Kwestie-Arib loopt uit de hand: parlementaire enquête enige adequate middel

De kwestie-Arib heeft tot ruzie geleid in het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower stapte maandagmiddag 16 juni op als lid van dit bestuur.

Eerder die dag pleitte hij in het presidium voor een nieuw onderzoek naar de gang van zaken rond voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) en haar opvolger Vera Bergkamp (D66). Maar het presidium kwam niet tot een eensgezind oordeel en besloot zich op een later tijdstip opnieuw te buigen over de kwestie.

Markuszower vraagt nu een debat aan over de zaak. Of hij voor die debataanvraag een meerderheid krijgt, moet dinsdag 17 juni blijken.

Al drie jaar gesteggel rond Arib

De zaak sleept zich al voort sinds 2022. Dat jaar stelde het toenmalige presidium een onderzoek in, na verhalen over een onveilige werkomgeving en interne meldingen over machtsmisbruik door oud-Kamervoorzitter Arib. Haar opvolger Bergkamp had daarover een anonieme brief ontvangen.

De zaak escaleerde toen via NRC uitlekte dat de Tweede Kamer een onderzoek zou instellen. Het bijhorende advies van de landsadvocaat lekte eveneens uit, ook via NRC.

Arib, die inmiddels weer gewoon Kamerlid was, wist van niks. Ze was woedend. Volgens haar had Bergkamp haar voor de bus gegooid.

Vraag is wie naar krant lekte

Nog altijd wordt gesteggeld over de vraag wie de zaak naar NRC lekte. Vorige week sprak de rechter Bergkamps woordvoerder Sonja K. vrij, wegens onvoldoende bewijs tegen haar.

Daarmee is de zaak niet afgedaan. De Volkskrant, Nieuwsuur en Follow the Money meldden vorige week, op basis van het dossier van de Rijksrecherche, dat Bergkamp mails en appjes had verwijderd met Sonja K. en topambtenaren van de Kamer.

Dat laatste is de reden voor de PVV om de zaak weer aan te zwengelen. Als de Kamer tot een nieuw onderzoek besluit, komt mogelijk huidig Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) in de problemen. Hij zat in 2022 ook al in het presidium.