Ook voor Schiphol dreigt krimp na zoveelste stikstoffiasco

De natuurvergunning die de staat aan Schiphol had verleend, moet beter worden onderbouwd. Dat oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB).

Deze milieuorganisatie waarmee Johan Vollenbroek al jaren over stikstof procedeert, boekt daarmee opnieuw een belangrijke overwinning. Dit keer tegen demissionair BBB-staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur).

Rummenie is de opvolger van voormalig stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), tegen wie MOB de zaak eerder had aangespannen. MOB deed dit toen samen met Greenpeace, Milieudefensie en de gemeente Nieuwkoop.

Rechter ziet onvoldoende onderbouwing voor natuurherstel Schiphol

Het ministerie gaat hard onderuit op het gebied van intern en extern salderen. Dit zijn methodes waarmee het effect van het vliegveld op stikstofgevoelige natuur wordt gecompenseerd.

Bij intern salderen ruil je stikstofruimte die al vergund was voor een activiteit op een bepaalde plek, in voor ruimte voor de nieuwe activiteit. De oude activiteit wordt dan beëindigd.

Voor extern salderen ruil je stikstofruimte die was vergund op een andere plek, in voor ruimte voor de nieuwe activiteit. Schiphol zou bijvoorbeeld boeren in de omgeving kunnen uitkopen, om zo meer stikstofruimte voor vliegen te creëren.

Sinds de beruchte decemberuitspraken van de Raad van State (2024), over de interpretatie van de Europese Habitatrichtlijn, geldt dat extern én intern salderen alleen mogelijk zijn als voldaan wordt aan het ‘additionaliteitsvereiste’.

Dat betekent dat stikstofruimte die vrijkomt door salderen alleen mag worden gebruikt als deze ruimte niet nodig is voor natuurherstel. In noodlijdende stikstofgevoelige gebieden is daarvan op dit moment niet vaak sprake. Ook in het geval van Schiphol is de rechter niet overtuigd.