Eerst MOB, nu Farmers Defence Force: het regent stikstofzaken in de rechtbank

Farmers Defence Force (FDF) is vooral bekend van trekkerprotesten, maar de boerenactiegroep weet inmiddels net als milieuactivist Johan Vollenbroek de rechtbank te vinden om het stikstofbeleid te beïnvloeden. Vanochtend eiste FDF in een kort geding dat de staat onmiddellijk de zogeheten PAS-melders ‘legaliseert’.

Dat houdt in dat landbouwminister Femke Wiersma (BBB) hen een vergunning voor het uitstoten van stikstof geeft.

De 3.637 PAS-melders, vooral boeren, hoefden tot 2019 op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning aan te vragen voor het uitstoten van (extra) stikstof, en hoefden alleen maar een melding te doen.

Waarom PAS-melders sinds 2019 illegaal zijn

Maar sinds 2019 zijn de activiteiten van de PAS-melders illegaal. De Raad van State oordeelde toen dat het PAS, in strijd met Europees recht, niet kon voorkomen dat kwetsbare natuurgebieden verslechteren.

Ze hebben immers geen vergunning, terwijl dat wel had gemoeten. Al jaren proberen opvolgende ministers de PAS-melders te helpen, maar dat is lastig.

Spanning rond stikstofbeleid loopt op

Het ene na het andere juridische geitenpaadje voor stikstofvergunningen sneuvelt. De natuur in Nederland is er zo slecht aan toe dat extra uitstoot, en daarmee vergunningverlening, amper mogelijk is.

Intussen worden de PAS-melders wel gedoogd, omdat zij ‘zicht op legalisatie’ zouden hebben. Zij blijven dus illegaal stikstof uitstoten. Mobilization for the Environment (MOB), de organisatie van Johan Vollenbroek, kondigde daarom onlangs aan elke week tien handhavingsverzoeken te zullen indienen. FDF is het zat, en riep zijn aanhang op massaal naar de zitting in Zutphen komen.

1 miljoen euro per dag

Als FDF de zaak wint, wil het dat de rechtbank de staat een dwangsom oplegt van 1 miljoen euro per dag dat de PAS-melders niet zijn gelegaliseerd.

MOB heeft een verzoek ingediend om als belanghebbende mee te doen aan de zaak. De rechter stond dit vrijdag toe. Omdat MOB pas vrijdag de stukken ontving, wordt de inhoudelijke behandeling van de zaak uitgesteld.