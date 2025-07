Illegalen? Politiek kan zich beter druk maken over deze – legale – groep overlastgevers

Een harde aanpak van in Nederland verblijvende illegalen – ook wel ‘ongedocumenteerden’ – is al sinds de oprichting een van de ‘kroonjuwelen’ van de PVV.

Voor de partij van Geert Wilders was het dus een politieke overwinning dat een Kamermeerderheid van 72 zetels vorige week stemde voor strafbaarstelling van illegaliteit. Én van het helpen ‘onderduiken’ van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

In kwarteeuw niet zo weinig illegalen

Maar hoe maatschappelijk urgent is deze kwestie? De omvang is in 25 jaar niet zo klein geweest, blijkt uit de laatste wetenschappelijke schatting, van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Destijds, in 2000, waren er naar schatting meer dan 200.000 ‘onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen’ – qua omvang een gemeente als Almere. Bij de laatste schatting, gepubliceerd in 2020, was dat aantal gekelderd tot tussen de 23.000 en 58.000. Iets tussen Zundert en Doetinchem in.

Jaren 2005 en 2006 zijn waterscheiding

Spectaculair veel minder dus. De jaren 2005 en 2006 vormen een waterscheiding. Vanaf dan kelderen de aantallen. Voornaamste oorzaak is volgens het WODC de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 met heel veel Midden- en Oost-Europese landen, waaronder Polen.

Juist uit die landen kwamen vóór 2004 vele tienduizenden illegale arbeidsmigranten. De uitbreiding in dat jaar legaliseerde deze groep min of meer. Illegaliteit is ergens ook maar een bureaucratisch ‘etiket’.

Overlast komt meer van legale EU-burgers

Natuurlijk is 23.000 tot 58.000 ‘ongedocumenteerden’ nog steeds een grote groep. Maar het is twijfelachtig of de samenleving er nou echt zo veel last van heeft. De illegale status lijkt vooral voor de vreemdelingen zelf een probleem, omdat hij bijvoorbeeld uitbuiting in de hand werkt.

Niet voor niets liet de Nationale Politie na het Kamerdebat over illegaliteit in een reactie weten zich niet te herkennen in het door de Kamer gesuggereerde beeld dat ‘elke illegale vreemdeling overlastgevend is of crimineel gedrag vertoont’.

Zeker in de grote steden komt de overlast op straat in de praktijk vooral van een andere, vaak dakloze en drugsverslaafde groep legale EU-burgers.

Alleen al in Amsterdam 2000 dakloze EU-burgers

Twee jaar geleden besteedde EW al eens aandacht aan de terugkeer van dakloze drugsverslaafden in onder meer Rotterdam en Amsterdam. Sindsdien is de problematiek niet minder geworden.

De Regenboog Groep, een hulpverlenende instantie in Amsterdam, schatte onlangs in een rapport dat er in de hoofdstad 1.800 tot 2.400 dakloze EU-burgers verblijven, vooral uit Polen, Roemenië en Hongarije. Bijna de helft is drugsverslaafd, een aanzienlijk deel heeft (ook nog) psychische problemen. De helft van deze groep leeft volledig op straat.

In de media wordt vaak beweerd dat deze mensen op straat belanden omdat hun arbeidscontract is beëindigd, maar uit de cijfers van De Regenboog Groep blijkt dat niet het hele verhaal. Een steekproef wees uit dat bijna de helft helemaal geen arbeidsverleden in Nederland heeft.