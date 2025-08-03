Hoe 3D-geprinte pistolen een nieuwe dreiging vormen voor Nederland

Bron: Opportuun, 03/2025 en filmpjes op YouTube

Ondanks hun soms vrolijke kleuren en kinderlijke vormen zijn 3D-geprinte vuurwapens allesbehalve speelgoed. Er zijn zelfs moorden mee gepleegd.

In New York werd op 9 december 2024 voor een hotel in Manhattan de vijftigjarige topman Brian Thompson van United Healthcare door de 26-jarige Luigi Mangione doodgeschoten met een ‘plastic’ vuurwapen.

En ook bij de mislukte aanslag van 9 oktober 2019 op een synagoge in het Duitse Halle gebruikte de verdachte 3D-geprinte vuurwapens. Toen hij de synagoge niet binnen wist te komen, schoot de 28-jarige rechts-extremist Stephan B. op straat een vrouw en in een shoarmazaak een man dood.

Van ‘Not A Glock’ tot FGC-9: replica’s met dodelijke kracht

Sommige van die geprinte wapens zijn amper van echt te onderscheiden. Populair is bijvoorbeeld ‘Not A Glock’, gebaseerd op de Glock, een vuistvuurwapen dat de Nederlandse politie tot 2013 gebruikte.

In 2021 vond de politie in een appartement in het Zuid-Hollandse Rhoon een heuse 3D-wapenfabriek. Daar werden onderdelen geprint van de FGC-9, een pistoolmitrailleur waarmee 9 millimeter-kogels kunnen worden afgeschoten. FGC staat voor Fuck Gun Control.

Schietincidenten in Nederland: een kwestie van tijd

Hoewel er in Nederland nog geen schietincidenten met 3D-geprinte vuurwapens zijn geregistreerd, is dat volgens politie en Openbaar Ministerie (OM) een kwestie van tijd. Officier van justitie Zlatko Trokic sloeg eerder dit jaar alarm in Opportuun, het huisorgaan van het OM.

Trokic is landelijk portefeuillehouder vuurwapens en munitie. Probleem is volgens hem onder meer dat niet iedere agent bij afwijkende kleuren en vormen zo’n wapen meteen als vuurwapen zal herkennen.

3D-geprinte vuurwapens in Nederland steeds vaker voor de rechter

De productie is bijna kinderlijk eenvoudig. Handleidingen voor het printen van de wapens staan gratis online. Een eenvoudige printer kost een paar honderd euro.

De wapens zijn relatief goedkoop en vallen bij een controle niet meteen op. Doordat ze gewoonlijk louter uit plastic bestaan, gaat er in een wapenpoortje geen alarm af.

Tot dit voorjaar zijn in Nederland twaalf strafzaken voor de rechter gebracht waarbij 3D-geprinte vuurwapens in het spel waren. Die zijn op grond van de Wet Wapens en Munitie verboden. De eigenaar van de ‘wapenfabriek’ in Rhoon is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden onvoorwaardelijk.