Korpschef Janny Knol gebruikt haar LinkedIn voor scherpe kritiek op politiek: is dat nou slim?

Door: Gerlof Leistra, redacteur Misdaad

Dat korpschef Janny Knol van de Nationale Politie frontaal de aanval kiest op een besluit van haar eigen minister en de meerderheid van de Tweede Kamer over het strafbaar stellen van illegaliteit, is ongewenst en ongepast.

Natuurlijk mag de politie wijzen op eventuele gebreken van de wet, maar dat hoort niet via een verklaring op de site politie.nl en een toelichting via LinkedIn.

Waarom een publieke verklaring van de politie riskant is

Hoe belangrijk het ook is dat een wet uitvoerbaar is, het hek is van de dam als de politie voortdurend haar mening etaleert als ze het ergens niet mee eens is. De Nationale Politie is geen politieke partij en is ondergeschikt aan de minister en het bevoegd gezag.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer donderdagavond liet minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nota bene al weten dat het artikel over illegaliteit van vreemdelingen pas van kracht wordt na een advies door de Raad van State. Daarna komt er nog een debat met de Tweede Kamer.

Bovendien moet de Eerste Kamer nog met de wet instemmen.

Bezwaar had formeel en intern geuit moeten worden

Hoe omstreden het besluit van de Tweede Kamer ook mag zijn, korpschef Janny Knol had de bezwaren van de politie in een brief moeten voorleggen aan de minister en de Tweede Kamer. De eigen site van de politie en haar LinkedIn-account zijn geen prikbord voor kritiek op politieke besluitvorming die bovendien nog niet eens is afgerond.

Alle reden voor een pittig briefje van de minister aan de korpschef.