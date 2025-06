VON: nieuwe middenbeweging of oud VVD-netwerk in een nieuw jasje?

De actiegroep is opgezet door voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, oud-VVD-campagnestrategen Bas Erlings en Mark Thiessen (tevens columnist bij EW) , en communicatieadviseur Tom de Bruyne. VON is opgericht als stichting en stelt zich ten doel om ideeën van burgers te verzamelen, deze te vertalen in beleidsvoorstellen en die vervolgens in te brengen in het publieke debat of bij beleidsmakers.

In Den Haag is dinsdag de actiegroep Voor Ons Nederland (VON) gepresenteerd. Het initiatief richt zich op versterking van de democratie en betere benutting van economische en maatschappelijke kansen in Nederland.

Bron: WNL, VON, NOS, Terres des Hommes, NRC, Telegraaf

‘Net zoals met de VVD kan het met VON alle kanten op. De werkelijke waarde van het initiatief zal moeten blijken uit keuzes en daden. In lijn met het hoge voetbalgehalte van de VON-campagne, vat ik het maar even cruijffiaans samen: z

‘VON lijkt een vehikel te worden van zijn [Dijkmans] bedrijf SUE & The Alchemists. Ze delen en liken elkaars posts. Beide clubs vragen geld. En “het antwoord op populisme” is in beide organisaties het belangrijkste agendapunt. Op dat laatste heb ik allerminst iets tegen, maar in totaal voel ik er een BBB-vibe bij. Ze zijn totaal in elkaar verweven en voor je het weet is het een politieke partij,’ schrijft Sven Stijnman , persvoorlichter bij Terre des Hommes op LinkedIn.

‘Wanneer diverse VVD-campagnestrategen en woordvoerders haast simultaan een soort proxy-campagnewinkeltjes opzetten – zij het via een “stichting”, zij het via een nieuwe baan bij de publieke omroep – is er genoeg reden om als journalist daar wat vraagtekens bij te plaatsen,’ stelt journaliste Dieuwertje Kuipers .

‘Het beschaafde politieke midden vinden we niet terug bij delen van GroenLinks die tolerant zijn voor de intolerantie van Extinction Rebellion en de terroristische organisatie Hamas. En bij populistisch rechts evenmin. De oplossing moet uit het midden komen. Ik steun Dijkhoff en zijn beweging van harte,’ schrijft Aylin Bilic in een opinieartikel in NRC.

‘Het beschaafde politieke midden vinden we niet terug bij delen van GroenLinks die tolerant zijn voor de intolerantie van Extinction Rebellion en de terroristische organisatie Hamas. En bij populistisch rechts evenmin. De oplossing moet uit het midden komen. Ik steun Dijkhoff en zijn beweging van harte,’ schrijft Aylin Bilic in een opinieartikel in NRC.

‘Het initiatief lijkt toch vooral gericht op “hun Nederland”’, schrijft Job van Amerongen in een opinieartikel in De Telegraaf

Door: Hella Hueck, hoofdredacteur EW Magazine

Kritiek geven op VON is natuurlijk schieten voor open doel. De officiële aftrap van de nieuwe actiegroep voor de milde minderheid afgelopen dinsdag in het Haagse Theater Diligentia had iets bijzonder ongemakkelijks.

Drie witte mannen van middelbare leeftijd – Klaas Dijkhoff, Bas Erlings en Tom de Bruyne – met van die witte gympen op het podium. Alle drie van hetzelfde succesvolle lobby-bureau SUE & The Alchemists, dat volgens de beschikbare jaarverslagen het eigen vermogen zag groeien van nog geen 90.000 euro in 2021 naar 1,4 miljoen eind 2023.

Dijkhoff en Erlings die spijt toonden van de door henzelf gecreëerde rotzooi toen ze nog bij de VVD zaten. Het had iets van een biecht.

Vertrouwde gezichten, vage bedoelingen

En dan ook nog de avond afsluiten met het versleten Born to Run van Bruce Springsteen.

Een blik op de statuten van de Stichting leert dat Dijkhoff en Erlings sinds begin mei samen het bestuur van VON zijn. Dat geeft al helemaal het gevoel dat je bij een dependance van SUE & The Alchemists bent beland.

Dat moet ongemakkelijk zijn voor degenen die sympathie voelen voor het initiatief. Wat gebeurt er dan precies met die donatie van – bij voorkeur – 15 euro per maand, waar op de website helemaal niets over valt te lezen?

Een beweging met de juiste toon, maar onduidelijke richting

Voor Ons Nederland voelt de tijdgeest goed aan. Er is behoefte aan een positief en oplossingsgericht toekomstbeeld. Natuurlijk kunnen onze kinderen het beter krijgen dan wij het al hebben. Het is uitdagend na te denken hoe we dat kunnen bereiken.

Ook is het bemoedigend dat in korte tijd 10.000 supporters en 3.000 donateurs VON steunen. De actiegroep heeft gelijk dat je de politiek niet alleen aan Den Haag moet overlaten.

VON: goede energie, maar nog geen richting

En dat politiek zoveel meer is dan één keer in de vier jaar – pardon, één keer per jaar – naar de stembus sloffen. Nederland heeft actieve burgers met goede ideeën hard nodig. Dat de initiatiefnemers, onder wie onze columnist Mark Thiessen, van huis uit een liberaal hart hebben, is natuurlijk geen probleem. Iedereen mag zich aansluiten en dat gebeurt ook, van links tot rechts.

Maar wil VON écht gaan vliegen, dan zal het snel een breder bestuur moeten krijgen dan twee man van een lobbyclub. En snel een gerichte agenda moeten uitwerken die houvast biedt voor wat er moet worden bereikt. Anders blijft het bij campagne voeren, hard op de trom slaan. En daar hadden we nu juist genoeg van in Nederland.