Wéér geen treinen: eisen bonden buitenproportioneel in verliesgevende bedrijfstak

Voor de vierde keer in korte tijd rijden er geen treinen door een staking van de vakbonden. Het gaat vandaag weliswaar alleen om de regio’s Noordwest en Oost, maar de kans is groot dat ook elders geen of veel minder treinen rijden. Bovendien vertrekken de meeste internationale treinen niet.

De vakbonden eisen fors hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. De gesprekken met de NS verlopen in hun ogen moeizaam, en zij zien geen andere optie dan te staken. Hoewel niet alle bonden er hetzelfde over denken, is genoeg personeel tot actie bereid om opnieuw ‘gansch het raderwerk’ stil te leggen.

Door de staking worden meer dan een miljoen mensen gedupeerd. Zij kunnen niet naar hun werk of school, missen hun uitje of kunnen niet op bezoek in ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis. Toeristen kunnen hun internationale bestemming niet bereiken.