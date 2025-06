Wiersma zegt ‘nee’ tegen serieuze stikstofoplossingen, waarom eigenlijk?

Zes jaar geleden belandde Nederland in een diepe stikstofcrisis. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij voor activiteiten met beperkte uitstoot geen vergunning nodig was, in strijd was met het Europees recht.

Sindsdien zit Nederland grotendeels op slot. Pogingen om de stikstofuitstoot en -neerslag te reduceren en vergunningverlening weer mogelijk te maken, stuitten op hevige boerenprotesten. Het miljardenfonds van oud-minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof) werd op initiatief van BBB verworpen.

Nieuwe plannen Wiersma botsen met Europese regels

Daarna is de vergunning van Schiphol vanwege stikstof gesneuveld, zijn verschillende geitenpaadjes voor vergunningverlening door de rechter afgeschoten, en heeft de rechter geoordeeld dat het wettelijke reductiedoel voor 2030 moet worden gehaald.

Het plan van demissionair minister Femke Wiersma (BBB, Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) om een rekenkundige ondergrens voor stikstof in te voeren die een factor 200 hoger ligt dan de huidige grens, stuit op hevige kritiek. Kamerleden, van GroenLinks-PvdA en PvdD tot VVD en NSC, toonden zich woensdag in het Commissiedebat Stikstof en Mestbeleid wanhopig.

De minister wil stikstofneerslag onder een vooraf vastgestelde hoeveelheid niet meer laten meetellen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Maar volgens haar eigen ambtenaren, onafhankelijke deskundigen en de afdeling advisering van de Raad van State is dat strijdig met de Europees regels.

Milieuorganisatie MOB presenteert werkbaar alternatief

Milieuorganisatie MOB heeft onlangs een voorstel naar de minister gestuurd om uit de crisis te komen. De belangrijkste initiatieven van MOB staan al in de wet of zijn in de vorm van een motie door een Kamermeerderheid gesteund: het opstellen van een plan voor stikstofreductie gericht op de jaren 2030-2035 en geen rekenkundige ondergrens invoeren totdat dit plan er ligt.