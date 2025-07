Cyberaanval legt OM plat: en dat is ook hun eigen dikke schuld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 18 juli alle interne systemen losgekoppeld van internet. Een maand eerder waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) al voor ‘kwetsbaarheden’ in Citrix NetScaler.

Dankzij dit Amerikaanse systeem kunnen OM-medewerkers op afstand inloggen in de digitale werkomgeving. Het NCSC riep in juni mogelijk getroffen partijen al op om een patch, een stukje code waarmee softwareproblemen kunnen worden verholpen, te installeren om de beveiliging te herstellen.

Waarom het Openbaar Ministerie nog steeds offline is

Andere getroffenen zoals ziekenhuizen en gemeenten hebben de kwetsbaarheid dankzij de patch snel kunnen oplossen. Waarom dit het OM niet is gelukt, is niet bekend. Mogelijk is de organisatie te laat geweest met het installeren van de patch.

Hoe dan ook is het kwaad geschied: hackers, mogelijk afkomstig uit Rusland, zijn de systemen van het OM binnengedrongen. Totdat het lek is gedicht en duidelijk is wie welke informatie heeft gezien, gaat het OM niet meer online.

Rechtsgang vertraagd, slachtoffers in onzekerheid

De gevolgen zijn groot. Niet alleen kunnen OM-medewerkers niet meer bij digitale dossiers, ook de communicatie met de buitenwereld verloopt moeizaam. E-mailen is onmogelijk. Advocaten die het OM bellen, staan uren in de wacht voordat zij iemand aan de lijn krijgen.

Zittingen komen in het geding. Vrouwen van wie de gewelddadige partner in afwachting van zijn strafzaak is vrijgelaten, hebben grote moeite om contact te krijgen met het OM voor informatie die nodig is voor een eventueel locatie- of contactverbod, vertelde slachtofferadvocaat Richard Korver aan het AD.

Wanneer het OM weer online kan gaan, is onbekend. Het kan nog weken duren, meldde de organisatie vorige week.