Hoog tijd dat fatbike uit straatbeeld verdwijnt – te beginnen in Enschede

Gemeenten zijn het wachten op de landelijke politiek zat. Daarom wil de gemeente Enschede op diverse plekken in de stad een fatbikeverbod invoeren. Elektrische fietsen mogen vanaf een bepaalde bandbreedte niet meer het stadscentrum in – details moeten nog worden uitgewerkt.

De roep om regulering, bijvoorbeeld met een helmplicht of leeftijdsgrens, is groot. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Oud-minister Barry Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat liet zijn ambtenaren onderzoek doen, maar vond geen oplossing.

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze overheid

Het is al jaren één van de meest verbindende politieke onderwerpen op verjaardagsfeestjes: die verschrikkelijke fatbike. Wie ‘m niet heeft, haat hem. En terecht.

Het probleem is niet alleen de veel te snelle, want meestal opgevoerde, lompe fiets, maar ook het gedrag van de jonge eigenaars. De ‘sociale fatbiker’ zal vast ergens bestaan, maar laat zich zelden zien. Afsnijden, geen voorrang verlenen, met een rotvaart over smalle fietspaden crossen.

Wie het waagt er iets van te zeggen, krijgt in het gunstigste geval een middelvinger en een scheldtirade over zich heen. Wie pech heeft, wordt mishandeld en eindigt in het ziekenhuis, zoals een Rotterdamse vader en zijn kinderen overkwam. Ook de minderjarige bestuurders zelf belanden geregeld op de spoedeisende hulp.

Politiek blijft hangen in bandjes-discussie

Het is hoog tijd dat de fatbike uit het straatbeeld verdwijnt. Harde handhaving op snelheid, een leeftijdsgrens, een helmplicht: wat er ook maar nodig is.

Dat landelijke politici keer op keer zich laten ompraten door de fatbike-industrie en verzanden in de discussie ‘smalle of brede bandjes’, tekent de futloosheid in Den Haag. Niemand weet immers of fabrikanten dat dreigement zullen waarmaken. Daarnaast is het de vraag of jongeren geld en zin hebben om massaal een nieuwe, smalle fatbike te kopen.

Als ze dat doen, kan altijd nog worden uitgeweken naar regels voor alle e-bikes. Is het nu echt zo erg als ook ouderen op hun e-bike een helm moeten dragen? Dat voorkomt hersenschade bij ongelukken en is daarom in veel andere landen al lang de norm.

Enschede geeft signaal af, nu Den Haag nog

Er is terechte twijfel over de lokale uitvoerbaarheid: er zijn juridische hobbels, en het ontbreekt aan geld voor adequate handhaving. Toch is de daadkracht van Enschede een stevig signaal naar de landelijke politiek. Die laat, net als in het asieldossier, opnieuw de gemeenten aan hun lot over.

De landelijke politiek moet daarom zo snel mogelijk het heft in handen nemen, en zowel regels stellen als middelen voor handhaving vrijmaken.