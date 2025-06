Richtlijn sociale media komt rijkelijk laat – ouders staan voor nieuw probleem

Bron: RTL

De richtlijn is bedoeld als handreiking voor ouders en is niet juridisch bindend. De aanleiding zijn breed gedeelde zorgen in de Tweede Kamer over de geestelijke gezondheid van jongeren.

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Deze richtlijn is een verstandige stap. Ouders krijgen eindelijk houvast in de digitale opvoeding. Want laten we eerlijk zijn: dit had ook tien jaar eerder gekund. De iPhone is inmiddels achttien jaar oud, de iPad veertien.

Er is een hele generatie kinderen groot geworden zonder duidelijke norm. Veel ouders hebben daarbij wel de zorgen gevoeld, maar weinig duidelijkheid gekregen.

Digitale opvoeding vroeger en nu: een wereld van verschil

Dertigers, die nu kinderen krijgen, groeiden zelf op met beeldschermen. Maar het verschil tussen toen en nu is groter dan het lijkt. Tijdens hun jeugd stond de computer vaak in de woonkamer.

Je ging ‘op internet’ via een browser. MSN, Hyves, vroege Facebook: ze waren allemaal traag, lelijk, maar wel functioneel. YouTube liet gewoon video’s zien. De technologie diende de gebruiker.

Hoe techplatforms verslavend gedrag ontwierpen

Rond 2007 veranderde dat. De iPhone deed zijn intrede, Facebook kreeg een tijdlijn. YouTube begon video’s aan te raden op basis van betrokkenheid van de gebruiker, niet op basis van views. Pushnotificaties kwamen erbij, en algoritmes die precies wisten waar je bleef hangen. De gebruiker werd niet langer bediend, maar zelf gebruikt.

De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt spreekt van een verschuiving naar een ‘permanente infosfeer’. Was technologie vroeger een keuze, nu is zij constant op de achtergrond en laat ze jongeren nooit helemaal los.

De Great Rewiring: impact op jongeren sinds 2010

Rond 2010 begon wat Haidt de ‘Great Rewiring’ noemt: een stille, maar ingrijpende omslag in het leven van jongeren. Hun schermtijd nam toe, hun slaap werd korter, hun beweging minder, en hun eenzaamheid groter.

Vooral meisjes kregen het zwaar, doordat hun sociale leven sterker verweven is met relaties, status en uitsluiting. Sociale media vallen nooit stil. Vriendschap word afgemeten in likes. Groepsdruk verplaatste zich van het schoolplein naar de broekzak, 24 uur per dag.

Ouders staan tegenover een onbekende digitale wereld

De ouders van nu herkennen die wereld vaak niet. Zij groeiden op vóór die grote omslag. Ze voeden dus op in een omgeving die ze zelf niet hebben meegemaakt, maar waarin ze hun kinderen wel moeten begeleiden.

Juist daarom is deze richtlijn belangrijk. Niet omdat die alles oplost, maar omdat hij een begin markeert. Een kader. Een taal. Een manier om te zeggen: dit is nuttig, en dat schadelijk.

Wel moet de politiek erkennen dat implementatie niet voor ieder gezin even makkelijk is. Niet elk huishouden heeft de tijd, rust of middelen om schermgebruik strikt te bewaken. Voor eenoudergezinnen is het makkelijker gezegd dan gedaan.

Laat deze richtlijn het begin zijn van blijvende maatschappelijke begeleiding en van een digitale opvoeding die niet alleen aan ouders wordt overgelaten.