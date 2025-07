Twijfel of jongste stikstofplan Nederland tijdig van slot haalt

Bron: ANP

Een nieuw stikstofplan van boeren en overheden moet ertoe leiden dat de landbouw over tien jaar 42 à 46 procent minder stikstof uitstoot dan in 2019. Zo zou het land van het stikstofslot moeten komen.

Per bedrijf moet worden vastgelegd hoeveel stikstof het nog mag uitstoten in 2030 en 2035. Haalt een bedrijf dat niet, dan kan het in het uiterste geval de vergunning deels of helemaal verliezen.

Den Haag reageert gemengd op het stikstofplan van jonge boeren, tuinders, provincies, gemeenten en waterschappen. Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) ziet overeenkomsten met haar eigen ‘startpakket’.

Plan moeten stikstofslot breken

Het Interprovinciaal Overleg, boerenorganisatie LTO, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen presenteerden het voorstel vandaag in de hoop het land van het stikstofslot te halen. Het zou de vergunningverlening en het natuurherstel weer op gang moeten brengen.

Ook verscheen vandaag een nieuw stikstofrapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat berekende dat een hogere stikstofgrens, waar Wiersma aan werkt, tot 2030 kan leiden tot 23.000 extra woningen, met minimale impact op de natuur.