderzoek doen naar de herkomst. Wie heeft het wapen geleverd en waar is het gemaakt?
Het effectiefste is het bestrijden van de ‘wapenfabrieken’. Om die op te kunnen rollen, is de politie vooral aangewezen op tips. Het uitloven van tipgeld zou lonend kunnen zijn. Met 25 mille is een hoop ellende te voorkomen.
De straf voor productie van dergelijke wapens zou moeten worden verhoogd. De meeste wapenproducenten opereren niet in hun eentje. Geef ze extra straf voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. En houd de veroordeelden en hun omgeving goed in de gaten. Anders gaan ze na het uitzitten van hun straf vrolijk verder.