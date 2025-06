Voorstel NSC: risicovoller beleggen om pensioenen te beschermen tegen inflatie

Het is de vraag of andere partijen openstaan voor deze wijziging. Het recente voorstel van NSC om een pensioenreferendum in te voeren, werd nipt weggestemd.

Een van die voorstellen is om het pensioen van gepensioneerden risicovoller te beleggen. In goede beurstijden kun je een buffer opbouwen zodat naar verwachting ook in mindere tijden de uitkering kan worden meeverhoogd met de inflatie. Daarvoor moet wel de Wet toekomst pensioenen worden aangepast.

Dat een uitkering meestijgt met de inflatie, is een van de belangrijkste doelstellingen van de grote pensioenhervorming die momenteel aan de gang is en de komende jaren door de fondsen moet worden afgerond.

In die plannen staat hoe de fondsen in de komende jaren de pensioenen omzetten naar het nieuwe stelsel. Er blijkt volgens NSC uit dat de uitkeringen niet meestijgen met de steeds hogere woonlasten, duurdere boodschappen enzovoort.

In het nieuwe pensioenstelsel kunnen uitkeringen de inflatie onvoldoende bijbenen. Dat stelt het wetenschappelijk bureau van NSC in een analyse van de zogeheten transitieplannen van ruim veertig pensioenfondsen.

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Pensioenfondsen zijn druk de pensioenen aan het overzetten naar het nieuwe stelsel. Een enorme klus, die tot nu toe alleen nog maar door enkele kleinere fondsen is geklaard (onder meer die van de loodsen en van Holland Casino). Per 2026 gaan de echt grote fondsen over, waaronder Zorg en Welzijn.

NSC stelt voor om de Wet toekomst pensioenen zodanig aan te passen, dat er voor gepensioneerden risicovoller kan worden belegd. Dat levert doorgaans hogere rendementen op, die kunnen worden gebruikt om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie.

In jaren dat de rendementen hoger zijn dan de inflatie, wordt het extra rendement toegevoegd aan de zogeheten solidariteitsreserve. Die reserve maakt al deel uit van de nieuwe pensioenregeling. Als het tegenzit op de financiële markten, kunnen de pensioenen vanuit deze buffer worden aangevuld. Als het meezit wordt de reserve weer gevuld. NSC stelt ook voor om de vul- en onttrekregels van de solidariteitsreserve aan te passen.

Beperkingen van het NSC-voorstel in de praktijk

Maar hoe zal dat uitpakketten? Hoogleraar econometrie Bas Werker van Tilburg University nam de analyse door en zegt het volgende:

‘Een onderdeel van het voorstel is dat verhogingen van uitkeringen aan gepensioneerden worden begrensd door de hoogte van de inflatie in een jaar. Het geld dat je hiermee uitspaart, kun je gebruiken in jaren waarin de rendementen de inflatie niet kunnen bijhouden.

‘Maar dat zal in het algemeen niet genoeg zijn om een “voldoende koopkrachtig pensioen” op te leveren voor gepensioneerden. Dan moet je dus van ergens anders het overige geld halen voor de gewenste verhogingen.’

Koopkrachtbehoud heeft een prijs – en die ligt bij de werkenden

NSC kiest ervoor werknemers te laten betalen voor de resterende koopkrachtbescherming van gepensioneerden, concludeert Werker. De rekening wordt dus doorgeschoven. ‘Meer koopkracht kost simpelweg meer geld. De relevante vraag blijft: wie betaalt er wanneer voor?’

Peter van der Nat is actuarieel rekenaar bij verzekeringsmakelaar Howden. Hij deelt de conclusie van NSC dat in het nieuwe stelsel de inflatie lastig bij te houden is. Maar hij vraagt zich af of NSC zich niet te veel verliest in al te optimistische modelberekeningen.

‘In geval van meer beleggen in aandelen verwacht je in eerste aanleg dat dit weer negatief terugslaat bij pessimistische scenario’s. Maar dit lijkt niet zo te zijn, wat dan weer deels verklaarbaar is doordat er wordt aangevuld vanuit de solidariteitsreserve. Maar dan rijstde vraag: raakt die niet te snel op? Niet als je die van elders, bijvoorbeeld de jongeren, blijft aanvullen. Gratis geld bestaat niet.’

Een debat vol aannames, voorkeuren en open vragen

Van Der Nat waarschuwde in EW al eerder voor de mist die rekenmodellen kunnen oproepen (‘een rekenmodel met haar 102 parameters maal 20.000 scenario’s maal 100 projectiejaren’).

Pensioendeskundige Anne Laning vraagt zich af wat NSC bedoelt met koopkrachtig. Het rapport gaat volgens hem aan deze vraag voorbij en kiest als definitie de mate waarin de uitkeringen de ontwikkeling van de inflatie bijhouden.

‘Maar ik zou liever een hoog pensioen met beperkt risico hebben dat niet perfect de ontwikkeling van de inflatie volgt, dan een lager pensioen dat zo goed mogelijk de ontwikkeling van de inflatie volgt. Maar goed, voorkeuren verschillen.’

Niettemin vindt Laning het een goede aanzet voor het debat, zo mailt hij aan EW. ‘Maar er zijn nog wel diverse openstaande vragen over noodzaak en evenwichtigheid.’