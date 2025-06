Zelensky waarschuwt Tweede Kamer: Europa moet Rusland harder raken

Het was de derde keer dat Zelensky het parlement toesprak. Eerder deed hij dat een maand na de Russische inval in Oekraïne via een videoverbinding. In 2023 ontmoette de Oekraïense president parlementsleden in de Eerste Kamer.

In zijn toespraak dankte Zelensky het parlement voor de Kamer voor de ‘eerlijke, hartelijke steun’ aan zijn land. Hij wees ook op de lange geschiedenis van de Russische agressie en het gevaar daarvan voor NAVO-landen. Volgens hem is de dreiging daarvan ook voelbaar in het militaire bondgenootschap, onder meer met Russische sabotageacties.

Zelensky sprak voor een volgepakte zaal in de Tweede Kamer. De aanwezige parlementariërs moesten een half uur wachten op de president van het land in oorlog. Volgens Kamervoorzitter Martin Bosma ‘pasten de Oekraïense stekkertjes niet op onze stekkertjes’, waardoor het printen van de toespraak langer dan gepland duurde.

Nederland moet een hardere boycot van Rusland steunen. Dat was de oproep van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens zijn toespraak in de Tweede Kamer . Daar sprak hij leden toe van de Tweede en Eerste Kamer. Met die hardere boycot wordt Rusland gedwongen tot vrede, zo voorspelde Zelensky.

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Daarop herstelden de banden enigszins, en er volgden onderhandelingen in Saudi-Arabië die jammerlijk faalden. Want uiteindelijk is Vladimir Poetin nog altijd uit op de volledige verovering van Oekraïne. Die is voorlopig nog niet in zicht, maar Rusland boekt gestage terreinwinst op het slagveld.

Vandaar dat het zo te prijzen is dat de Tweede Kamer hem dinsdag uitnodigde. Daar kon Zelensky herhalen waarom het belangrijk is dat het Westen zijn land blijft steunen. Een oproep die in Nederland bekend is, maar niet minder belangrijk. De steun voor Oekraïne wankelt mede vanwege Trump.

Het is symbolisch voor de ingewikkelde positie van zijn land en Zelensky zelf sinds Donald Trump weer de Amerikaanse president is. Zelensky mag niet te veel in de spotlights staan bij de NAVO-top omdat Trump hem niet mag.

De gevechten in het Midden-Oosten overschaduwen de oorlog in Oekraïne. Maar in de luwte daarvan gaat het vechten in Oekraïne door. Rusland voert geen groots zomeroffensief uit zoals in het in 2023 probeerde. Maar toch boeken de Russen langzaam terreinwinst. Dat blijkt uit analyses van onder meer the Institute of War.

Russische troepen lijken momenteel op te rukken als onderdeel van ten minste drie gelijktijdige grootschalige offensieve operaties, schrijft het instituut in een analyse op 22 juni.

‘Russische troepen lijken ook veel mankracht in te zetten voor offensieve operaties in het noorden van Soemy, hoewel Oekraïense troepen de Russische overwinningen in dat gebied lijken te vertragen.’

Rusland lijdt zware verliezen zonder doorslaggevend succes

Omdat de manschappen slecht getraind zijn, slaagt Rusland er niet in om belangrijke overwinningen te boeken, oordeelt het instituut in de analyse. Dankzij de inzet van drones heeft Oekraïne bovendien een effectieve verdediging.

Het Centre for Strategic & International Studies komt tot een soortgelijke conclusie. In de afgelopen anderhalf jaar slaagde Rusland er niet meer in om op te rukken op meerdere fronten in Oekraïne.

‘De Russen hebben beperkt grondgebied veroverd, terwijl ze aanzienlijke hoeveelheden materieel hebben verloren ten opzichte van Oekraïne en er vallen opvallend veel doden en gewonden.’ In totaal zouden er grofweg een miljoen Russische soldaten gedood of gewond zijn geraakt sinds het begin van het conflict.