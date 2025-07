Verdachte moedermoord bekent: ‘Vreselijk wat mijn handen hebben gedaan’

Dat adviseert de rechtbank over de mate waarin het delict hem valt toe te rekenen en of hem naast een eventuele gevangenisstraf een tbs-maatregel zou moeten worden opgelegd.

Volgens de rechtbank kan hij vanwege de lange wachtlijst pas in november voor gedragsdeskundig onderzoek terecht in het Pieter Baan Centrum (PBC).

De verdachte was vanwege eerdere psychoses al langer in beeld bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ook vlak voor het tenlastegelegde feit.

Hij was niet aanwezig bij de niet-inhoudelijke zitting. Zijn advocaat Job Knoester las op zijn verzoek een korte verklaring voor: ‘Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd en wat mijn handen hebben gedaan.’

Tijdens de moord verkeerde de man in een psychose. Hij verblijft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de gevangenis in Scheveningen. Door medicatie zou hij inmiddels goeddeels uit de psychose zijn en lijkt het besef door te dringen wat hij heeft gedaan.

De vriend van de vrouw zag Jesse wegrennen en belde de politie. Even later werd de verdachte op de snelweg bij Delft in de auto van zijn moeder aangehouden met haar hoofd in een IKEA-tas naast zich.

De verdachte van de moedermoord in Hellevoetsluis op 16 april, Jesse R. (31), heeft bekend dat hij zijn 63-jarige moeder met een bijl in haar huis onthoofdde. Dat bleek maandag 28 juli in de rechtbank Dordrecht tijdens de eerste pro-formazitting.

Door: Gerlof Leistra, misdaadverslaggever EW

De moedermoord in Hellevoetsluis is niet het eerste levensdelict waarbij de geestelijke gezondheidszorg mogelijk steken heeft laten vallen. Jesse R. was al enige tijd in beeld, ook vlak voor de moord.

Zijn moeder deed alles om hem desnoods gedwongen te laten opnemen, maar kreeg op haar smeekbedes afwijzende reacties. Ze was volgens bekenden ten einde raad.

Niemand had voorzien dat de man zijn moeder zou vermoorden. Anders was hij wel gedwongen opgenomen. Maar waarom kreeg hij niet verplicht medicatie tegen zijn psychose? Min of meer chronische patiënten hebben doorgaans geen ziekte-inzicht en vinden zelf dat medicatie niet nodig is.

Traag systeem en terughoudendheid bij dwangmaatregelen onder vuur

Uit voorzorg kan eens per maand depotmedicatie worden toegediend, maar dat is een ingrijpende maatregel die niet lichtzinnig wordt toegepast. Is het latere slachtoffer wel voldoende serieus genomen en had de moord voorkomen kunnen worden?

De wachtlijst van minimaal een half jaar voor plaatsing in het PBC is problematisch. Voor alle betrokken partijen is het belangrijk uitsluitsel te krijgen wat het eventuele motief van Jesse was om zijn moeder te vermoorden. Welke rol speelde zijn psychose?

Wachttijd PBC belemmert onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid

Om een goed advies te kunnen geven, willen gedragsdeskundigen een psychotische verdachte zo snel mogelijk zelf zien en spreken. Een wachttijd van een half jaar is verloren tijd.

Na toediening van medicatie vervaagt de kennis van het delict. Alle reden om het capaciteitstekort in het PBC zo snel mogelijk op te lossen en te onderzoeken of de ambulante hulpverlening in het geval van een crisis wel adequaat en snel genoeg reageert.