Staatsrechtelijk spookrijden: hoe de Kamer blind een wet aannam

De Kamer na de wet aan. Op één voorwaarde, gesteld door NSC en SGP: het artikel over strafbaarstelling van illegaliteit treedt pas in werking na een advies van de Raad van State.

Na een dag vol twijfel stemden NSC en SGP uiteindelijk in met de wet. SGP stemde eerder al voor het amendement. Maar hoewel dit in de toelichting staat, zou de partij niet hebben begrepen dat ook hulp aan illegalen strafbaar wordt.

Het was een roerige afsluiting van het parlementaire jaar. Vorige week dinsdag stemde de Tweede Kamer over amendementen bij de asielwetten van oud-minister Marjolein Faber ( PVV ) van Asiel en Migratie.

Staatsrechtelijk spookrijden, noemde ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker de constructie van NSC, SGP en demissionair VVD-minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, Asiel en Migratie). Dat is zeker uit de mond van de doorgaans zo gematigde Bikker een stevige kwalificatie.

Maar wel een terechte. De Tweede Kamer is geen podium om campagne te voeren of wedstrijdjes te doen wie het vaakst de ander rechts kan inhalen. Het is een plek waar goede wetten voor burgers dienen te worden gemaakt. Advies vragen nádat een wet is aangenomen, past daar niet bij.

Raad van State buitenspel gezet

Kort geleden gaf de Raad van State de Tweede Kamer nog een dringend advies om de wetgevingskwaliteit te verbeteren: ‘Neem de tijd en ruimte voor de zorgvuldige voorbereiding van amendementen.’ Een dag voordat erover werd gestemd, diende PVV-Kamerlid Marina Vondeling haar definitieve voorstel in. Er is niet over gedebatteerd.

De Raad van State en het ministerie van Justitie en Veiligheid, nota bene het ministerie van David van Weel, wijzen erop dat wetten grote gevolgen kunnen hebben voor burgers en uitvoeringsorganisaties. Ministers en Kamerleden zijn er volgens het rapport Staat van de wetgevingskwaliteit van het ministerie samen voor verantwoordelijk om die gevolgen rustig in kaart te brengen.

Onzekerheid voor hulpverleners en kwetsbaren

Dat is precies waaraan het bij het amendement-Vondeling ontbrak. In een paar dagen, zonder debat of onderzoek naar de gevolgen, nam de Kamer een wet aan waardoor een kwetsbare groep mensen mogelijk hulp gaat mijden en vrijwilligers niet meer weten of zij de cel in kunnen gaan voor het verlenen van die hulp. Geen wonder dat zelfs de politie zich uitsprak tegen de wet.

Een vaag inlegvelletje over een advies achteraf, waarvan onduidelijk is welke consequenties partijen en de minister daaraan zullen geven, gaat deze fout niet repareren. Wat de Raad van State vanuit juridisch en praktisch perspectief van het amendement vindt, zal nog moeten blijken. Maar over het wetgevingsproces zal het advies hoe dan ook negatief zijn.