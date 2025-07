Zutphense moordzaak blijft onopgelost: vermeende gehaktmolen-vernietiging niet bewezen

Tot twee keer toe leverde forensisch onderzoek in de kelder geen DNA van Zwakke op. Een andere getuige had diens verhaal volgens de rechters van de eerste getuige gehoord. De belastende verklaringen van de moeder van de verdachte waren in hun ogen niet geloofwaardig.

Maar de rechtbank hecht geen waarde aan de verklaring. Twee medewerkers van een drankenhandel hadden de dag na de vermeende moord een biervat in de kelder vervangen en geen bloedsporen gezien. Het onderste deel van de trap was pas een paar dagen later vervangen.

In de kelder zou daarna veel bloed hebben gelegen. Ook op een deel van de trap lag bloed, aldus de getuige. Van Til zou hem daarom hebben verteld dat het onderste deel van de trap daarom was vervangen.

Een getuige had vlak na de verdwijning van Zwakke verklaard dat Van Til hem in detail had verteld over de toedracht. Hij zou de moord gepleegd hebben samen met ‘een Amsterdammer’.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte Zwakke doodgeschoten in de kelder van het restaurant van zijn vader in Zutphen en daarna diens lijk door de gehaktmolen gehaald.

Door: Gerlof Leistra, misdaadverslaggever EW

De kans dat de rechtbank de verdachte van de moord op Duncan Zwakke 36 jaar na dato zou vrijspreken, was fifty-fifty. Eventueel bewezen doodslag was al verjaard. Het zou dus een vonnis worden wegens moord, of vrijspraak.

Na het uitvoerige requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) met veel ander mogelijk steunbewijs is het vonnis wel erg kort door de bocht. Alsof een taxateur van een pand met verschillende verdiepingen alleen de kelder bekijkt en op basis daarvan een rapport schrijft. Geen woord over de leugenachtige verklaringen van de verdachte, destijds en op zitting.

Ook geen woord over de verdwijning van Zwakke. De verdachte had hem die 17de oktober in de middag helpen verhuizen van Zutphen naar Warnsveld. Daarna heeft niemand Zwakke meer gezien. Het OM sluit een vlucht, ongeluk of zelfmoord uit. Blijft een levensdelict over. Wie heeft die moord dan gepleegd?

Mysterie blijft, OM overweegt hoger beroep

Vlak na de verdwijning van Zwakke zat de verdachte zes weken vast, maar werd vrijgelaten. Dat het OM hem destijds niet vervolgde, komt omdat een veroordeling voor ‘moord zonder lijk’ destijds juridisch nog niet mogelijk was.

De advocaat van Van Til, Mariska Bischop, laat EW weten dat haar cliënt ‘blij en opgelucht is dat de rechtbank tot deze beslissing is gekomen. Hopelijk kan het boek nu dicht.’

Het ligt voor de hand dat het OM in beroep gaat tegen de vrijspraak. Te veel vragen zijn niet beantwoord. De nabestaanden van Duncan Zwakke willen graag weten wat er gebeurd is. Dat geldt voor heel Zutphen. Het mysterie is nog altijd niet opgehelderd.