D66 verslikt zich in asieltaal, maar draait mee met Europa

Bron D66, EW

Dat schept helderheid. De partij blijkt zich aan te sluiten bij een trend die opgang maakt in de Europese Unie, zoals blijkt uit een brief van vijftien landen aan de Europese Commissie.

Daar waar in de verklaring van de D66 sprake was van ‘buitengrenzen’ had ‘buiten Europa’ moeten staan, liet een woordvoerder aan EW weten.

Dat laatste duidt erop dat asielzoekers aan de grenzen van de Europese Unie – pakweg Lampedusa, Kreta of Malta? – moeten aankloppen. Maar dat is niet wat D66 beoogt, leert navraag bij de partij. Asielaanvragen zullen volgens D66 in de toekomst buiten Europa moeten worden gedaan.

De partij van Rob Jetten wil dat asielaanvragen in de toekomst buiten Europa worden gedaan. Asielaanvragen worden buiten Europa behandeld en we selecteren – naar het Canadese model – aan onze buitengrenzen, aldus D66.

D66 kwam in juni met een verklaring waarin de partij het migratiesysteem ‘stuk’ verklaarde en een nieuw systeem bepleitte. Hoe precies bleef onduidelijk.

Door Carla Joosten, politiek redacteur

Vreemd genoeg staat het thema asielaanvragen buiten de Europese Unie pas sinds kort op de politieke agenda. De discussie draaide wel al vaker om opvang in de regio, maar zelden om het daar doen van aanvragen.

Al decennia reizen asielzoekers naar Europa om er asiel aan te vragen. Vaak hebben ze een levensgevaarlijke reis over de Middellandse Zee achter de rug, waar vele duizenden verdrinken.

Steeds meer partijen willen asielsysteem fundamenteel hervormen

Er groeit consensus voor een systeem waarbij asielaanvragen buiten Europa moeten worden gedaan. Het is een voor de hand liggend systeem waarvan de vraag is waarom het niet al veel eerder is bedacht.

Het kabinet-Schoof werkt wel aan een plan om afgewezen asielzoekers, die terugkeer weigeren naar hun land, in Oeganda te laten opvangen in een zogenoemde terugkeerhub. Een idee waarvoor ook andere EU-landen voelen. Maar aanvragen zouden nog in Europa worden gedaan.

Ook andere partijen omarmen fundamentele wijziging

De ene na de andere partij bepleit rigoureuze aanpassing van het systeem. De VVD wil in de toekomst alleen nog vluchtelingen op uitnodiging ‘hervestigen’, zoals de VVD dat in het jongste verkiezingsprogramma noemt. Maar de partij voegt eraan toe dat deze ‘stelselwijziging’ tijd kost.

Andere verkiezingsprogramma’s moeten nog volgen, maar D66 wil ook af van het kapotte asielsysteem en maakt de reuzenstap richting aanvragen buiten Europa.

Michiel Emmelkamp van het wetenschappelijk bureau van de PvdA – de Wiardi Beckman Stichting – pleitte er afgelopen april ook al voor om asielaanvragen alleen nog mogelijk te maken buiten Europa. Fusiepartij GroenLinks-PvdA hield zich vooralsnog stil over dit goed uitgewerkte plan.

In mei vorig jaar pleitten vijftien landen van de Europese Unie, waaronder Nederland, in een amper gesignaleerde brief aan de Europese Commissie ook voor het afhandelen van asiel buiten Europa.

Europees asielpact gaat minder ver dan nieuwe plannen

Het voorstel gaat verder dan wat in het Europees Migratie- en Asielpact is afgesproken. Dat pact, dat vanaf 12 juni 2026 geldt, dient ter verbetering van het asielstelsel, maar daarin is geen sprake van asielaanvragen buiten de Europese Unie.

Een uitwerking van een plan voor aanvraagpunten buiten Europa verdient alle aandacht. De geesten zijn er rijp voor.

Niet alleen kan het asielsysteem beter, maar ook de politieke discussie. Die is al decennia gepolariseerd, maar leidt nergens toe. Zoals ook in dit stuk van Diederik Boomsma en Marcelo Mooren wordt betoogd, valt er in Europa veel te winnen op dit thema.