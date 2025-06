Wilders én Bontenbal beslissen over lot strenge asielwetten Faber

De erfenis van oud-asielminister Marjolein Faber (PVV) komt donderdag aan de orde in de Tweede Kamer. Er wacht een fel debat over haar twee asielwetsvoorstellen. Fabers opvolgers demissionair ministers David van Weel (Justitie, VVD) en Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) moeten ze verdedigen, wetend dat het een hele klus is om er een meerderheid voor te vinden.

De wet waarvoor Keijzer verantwoordelijk is, omvat ook de invoering van het tweestatusstelsel. Dat maakt onderscheid tussen asielzoekers op basis van de reden van hun aanvraag. Een asielzoeker kan asiel aanvragen uit vrees voor persoonlijke vervolging, bijvoorbeeld wegens geloof of seksualiteit, of omdat hij een oorlog ontvlucht.

In Nederland worden asielzoekers gelijk behandeld, ongeacht om welk van de twee redenen zij asiel aanvragen. Dat moet veranderen, in de hoop dat dan de instroom kan worden beperkt. Nederland is een van de weinige landen in Europa zonder een tweestatusstelsel.

De andere wet, de zogenoemde asielnoodmaatregelenwet, wordt verdedigd door Van Weel. Hij moet moet de vastgelopen asielketen verlichting bieden. De wet bevat acht maatregelen, waaronder het verkorten van de duur van een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf naar drie jaar.

Wilders dreigt steun in te trekken bij aanpassing asielwetten

De permanente verblijfsvergunning wordt afgeschaft en het aantal nareizigers beperkt. Alleen eerstegraads familieleden mogen nog naar Nederland komen voor gezinshereniging.

Faber zag de wet als onderdeel van haar plan voor ‘het strengste asielbeleid ooit’. Maar dat beleid kan zij niet meer uitvoeren nadat de PVV het kabinet-Schoof ten val heeft gebracht, uitgerekend omdat de asielmaatregelen niet genoeg zouden vlotten. De overgebleven coalitiepartijen VVD, NSC en BBB is er veel aan gelegen het ongelijk van PVV-leider Geert Wilders te bewijzen met zijn stap om te breken.

Wilders dreigt zijn steun voor de wetten in te trekken zodra die worden aangepast door amendementen in de Tweede Kamer. Zo gaan onder meer BBB, CDA en GroenLinks-PvdA wijzigingsvoorstellen inbrengen.