Nederland moet meer asielzoekers opvangen omdat Belgisch asielsysteem faalt

De regering van België is in verlegenheid gebracht door een uitspraak van de Raad van State in Nederland. Dat mag alleenstaande mannelijke asielzoekers niet langer terugsturen naar België wegens mensrechtendingen, oordeelde de raad woensdag 23 juli.

Het gaat om ‘systeemfalen’ van de Belgische autoriteiten bij de opvang en rechtsbescherming voor deze groep.

Vorig jaar vond de hoogste bestuursrechter nog wel dat Nederland een Angolees − die eerst asiel aanvroeg in België en daarna in Nederland − mocht terugsturen naar de zuiderburen.

België schendt opvangregels

Nu komt de Raad van State tot een tegenovergesteld oordeel, omdat België alleenstaande mannelijk asielzoekers geen opvang meer biedt. Dat is strijdig met de Europese regels.

Deze mannen lopen bij terugkeer in België het risico op straat terecht te komen. Zij maken geen aanspraak op de elementaire levensbehoeften van ‘bed, bad en brood’, en dat is volgens de Raad in strijd met de mensenrechten.

Alle landen van de Europese Unie moeten op een gelijkwaardige manier bescherming bieden aan de grondrechten in het EU-Handvest, het VN-Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Pas als blijkt dat in de praktijk toch het risico bestaat dat de grondrechten van asielzoekers worden geschonden, mag een uitzondering worden gemaakt.

Raad geeft Afghaan gelijk

Een man met de Afghaanse nationaliteit spande de zaak bij de Raad van Stete aan. Hij kwam aan in België, maar vroeg later in Nederland een verblijfsvergunning aan. Omdat de zogenoemde Dublin-verordening zegt dat asiel moet worden aangevraagd in het Europese land van aankomst, nam Nederland zijn aanvraag vorig jaar niet in behandeling.

Volgens de Immigratie -en Naturalisatiedienst klopten in 2024 bijna vijfhonderd asielzoekers aan via België. Nederland verzocht het land om de asielprocedure voor die groep op zich te nemen. Maar naar schatting slechts tachtig asielzoekers maakten rechtsomkeert naar België. België beloofde eerder beterschap

België liet eerder weten te werken aan verbetering van de opvang, maar dat is niet gebeurd. Er is ook geen vooruitzicht op. In Brussel leven steeds meer asielzoekers in tentjes op straat.

België heeft al jaren te weinig opvangplekken. Vrouwen, kinderen en kwetsbare personen krijgen voorrang in de reguliere opvang. Alleenstaande mannen die niet kwetsbaar zijn, krijgen zelden een plek.

Bovendien hebben de alleenstaande mannen geen toegang tot effectieve rechtsbescherming, constateert de Raad van State, omdat de Belgische autoriteiten rechterlijke uitspraken niet naleven en dwangsommen niet betalen.