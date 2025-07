MH17-uitspraak laat zien waarom de aandacht voor Oekraïne niet mag verslappen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland unaniem veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines boven Oekraïne op 17 juli 2014. Rusland heeft het fundamentele recht op leven geschonden.

Daarnaast is Rusland veroordeeld voor een reeks misdrijven, waaronder marteling en dwangarbeid, in de bezette delen van Oekraïne. De zaak is uitzonderlijk, omdat hij geen individuele burgers betreft, maar door verdragsstaten Nederland en Oekraïne is aangespannen tegen Rusland.

Nederland maakte in de 75 jaar dat het is aangesloten bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens slechts één keer eerder gebruik van deze interstatelijke procedure. Dat was in 1967 in een zaak over mensenrechtenschendingen door de rechtse junta in Griekenland.

Rusland schond mensenrechten met geweld en terreur

Het mensenrechtenhof concludeert, net als de Nederlandse rechter, dat de Russen waarschijnlijk niet wisten dat het vliegtuig dat zij met een BUK-raket beschoten, een passagiersvliegtuig was. Maar zij waren zich er ten volle van bewust dat de dood van iedereen aan boord onvermijdelijk zou zijn.

Daarnaast oordeelt het hof dat Rusland in Oost-Oekraïne ‘een klimaat van wetteloosheid en straffeloosheid’ heeft gecreëerd. Rusland indoctrineert Oekraïense kinderen en ontvoert ze naar Rusland, om ze daar door Russen te laten adopteren.

Ook is er sprake van ontvoeringen, martelingen en een ‘wijdverspreid en systematisch gebruik van seksueel geweld’ tegen mannen, vrouwen en kinderen. Russische soldaten en separatisten verkrachtten hen in het bijzijn van hun familie.